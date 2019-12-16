الشيطان العالمي وحرب البترول..

كندي الزهيري

قبل احتلال العراق كانت النتائج النفط في الشرق الأوسط تعبر عن الاتي:

حيث تظهر النتائج على أن الوطن العربي يحتوي على كميات هائلة من النفط تقدر بحوالي (415) مليار برميل اي بنسبة (7. 65 %)من احتياطي العالمي المؤكد من النفط الخام البالغ (5. 724)مليار برميل. كما يقرب الاحتياطي من الغاز الطبيعي من (6. 17) ترليون متر مكعب أي (9. 61%)من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم البالغ (103) ترليون متر مكعب وذلك في مطلع عام1987 ويعتبر النفط عاملا من العوامل الهامة التي اعطت للوطن العربي مركزه الاستراتيجي بين التكتلات الدولية التي دخلت ميدان الصراع لتفوز بالسيطره على منابعه. ولكن ندرك اهمية ما يحتويه كل قطر عربي من احتياطي هذه المادة على شكل التالي:

ويظهر من هذا الجدول ان المملكة العربيه السعودية تحتل المركز الاول بين الاقطار العربية " وربما بين اقطار العالم من حيث الاحتياطي اذا تحتوي (23.3%)من اجمالي احتياطي العالم وحوالي (35.7%)من مجموع احتياطي العربي للنفط وتليها دوله الكويت التي تحتوي على نحو (18.1%)من هذا الاحتياطي والجزائر (18.1%) والعراق(15.1%) وليبيا(8.3%)ودوله الامارات العربيه المتحدة (6.4%)من اجمالي احتياطي النفط العربي هذا واما الانتاج فقد تطوره تطورا سريعا اذا يظهر من الإحصائيات ان انتاج الوطن العربي قد زادة بنسبه (14.1%)بين عامين 1970 _1975 هذا وما تجدر ملاحظته ان سوريه قد دخله باب الانتاج مؤخرا اذا بلغة انتاجها في عام 1985 حوالي 9224 الف طن متري وبهذا تصبح نسبه انتاج الوطن العربي من النفط لعام 1985 حولي 35%من المجموع العالمي .

وعلى الرغم من هذا الانتاج الهائل لأقطار الوطن العربي لا انها لا تستهلك منهو سوأ 13% فقط ويصدر الباقي الى الاسواق العالمية وتدل الاحصائيات على ان اقطار اروبا الغربية تستورد حوالي 88% من حاجتها من النفط من الاقطار العربية وتستورد اليابان حوالي 42%من حاجتها من هذه الاقطار وتستورد الولايات المتحدة ما بقارب 16%من حاجتها من النفط من الوطن العربي.

اما بعد ٢٠٠٣ أجرت مراكز البحوث الأمريكية نتائج وتخطيط على مدى (٤٠)سنة المقبلة .حيث ظهرت النتائج بأن

احتياطي النفط في العالم يقدر(25%) فقط .والباقي( ٧٥%) موجودة في الشرق الأوسط حصرا في الدول الاربعة وهي (العراق_ايران_كويت_المملكة العربية السعودية) حيث أظهرت النتائج بعد نفاذ النفط العالمي .بأن الدول المذكورة سوفه تغذي العالم بأسرة من النفط على الشكل الآتي:

١_جمهوية العراق _ يغذي العالم من البترول لمدة/٥٢٦ سنة

٢_المملكة العربية السعودية _تغذي العالم من البترول لمدة/٢٨٠ سنة

٣_الكويت_تغذي العالم من البترول لمدة/٢٢٠سنة

٤_ الجمهورية الإسلامية الإيرانية _تغذي العالم من البترول لمدة ١٣٠سنة

هذا النتائج جعلت من امريكا والصهاينة يتحركون بشكل اوسع ،كما ظهر بتهريب النفط عبر "داعش "عن طريق تركيا ،وغيرها من المنافذ التي اكتشفتها روسيا عبر سوريا والموصل ، وهنا تم انتاج شريط بين سوريا العراق ايران وتركيا ،وهو شريط الكرد وجعل تلك المناطق قواعد تابعة لهم .

وعلى هذه النتائج يتضح حجم الأمريكي في الوطن العربي ، وكيف يدير الازمات وصناعة الفوضى والحروب، وإذ نظرنا إلى حجم النفط ستجد كثافته في الوطن العربي ممتدة عبر المناطق الشيعية اكثر من غيرها اي من شرق السعوديه إلى البحرين ،ومن كركوك إلى جنوب العراق ،إلى الكويت من جهة والى ايران من جهة اخرى .

وحيث جاء القرار بعدم السماح لتلك الدول من أن تتجه إلى الشرق اي الصين والى روسيا ،والحرص على عدم جعلها تتفوق اقتصادين وعسكريا الان ذلك يعد خطر على امريكا ، لكونها مسيطرة على منابع الطاقة وهذا يجعل من دول المنطقة اسيرة للقوة الامريكا ،ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ،إلا بإعطاء النفط للأمريكي ،وهذا ما يجري في دول الخليج ،وحصار ايران والفوضى في العراق ،ورهن قرار الكويتي بأمرة امريكا وحرب على اليمن بسبب إمدادات الطاقة .

فهل تسطيع تلك الشعوب السيطرة على النفط وتضمن قوتها ،بدل تلك الأنظمة الاستبدادية والعميلة التي جعلت من العربي وشعوبه خاضعين للأمريكي وسطوته ، ومتى يدرك الشعب العربي بأن قوته تحت قدمة ؟!.

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