الى ماذا يروم البرلمان العراقي؟

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سامي جواد كاظم منذ ان بدات المظاهرات المطالبة بالاصلاح والعيش الكريم بدات الطبقة السياسية بكل مسمياتها تتصرف تصرفات دكتاتورية اجرامية بثوب ديمقراطي، ومما لاشك فيه هنالك خيوط لمؤامرات وليس مؤامرة واحدة تنفذها اجندة تابعة للطبقة السياسية ومرتبطة ارتباط كلي بالخارج لاسيما دول الخليج.اضف الى ذلك ان الوجه الحضاري للمظاهرات لا زال فتيا في العراق فالكثير من التصرفات العفوية التي صدرت منهم اثرت على طبيعة المظاهرات ولكن التاثير الاكبر هي جرائم القتل والاغتيالات التي تنفذ باياد معتادة على القتل ولها سوابق وبتوجيه دقيق .ففي مظاهرات 1/10 سقط مجموعة من الشباب ضحايا باطلاقات قناص عجزت او تعمدت الحكومة العراقية على اظهار او اخفاء الحقيقة بالرغم من مطالبة المرجعية التحقيق في ذلك وتقديم الجناة للقضاء.ومما زاد من استياء الشارع العراقي هو التجاهل المتعمد الى حد الاستخفاف بالشعب ومطاليبه مما يدل على انها تريد ان يكون هكذا الوضع في العراق ولان الاغلبية للشيعة في الطبقة السياسية لهذا تجد الجلاد والضحية من الشيعة، والمؤسف التمادي من قبل الحكومة العراقية التي الى الان لم نسمع او نر وزير الداخلية الذي من المفروض ان يكون هو بطل الاعلام ليتحدث عن ما جرى ، ولكن ماذا يقول هل يقول لقد تم سحب الاسلحة من الشرطة حتى لا تحدث مجازر ؟ وهذا هو الشائع بين المتظاهرين.التصرفات التي اقدم عليها المندسون والبعض منها العشوائية او الغبية التي صدرت من مجموعة يقال عنهم ناشطين مدنيين وذلك بقطع الطرق وتعطيل المدارس والحكومة تركتهم يفعلون ما يشاءون وكانت غايتهم أي الطبقة السياسية ان يحدث تصادم بين المتظاهرين والشعب الذين لهم وجهة نظر تختلف عن المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم .هنالك مليشيا مسلحة باسماء شرعية تم رصدها وكشفها من قبل المواطنين الا ان الحكومة عاجزة او متواطئة معهم للقيام بهذه الاعمال الاجرامية واخرها ما يتحدث عنه العالم قبل العراق عن ما حدث في ساحة الوثبة لتدلل على همجية الفاعلين الا ان العالم سيقول همجية العراقيين .هكذا اعمال وكاني اراها اعمال طغيانية دكتاتورية بثوب ديمقراطي متسخ وقديم تم خدع العراق به وهذه النتيجة بعد 16 سنة من الفساد والتغلغل بكل مفاصل الدولة مع تاسيس قوة مالية ومسلحة اصبح من الصعوبة تحقيق الاصلاح لان الفاسد لا يتوانى في الاقدام على أي عمل اجرامي ليدافع عن فساده .بدات تظهر على الساحة العراقية شخصيات في فمها الوقود وفي عقلها الحطب واخذت حيزا واسعا من مواقع التواصل الاجتماعي ولان الضمير معدم فالاكاذيب المتقنة صوريا وفديويا اخذت مجالها في التاثير على عقول المتصفحين لهذه المواقع دون التحقق من صحة ما يقال ولكن طالما ان الحكومة فاسدة فاي عمل اجرامي ينسب لها ياخذ طريقه للتصديق دون تحقق ليتحقق الهدف الذي تعمل من اجله امريكا والصهيونية والوهابية .هنالك اشخاص لديهم عوائل ان لم يعمل يوم ينامون جياع فكيف استطاع ان يبقى شهرين تقريبا من غير عمل من الذي يموله ؟ الكل شاهدوا الاطارات الجديدة وغير المستعملة وهي تحرق لقطع الطرق والحكومة لا تعلم او انها تعلم من الممول مما زاد من سوء الوضع العراقي .الكل تحدثوا عن ما راوا في المطعم التركي اخلاقيا واجراميا والذي راوه ليس وليد الصدفة بل وليد التخطيط والحكومة غافلة او تتغافل ولله المشتكى .عملية اغتيالات منظمة وبدم بارد لانسان مهما كان لا يستحق القتل ولكن بالرغم من ذلك يقتلون في وسط الشارع وامام الناس والحكومة عاجزة ، واما البرلمان فانه من يتحمل الوزر الاكبر مما يجري في العراق لانه الى الان يماطل في اصدار اهم قرار وهو مطلب المرجعية والمتظاهرين الا وهو قانون الانتخابات والذي يامل به العراقيون القضاء على المحاصصة التي حذرتكم المرجعية في سنة 2004 من المحاصصة وان النتائج ستكون وخيمة وهاهي النتائج