أسئلة ينبغي على قادة المتظاهرين الإجابة عليها للمتظاهرين

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علي عبد سلمان 1 هل أن مسعود البرزاني غير فاسد ؟ لماذا لا نتظاهر ضده ولماذا لا يتظاهر الأكراد ضده ؟ 2 هل الأحزاب السنية والعلمانية نزيهة ؟ لماذا لم يخرج السنة في محافظاتهم ضدها ؟ 3 هل المتظاهرون المضحون بأرواحهم لديهم قادة موحدون ومعروفون من هم ؟ 4 هل نظم المتظاهرون حكومة بأنفسهم وأكرر بأنفسهم للأخذ بزمام الأمور فيما بعد ؟ أم أن هناك جهات خفية هيأت لهم حكومة خفية ؟ 5 هل أن المتظاهرين إذا أزاحوا الأحزاب الشيعية والمليشيات الشيعية سيزيحون الاحزاب الكردية والمليشيات الكردية والسنية معهم على حد سواء ؟ أم سيزيحون الاحزاب الشيعية فقط ويتركون الساحة فارغة للاحزاب الكردية والسنية والعلمانية ؟ 6 هل انتبه المتظاهرون الى ان ثورتهم فقط تدور في محور الشيعة ؟ وفي محافظات الشيعة فقط ؟ ومن الشيعة فقط ؟ وضد الشيعة فقط ؟ 7 هل يعرف المتظاهرون من يتحدث الآن بإسمهم على الفضائيات ؟ وهل خولوهم بالكلام بإسمهم ؟ 8 هل يضمن المتظاهرون الآن أن ثورتهم إذا نجحت سيحافظون عليها ؟ ولن يسرقها أحد منهم ؟ أم سيحصل معهم ما حصل في ثورة العشرين ؟ أجدادنا كانوا يقاتلون فيها والسنة يتفاوضون أثناء ذلك مع الإنكليز على الحكم 9 لماذا يتوجه المتظاهرون ضد مقرات الأحزاب الشيعية ويتركون مقرات الأحزاب الكردية والسنية التي هي أفسد بكثير ؟ 10 لماذا يطالب المتظاهرون بالثأر من الأحزاب الشيعية ولم يطالبوا بالثأر من البعثيين الذين قتلوا ويقتلون وسيقتلون ؟ لماذا سكتوا عن حزب البعث القاتل ؟ ؟ ؟ كان يفترض بكل متظاهر ان يسأل هذه الاسئلة لمن يحرضه على الخروج للتظاهر ويسمع الإجابة عليها سؤالا سؤالا ويحلل الاجوبة جوابا جوابا كي لا يكون ظهرا يُركب أو ضرعا يُحلب من قبل أناس يستغلون مطالبَهُ المشروعة لأغراض غير مشروعة .