التعليم والتظاهر السلمي في العراق



علي عبد سلملن

انقسمت الاراء حول استمرار التعليم في ظل المظاهرات السلمية الى قسمين : هناك من يرى ضرورة استمرار التعليم مع تأييدهم للمظاهرات السلمية وهناك من يرى عكس ذلك ولكل منهم مبرراته التربوية والابوية والوطنية فالقسم الاول الذين يدعون الى استئناف الدوام ينطلقون من حرصهم الابوي والاخلاقي تجاه ابناءهم الطلبة . في حين يرى القسم الثاني ان استمرار الدوام يحول دون تحقيق مطالبهم المشروعة فهي وسيلة ضغط فاعلة . واود ان ادلو بدلوي بهذا المجال واتمنى ان تصل رسالتي هذه خصوصا الى الاخوة في نقابة المعلمين .

في احدى خطب الجمعة وعلى لسان سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ذكر ان التظاهر حق مكفول لكل البالغين في العمر . كلام في غاية الدقة والمسؤولية وهو ما يعني ان غير البالغين واقصد تلاميذ الابتدائية والمتوسطة وحتى الاعدادية لا يدركون تماما معنى المظاهرات ولم يعوا تماما ضياع سنة دراسية من اعمارهم وبالنتيجة فهم مجبرون على درك الدراسة وليس الامر باختيارهم . وهنا تقع المسؤولية على التربويين ان يوفقوا بين استمرار التظاهر السلمي لحين تحقيق جميع مطالب الشعب المشروعة وبين استمرار الدوام في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية اما فيما يخص طلبتنا الاعزاء في الجامعات والمعاهد العراقية فهم واعون ومثقفون ويدركون ما يعملون جيدا فلهم الاختيار بين استمرار الاعتصام واستئناف الدوام . ونحن سند لهم لتحقيق مطالبهم المشروعة . والله من وراء القصد .