خلف  جوكر داعش  !!...

كندي الزهيري

يعتبر جوكر رمز اضطراب سلوكي، لدى شخص معين كاختلال فكري او حركي او نهج معين ، وهذه الصور موجودة في عقلية واحلام بعض السياسيين ،والإعلام الاصفر البعثي .

من خلال المظاهرات تم انتاج هذه الشخصية ،والتعبير عنها بشكل واضح في المظاهرات العراقية .

في الوقت ذاته انتج لنا عصابات حرق وقتل كل من المتظاهرين أو القوات الأمنية، الهدف منها اثارت الاضطرابات وتأزيم الوضع البلاد ،لهذا تم اختيار "جوكر "،

وبعد خطبة الجمعة الاخيرة المرجعية العليا ،جعلت هذه العصابة مكشوفة وواضحة لدى للمتظاهرين ، وهنا اتجهت الى حرق المرقد السيد محمد باقر الحكيم (قدس )، لكي تجعل الشارع عبارة عن دم كما إرادة القوى الداعمة له،

وهنا جاء دور العشائر وانهت المؤامرة التي تم صنعها في السفارات .

في هذا الوقت خرج داعش من جديد محاولة السيطرة على المحافظات اديالى كركوك الرمادي ، كل هذا يجعلنا متأكدين اكثر من قبل بأن امريكا وراء كل هذه الاحداث ، بعد فشل جوكر بصنع اضطرابات ،أعادوا تفعيل ورقة داعش، وخاصتا بعد ان خلصت الجولة الاولى من فتنة أكتوبر

التي تنتهي بأسقاط حكومة عبد المهدي .

الان ننتظر تفعيل الصفحة الثانية لمنع تشكيل حكومة جديدة وفوضى في كركوك والموصل والمناطق الغربية

إيذانا بعدم الاذعان لبغداد وتشكيل اقاليم بعيدة عن سلطتها او انفصالها أوطلب الحماية من القوات الامريكية الموجودة هناك بأكثر من ١٠ الاف جندي .

بعد تنصيب احد حاملين الجنسية الأمريكية محافظ لنينوى بغفلة من الجميع واسقاط المحافظ السابق المحسوب على الفياض سيصار الى حراك شعبي مشابه لما حصل في الوسط والجنوب هدفه طرد الحشد من الموصل وكركوك والانبار ليستلم المحافظ الجديد كركوك على طبق من ذهب وليعود ١٣ الف داعش اخرجهم ابو يفانكا وابو بلال من شرق الفرات ويضاف لهم ١٦ الف من الصحوات ومثلهم من ابناء ٤ عشائر تم تسليحهم وتدريبهم في عين الاسد والحبانية بسواعد امريكية واموال خليجية ،خاصتا السعودية والإمارات ،الذي سيكون عصب التمويل للمرحلة القادمة ،بعد طرد الحشد او اضعافه، وهذا ما سيعملون عليه في الأيام القادمة بعد الفشل في الجنوب ، وهنا يتم إنتاج شخصيات جديدة بقيادة بنت صدام حصرا .

هل الشارع الجنوبي لا زال قادر على اعطاء دماء اكثر ،والى متى نحن فقط نعطي ، وهل من يمثل الجنوب ادرك العبة ام ما زلتم بنفس ما قبل ٢٠١٤ ،وتساؤلات سنعلم إجابتها عن قريب ونخشى ان تأتي الجابة من غرب العراق هنا لن تكون كسابقاتها بل ستكون اكثر دموية واكبر حجم من الدمار الشامل وهذا ما يريده الأمريكي .والحر تكفيه الاشارة ...