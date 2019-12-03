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🌀 هاشتاغ 'عكالك ذل الجوكر': أعلى 'ترند' في العراق


علي عبد سلمان

 

تصدر هاشتاغ #عكالك_ذل_الجوكر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق واصبح أعلى تريند في البلد حتى وقت كتابة الخبر، فما هو؟

قصة هذا الهاشتاغ بدأت بعد أن هتفت عشائر جنوب العراق وخاصة في الناصرية ببعض"الهوسات"، كما تسمى شعبيا في العراق، تندد بالتدخل الخارجي لحرف التظاهرات واشعال الفتنة واعمال العنف.

واعتبر مغردون ان هذا الهاشتاغ "سجل هزيمة اعلامية للجيش الإلكتروني للسفارة الامريكية والجيوش الالكترونية السعودية والاماراتية".

وهذا جانب من الاهازيج والـ"هوسات" العشارية التي يتداولها الناس في الناصرية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي:

🌀 ادّلل يـ #السستاني ادّلل * ولدك طبوا للميدان"

🌀 انداسوا بالرجلين انداسوا ربع الجوكر وآل سعود"

🌀 الطارش كل لداعش * ما ننطيكم سجن الحوت"

🌀 عيون الملحة تخوّزر * ياهو يطب السجن الحوت"

🌀 شعندك جاي ملثم * والسلمية تريد وجوه"

🌀 اليوم العگل تسولف * تحمي الدار وتطفي النار"

🌀 عگال الواله المرجع * ذل امريكا وال سعود"

🌀 الملعب للسيستاني الملعب * لا لأمريكا ولا لسعود

#نعم_للمرجعية_صمام_الامان_للعراق

#كلنا_العراق

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