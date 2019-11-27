المقالات

ما حكايتكم مع رجل الدين؟!


سامي جواد كاظم

 

انسان عادي جدا يرغب بان يدرس علوم الدين ومهما تكن غايته فهذا من حقه ، ورجل الدين له زيه الخاص فمنهم من يتزيا به ومنهم من يكتفي بملابسه الاعتيادية .

ولكن هوية رجل الدين زيه وهذا الزي اقلق ناس واقنع اخرين والغريب في الامر عندما تكون الحياة طبيعية لا احد يلتفت الى رجل الدين ، ولكن لو حدثت ازمة او جاع فقير فان اصابع الاتهام تتجه لرجل الدين وحسب مكانته العلمية والاجتماعية من حيث كثرة مقلديه ، والاتهامات كلها كلمات جارحة خالية من علم ومنطق لانهم لا يفهمونهما.

ماذا لدى رجل الدين؟ هل لديه عصا موسى ، او مال قارون ، ام جبروت فرعون ؟ لماذا تتهجم على العمامة ومهما كانت رمزيتها ، نعم يرتديها من يطلب الدين باعتبارها ترمز الى عمامة رسول الله صلى الله وعليه واله ، وهو افضل ممن يرتدي السراويل الممزقة او البرمودا ( شونطرون) والقميص الضيق او المكتوب عليها عبارات انكليزية قبيحة لا يعلم يرتديها لان المطرب الفلاني يرتديها بل وحتى يضعون صورهم على صدورهم وحتى صور نساء خليعات والبعض تظهر ملابسه الداخلية ولربما يظهر .... او يرتدي قبعة بالمقلوب ، معتبرا ذلك ضمن حريته بينما الذي يريد ان يتعلم الدين ليس من حقه .

ينتقد لحية رجل الدين وهو يقضي ساعات عند الحلاق لكي يحف له حاجبه او يرسم خريطة على راسه ويظهر بشكل يمكن الاستفادة منه  لترويع الطيور والعصافير في البساتين حتى لا تاكل المزروعات .

رجل الدين الذي يقتحم هذا المجال ىالعلمي يعلم بانه ستمر به ظروف قاسية من حيث الغربة والمعيشة ولهم قصص عن ذلك تجعل القلب يعتصره الالم فمنهم من يبقى يومين او ثلاث من غير طعام ومنهم ومن لا يجد ماوى يحميه من البرد او الحر ، بل منهم من سكن القبور ولا يملك شمعة لكي يقرا دروسه ، يكد ويجاهد من اجل الدين ليتعلم ويعلم ، واخيرا ياتي جاهل مدفوع اما بجهله او باجندة شيطانية ليتهجم على رجل الدين ويحمله نتائج اعمالهم المنكرة والبعيدة عن الله عز وجل .

رجل الدين لم يرغم احد على ان يتبعه او يعطيه المال انه يتعلم لنفسه وانت من لا ترغب للدين فابتعد عن رجل الدين وافعل ما تشاء فكل امرئ رهن اعماله يوم المحشر ولا يحشر غيره عند حسابه .

ان المواقف التاريخية الخالدة التي وقفها رجل الدين لا يمكن لمجموعة من الهمج الرعاع ان تنال منها او تمسحها من التاريخ، فالاحداث لا تتعرض للاجتثاث .

وكم من خليفة وسلطان وملك ورئيس جمهورية وامير ضاقت به الازمات فلجا الى رجال الدين لكي ينقذوهم مما هم فيه والقصص كثيرة جدا في هذا المجال وليس مشكلة رجل الدين من يسيء التصرف او لا يلتزم بنصيحة رجل الدين .

وحتى من يتلبس بلباس الدين وهو دجال او من يسيء التصرف فهو لا يلزمك بان تمتثل له وتستطيع ان تتجاهله ، مثلما الكثيرين الذي لا يتفقون مع عقليتك ومظهرك فتحاول اقناعهم وعندما لا يقتنعون تتركهم ولا تتهجم عليهم اينما تراهم كما تتهجم على رجل الدين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نقابة المعلمين ودورها السلبي في تعطيل الدوام
ما حكايتكم مع رجل الدين؟!
حريق الرافدين
اسباب تصعيد التظاهرات.
السيستاني عنوان وطن ...
المتظاهرون يفقدون (اصدقاءهم)
من يمول ساحات التظاهرات..؟ (حقائق تكشف لأول مرة)
علاقة المجتمع بالمنظومة العسكرية للدولة
من هم جيوش الكبسلة..؟!
حروب الجيل الخامس (العراق نموذجاً)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك