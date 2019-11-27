المقالات

السيستاني عنوان وطن ...


كندي الزهيري

 

اعتادت الأنظمة  الظالمة  ،ان لا يكون  للناس مرجعية  إسلامية  ،لكون ذلك يعد خطرا  على  نظامها  الدكتاتوري والأنظمة  الفاسدة  ، وهذا ما حدث عندما شعر صدام ، بأن حكمه  وخططه  لتدمير العراق  لا يمكن  أن تنجح  إلى في قتل  وأبعاد المراجع  ،ففعل  فعلته  بقتل  الشهيد  الصدر الاول  ،والتضيق  على السيد الخوئي  ،وقتل السيد الصدر الثاني  ،ونفي وتهجير  وقتل عائلة  زعيم الطائفة  السيد محسن الحكيم  ،وتهجير  السيد محمد باقر الحكيم، وغيرها من الأفعال  التي  كان يحرص عليها  صدام ،بعدم السماح  للحوزة  والمراجع  بالتحرك  بسهولة  .

وبعد السقوط  اتجهه  الجماهير  الشعبية  إلى بيت المرجع  الديني آية الله (السيد علي السيستاني)، وهنا  امريكا  تدخلت بشكل مباشر  ،حيث اوعزت  البعض بالتشكيك  بعلميته ، وغيرها من الاتهامات  الموجهة له من قبل اذناب  السفارات،

لكن لم تكلل بالنجاح  ، وبعد أن شعر العراقيين  ان البلاد  تتمزق  أطلق كلمة "العراق واحد والشعب واحد  "وانها الطائفية  بقوله " انتم انفسنا ".

وبعد دخول داعش اتجه الناس إلى بيت المرجع  ، طالبين  للحل  ،فأصدر  فتواه  "الجهاد الكفائي " ،فخرج  الاف الناس ،تلبية للفتوى  ،فدخل العالم  كله  بصدمة  وتسأل  "كيف استجاب الشارع  له ،بعد كل هذه الحرب التي  دعمناها  لإسقاطه "!! هنا ادركت  الإدارة  الأمريكية  والإسرائيلية  ما من نجاح  في تدمير العراق  ما لم يتم إبعاد المرجعية  باي شكل واي ثمن  ، وهنا تم تشكيل خلايا  اعلامية  ،تروج  وبشكل مكثف  على ضرورة  انهاء  المرجعية  ، كما عمدت  قنوات  أمريكية  إلى شن  حرب معلنة  بصريح العبارة  ،بأن امريكا  دخلت  بنفسها  لمواجهة  قوة المرجعية  ،ومحاولة  سحبها  إلى صراع  ديني  شيعي شيعي  ،من خلال  دعوتها  للحشد الشعبي  بالتصادم  مع المتظاهرين  ،وهنا يفشلون  من جديد  ،ولم يحدث  ما رادته  السفارة  الأمريكية  ، فعمدت  على اظهار  بعض للمتظاهرين  إلى رفع إشعارات  ضد المرجعية  وهي خطوة  فاشله  بامتياز ، فتحولت  المظاهرات كلها  تنادي  "تاج على راس سيد علي السيستاني "، حيث تم سحب البساط  من تحت  أقدام الأمريكان،  فاتجهت  امريكا  على  فرض اوامر  للحكومة  ،لم ينجحوا  بتدمير المرجعية  ولا حشدها  ،فبدأت  تضغط  على الحكومة  لحل الحشد الشعبي  ، كما عمدت  إلى دس بعض  الجهلة  ،لتشويه  صورة  المظاهرات  بعدما تحولت  ،مؤيدة  لمرجعها  الاعلى  السيستاني  ،

ان  الشعب  العراقي  مهما  حدث  ،لم ولن يفرط  بمرجعية  ، لكونها  صمام الأمان  ،والمنجي  في بشدائد، والأب  الوحيد للشعب العراقي  ، وهذا مصدر قوتنا  وعزنا  ، فأصبح العراق بها  قوي ، والشعب بها عزيز ،

وأن أمريكا  وحلفائها  في رعب  مستمر  ،وفي قضب لكونهم  لا يستطيعون  ان ينجحون  ،وكل خططهم  انتهت  بالفشل  .

نعم انها  المرجعية  الرشيدة  التي حفظة  كيان  العراق  ،فعلا السياسي ان يعي   جيدا  بأن كلمة  واحدة  منها ستنهي  كل هذه  الامر  ،وأن نجاحكم  مرهون  بسماعها  وأطاعتها ، لكونها  تمثل روح ولسان  وقوة  الشعب العراقي       ..

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيستاني عنوان وطن ...
المتظاهرون يفقدون (اصدقاءهم)
من يمول ساحات التظاهرات..؟ (حقائق تكشف لأول مرة)
علاقة المجتمع بالمنظومة العسكرية للدولة
من هم جيوش الكبسلة..؟!
حروب الجيل الخامس (العراق نموذجاً)
الانقلاب العسكري.. وفرص نجاحه في العراق!!!  
العراق… وخارطة الطريق للخروج من الازمة
المؤامرة على العراق اتضحت كيف نواجهها .. ؟
فقط للاوفياء للسيد السيستاني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك