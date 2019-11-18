يارعاة الإرهاب إرحلوا عن بلدنا

علي عبد سلمان
💀💀💀💀💀💀💀
❤️ قتلت امريكا في حرب الكويت أكثر من ١٠٠ الف عراقي، ٧٥ الف جريح، ٨٠ الف اسير.
❤️ دمرت اكثر من ١٠ الاف منشأة حيوية عراقية بما فيها جميع محطات الكهرباء، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.
❤️ في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون ال ٥ اعوام.
❤️ في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون.
وفتحت أبواب الوزارات أمام موجة السلب والنهب ماعدا وزارة النفط.
❤️ صنعت د ا ع ش ونقلت قادته من جميع دول العالم إلى داخل العراق وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.
❤️ تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية.
❤️ في سفارتها وقواعدها اكثر من ٢٥ الف امريكي.
❤️ كل مشاريع الاستثمار تحت اشرافها،وتعمل على تجميدها.
❤️ شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت اشرافها وتتلاعب بحساباتها.
❤️ منعت العراق من اطلاق التعيينات لمواطنيه من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.
❤️ تتدخل في الانتخابات وعلاقات العراق الدولية.
❤️ سرقت من العراق الالاف اطنان الذهب.
https://telegram.me/buratha