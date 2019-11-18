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يارعاة الإرهاب إرحلوا عن بلدنا


علي عبد سلمان 

 

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❤️ قتلت امريكا في حرب الكويت أكثر من ١٠٠ الف عراقي، ٧٥ الف جريح، ٨٠ الف اسير.

 

❤️ دمرت اكثر من ١٠ الاف منشأة حيوية عراقية بما فيها جميع محطات الكهرباء، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.

 

❤️ في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون ال ٥ اعوام.

 

❤️ في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون.

وفتحت أبواب الوزارات أمام موجة السلب والنهب ماعدا وزارة النفط.

 

❤️ صنعت د ا ع ش ونقلت قادته من جميع دول العالم إلى داخل العراق وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.

 

❤️ تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية.

 

❤️ في سفارتها وقواعدها اكثر من ٢٥ الف امريكي.

 

❤️ كل مشاريع الاستثمار تحت اشرافها،وتعمل على تجميدها.

 

❤️ شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت اشرافها وتتلاعب بحساباتها.

 

❤️ منعت العراق من اطلاق التعيينات لمواطنيه من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.

 

❤️ تتدخل في الانتخابات وعلاقات العراق الدولية.

 

❤️ سرقت من العراق الالاف اطنان الذهب.

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