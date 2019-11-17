لا تحدثني ايها البعثي السافل..!

علي عبد سلمان

* لا تحدثني عن الفقر والجوع، ففي زمنكم مات اكثر من مليون وثلاثمائة الف من اهلنا جوعا في وقت الحصار فقط.

* لا تحدثني عن حقوق المتظاهر، ففي حكمكم كان يعدم العراقي بمجرد التفكير بالتظاهر.

* لا تحدثني عن حقوق الشهداء من المتظاهرين، ففي حكمكم كان من يعدم تأخذون ثمن الرصاصة التي قتلتم بها العراقي من اهله.

* لا تحدثني عن حقوق عوائل الشهداء، ففي حكمكم كنتم تمنعون اهل الشهيد من اقامة مجلس عزاء على ابنهم، بل تمنعونهم من البكاء عليه.

* لا تحدثني عن عدد شهداء التظاهرات، ففي حكمكم في انتفاضة شعبان وخلال اسبوعين فقط قتلتم ٣٥٠ الف عراقي.

* لا تحدثني عن حرية التعبير، ففي حكمكم تقطعون لسان كل من ينتقدكم بكلمة.

* لا تحدثني عن فساد السلطان، ففي حكمكم قصور الطاغية وصلت عدد اسماء الله الحسنى.

* لا تحدثني عن عز وكرامة العراقيين، ففي حكمكم اذللتم العراق من الحروب الخاسرة الى اخراج رئيس الدولة العراقية من حفرته في مشهد لم تشهده البشرية منذ ان خلق الله ادم (ع).

* لا تحدثني عن اعمار وبناء، ففي حكمكم لم تبنوا منشأة حيوية واحدة، بل هدمتم ما بني في زمن الملكية وعبدالكريم قاسم.

*لا تحدثني عن شئ له علاقة في العراق، لاني لو اردت ان اكتب عن اجرامكم وطغيانكم وفسادكم سأحتاج الى مجلدات يشم نتانتها كل من في الارض، فأنتم لا يحق لكم الحديث، لاننا خبرنا افعالكم، واتركونا كشعب يحب بعضنا بعضا ويحرص بعضنا على بعض وينتقد بعضنا بعض ويصحح بعضنا لبعض.... نحن في العراق جسد واحد وان اختلفنا او تقاطعنا، فلا شأن لكم بنا.

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