المقالات

خذوها مني...


◾ محمد صادق الهاشمي

 

لن يسقط العراق بيد الأعداء

لن تسقط المرجعية

لن يسقط الحشد

ولن تسقط ايران

ولن تسقط المقاومة 

نعم هناك بلاء كبير وهنالك تضحيات وهناك خسائر معنوية ، وبشرية وهذا طبيعي لأننا نعتقد أننا نخوض الآن حرباً لكن من نوعٍ آخر ولكن في نفس الوقت هناك وعد بالنصر الحاسم ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَالَّذينَ آمَنوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ الغالِبونَ﴾

في المقابل أن أمريكا وإسرائيل

 وآل سعود ومقتدى والبعث وو... الخ هؤلاء قومٌ ﴿استَحوَذَ عَلَيهِمُ الشَّيطانُ فَأَنساهُم ذِكرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزبُ الشَّيطانِ أَلا إِنَّ حِزبَ الشَّيطانِ هُمُ الخاسِرونَ﴾

الكلمة الأخيرة ستكون للمجاهدين

الفتنة على وشك الإنتهاء ومع ظاهر الأعداد الكثيرة للمتظاهرين في ساحات التظاهر إلا أن نسبة كبيرة منها تحضر للنزهة وتحسبها رحلة ترفيهية...

تجاوزنا الخطر الأكبر (الاقتتال الشيعي الشيعي) بفضل وعي قيادة المقاومة للمؤامرة

والعدو بدأ يشعر بخيبة الأمل لعدم تحقق الهدف المنشود

نأسف لانخداع الكثير من المؤمنين ووقوعهم بالفتنة التي أُلبست ثوب الوطن والوطنية

مصادر قوتنا أفضل منهم

لدينا

⭕ مرجعية حكيمة جدا

⭕ لدينا حشد شعبي

⭕ لدينا فصائل مقاومة وقيادة مقاومة واعية لمخططات أمريكا وإسرائيل

فضلا عن أننا لسنا وحدنا فنحن ننتمي إلى محور ممانعة ونمتلك أوراق لعب كثيرة للتأثير على العدو

▪حافظوا على دينكم وتدينكم

▪حافظوا على ثباتكم

▪حافظوا على التمسك بالسيدين العليّين الإمام السيستاني والخامنئي دامت بركاتهما

▪ثقوا بالمحور الممهّد ولا تشكّوا به

▪اصبروا وصابروا وتحمّلوا فكل ولادة ميمونة يسبقها مخاض عسير

((أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمّا يَأتِكُم مَثَلُ الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلِكُم مَسَّتهُمُ البَأساءُ وَالضَّرّاءُ وَزُلزِلوا حَتّى يَقولَ الرَّسولُ وَالَّذينَ آمَنوا مَعَهُ مَتى نَصرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصرَ اللَّهِ قَريبٌ)) [البقرة: ٢١٤]

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"

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