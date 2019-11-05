ملاحظات عن حديث الشيخ قيس الخزعلي لقناة العهد بتاريخ 3/11/2018

محمد صادق الهاشمي

⭕. في هذا الوقت الحساس يستلزم منا ان نخلق جو حكومي سياسي متماسك امام الجماهير لا ان نخلق أجواء تبادل التهم الني تودي الى الصراع في راس الهرم الحكومي بتوجيه التهمة لاحد الرئاسات الثلاث .

⭕. مقولة الشيخ قيس بأن إحدى الرئاسات جزء من المؤامرة يجعل جميع الرئاسات موضع تهمة لترددها بينهم.

⭕. هكذا قضايا حساسة ليس الآن وقتها فنحن في وقت يتطلب علينا الخروج من الأزمة لا فتح أزمات جديدة.

⭕. هكذا قضايا حساسة محلها زمن اخر واطرح امام القضاء وليس الاعلام.

⭕. مجرد طرح هذا الموضوع في الاعلام يجعل السؤال منطقيا عن شرعية الحكومة او هذا المسؤل في نظر الشعب.

⭕. ربما الاشارة الى ان احد الرئاسات ضالع في مؤامرة يضعف معنويات الاجهزة الامنية وعموم المؤسسات.

⭕. كان حديث الشيخ قيس واضحا ان تنفيذ المطالب وتغيير الحكومة لايجدي نفعا مالم تتغير المنظومة السياسية، وعلى صحة المدعى هل الطرح الان يعد مناسبا في زمن الاحتقان.

⭕. الشيخ أكد في كلامه فشل السياسيين والمنظومة السياسية فهل الحل اسقاط الدولة الان وهذه نتيجة لمقدمته؟ .

⭕. إشار الى ان احد القادة الأمنيين ضالع في مؤامرة هو الاتهام يأتي عليه ماياتي على اتهام احد الرئاسات الثلاث.

⭕. الفتح ركن اساس في الحكومة وحديث احد قادتها بهذا النحو يجعل الدفاع من الآخرين عن الحكومة غير مجدي

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