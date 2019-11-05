أهكذا العلم والتعليم رخيص عندكم يا نقيب المعلمين؟!

علي عبد سلمان

عرف عن اليابان انها استأنفت الدوام في مؤسساتها و مدارسها والتحق المعلمون والتلاميذ الى المدارس المهدمة بعد فترة وجيزة قيل انها 48 ساعة فقط من انتهاء الحرب واستسلام اليابان جراء قصفها بقنبلتين نوويتين .

ونقابتنا الكريمة نقابة المعلمين تجتهد من عندياتها وتلعب بمقدرات التعليم و تطالب باضراب غير قانوني لاسبوع اضافي...

نقيب المعلمين قانونا وشرعا وعرفا يكون مسؤولا مباشرا عن تعطيل الدوام بلا اي مسوغ ..اما حجة دعم المتظاهرين فليس على حساب العلم يانقيب المعلمين .. من حقكم ان دعوة المعلمين طوعا لا جبرا بعد الدوام ..اي بعد انتهاء واجبهم العلمي والتربوي..والا تكون مشجعا على التسيّب وتضييع الوقت وهذا هو فساد بعينه..اليس التظاهر في عنوانه الرئيسي هو لاقتلاع المفسدين.. فالاخلاص في العمل واحترام العلم ينسجم مع مطالب التظاهر..اما التسيب وتعطيل التعليم يصب في مصب الفساد ..ونقابة المعلمين يفترض ان تناهض وتحارب الفساد...

فهل من تفسير لتعطيل التعليم باجتهاداتكم اللامسؤولة مجرد انها تجامل منظمات المجتمع المدني... ماعلاقة السياسيين بخدمة الوطن والعلم ..يانقيب المعلمين..العلم مقدس..فلا تسيسوه لإراداتكم..

اتعلم ماذا يعني ضياع او تعطيل يوم واحد لدى الدول المتحضرة؟؟؟ فكيف بإسبوع بعد اسبوع..بلا وجع قلب...

ايها النقيب دعوتكم لتعطيل المعلمين تجهيل وتسطيح لقيمة المعلم والمؤسسات العلمية...

اذا اردتم التضامن مع المتظاهرين وهذا من حقكم فلا احد. يمنعكم ان تشاركوا او تساندوا التظاهر والاعتصام بعد الدوام..

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