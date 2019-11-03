لماذا الرقص في التظاهرات ؟!

◾ محمد صادق الهاشمي

ان المندسين تمكنوا من فرض وجودهم وتغيير بوصلة الحراك الشعبي من المطالب الخدمية الى مطالب الويسكي والرقص والفجورفما هو السبب؟ وما الذي يريدون ايصاله الى الراي العام رسائل؟

1- هذه المظاهر الفاحشة لايمكن ان تكون عفوية بل يراد منها ارسال رسالة الى المراجع والموسسات الاسلامية والاحزاب وكل اسلامي في العراق، والى خط المقاومة من ان الطرف الاخر المتحلل له وجوده وقادر على ان يفرض مساحته ويعلن عن نفسه .

2- ارادوا القول ان هذه التظاهرات انطلقلت بامر (( قيادات علمانية خليجية وامريكية ))، وليس بامر المرجعية من هنا بادرت العتبة العباسية الى ان تمنح بعض التظاهرات وجودها من خلال توزيع المواد الغذائية لسحب البساط من الحركة العلمانية .

3- هذه الحركة الهدف منها كسب المزيد من الشباب وسحبهم الى الميدان.

4- اراد العلمانيون ان يصوروا للراي العام ان الشعب العراقي قسم منه يتصف بتوجه اخر غير اسلامي ومختلف في القيم.

5- طبعا الهدف هو احداث صدمة وهزة وجرح لكرامة الشعب العراقي ومشاعره وقيمه.

6- الهدف ايضا من كل هذا هو ايصال رسالة الى الراي العام الدولي بان الثورة ليس ثورة مطالب؛ لانها يمكن ان تتحقق من دون ممارسة الفجور والتظاهر بالانحلال، بل هي ثورة علمانية تهدف الى واقع سياسي مختلف قريب من التجارب الغربية.

7- ايضا السبب في مظاهر الفجور هو سهولة تجميع هؤلاء الشباب؛ كون هناك شريحة متحللة من المثليين ورواد الملاهي وبقايا غجر صدام هولاء اندسوا بين الفقراء الشرفا ليعطوا لتظاهراتهم صبغة منحرفة علمانية.

8- هذه الطريقة المتحللة اخلاقيا هي ثورة ضد الحوزة العلمية والاسلام وليس ضد النظام السياسي وهي ضد الدستور لذا ستكون مطالب هولاء بعيدة عن مطالب الشرفاء , لان هولاء يريدون (( اجتثاث)) من اجتثهم.

9- يبدو ان البعثيين الذين ركبوا موجة القومية عام 1963 وموجة اليسار عام 1968 وموجة القاعدة عام 2006 وموجة داعش عام 2014 ها هم اليوم يركبون موجة (( الكاولية )) وصولا الى اهدافهم

10- يبدو ان حملة التمويل الامريكي منذ عام 2003 الى الملاهي ومحلات الخمور ونشر المخدرات والمثلية والحركات المنحرفة، ومنظمات خطرة باسم (( المجتمع المدني )) بان هذه الحركة اتت اكلها في انتاج جيل الملاهي الذي يحاول ان يقود التظاهرات او يكون واجهة للبعثيين.

11- لكن المهم ان ندرك انهم من بين كل هذه المظاهر يندسوا للسيطرة على

⭕حركة الشارع سياسيا وامنيا.

⭕ ويتجهوا الى خلق التصدع في الجدران الحكومية والسياسية.

⭕ والسيطرة على النفط في الجنوب.

⭕ والسيطرة على حركة الاقتصاد.