تحليل خطاب المرجعية 25-10-2019

محمد صادق الهاشمي

1- المرجعية تدق اجراس الخطر من الاندساس

- المرجعية العليا تستشعر الخطر الحقيقي على العراق في هذه الفترة حيث قالت (في هذه الأوقات الحساسة من تأريخ العراق العزيز)

نقول : وهذا القول يعني اشارة من المرجعية انها شخصت ان التظاهرات تتجه الى منحى غير سلمي وان الاندساس يريد يسحب العراق الى الهاوية وقد كان كلام المرجع كله منطلق من هذا الاساس .

2- المرجعية تضع الضوابط للمتظاهرين الشرفاء

المرجعية تدعو المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الإبتعاد عن العنف والالتزام بسلمية التظاهرات والابتعاد عن الفوضى والتخريب .

نقول : وانطلاقا من اسشتعار المرجعية ان هذه التظاهرات خطرة على العراق وان مصدر الخطر توجه المندسين الى العنف وانهم يستهدفون الامن والاجهزة الامنية ومن هنا انطلق كلام المرجع الى الدفاع عن الامن والعملية السياسية والدستور والحكومة والاجهزة الامنية. والمرجعية تفوّت الفرصة على أتباع السفارات والخارج والبعثيين من خلال مناشدتها المتظاهرين بعدم الإعتداء على القوات الأمنية أو أعمال الشغب والنهب والحرق وغيرها من الأعمال التي ليس لها مسوغ شرعي او قانوني, وبنفس الوقت المرجعية تذكر القوات الأمنية بالحق الدستوري للتظاهر السلمي وتدعوهم لعدم الانجرار وراء استفزاز بعض المتظاهرين لهم بغية الاصطدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية ودعت المرجعية القوات الأمنية إلى أقصى درجات ضبط النفس.

3- المرجعية تحذر من التعدي على المنشآت العامة والخاصة

اقول : هذا الكلام من المرجعية يوكد ان المندسين يستهدفون الامن ويريدون تخريب الدولة وموسسات العراق

4- المرجعية تحذر من التدخل الخارجي

المرجعية تحذر من التدخل الخارجي وتدعو الوقوف بحزم بوجه أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد

اقول : هنا الكلام واضح في ان المرجع شخص الهدف الحقيقي للمندسين بانهم يريدون فتح الثغرات للتدخل الامريكي والخليجي لضرب الاستقرار وتدمير العملية السياسية وهنا وقف المرجع موقف واضحا في الدفاع عن الحكومة وعن الدستور وعن العملية الدولة العراقية .

5- المرجعية تضع الحلول

اقول وهنا المرجعية اوضحت موقفها ووضعت الحلول منها انهاء الفساد وارجاع الاموال المنهوبة وطالبت بتعديل القوانين التي تمنح امتيازات كبرى لكبار المسؤولين على حساب الشعب المحروم وطالبت المرجعية إلى اعتماد ضوابط عادلة في التعيينات بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات واكدت المرجعية على سن قانون انتخابات عادل ودعت إلى تشكيل هيأة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث التظاهرات الماضية كون نتائج التقرير الحكومي غير مرضية ولم يكشف جميع الحقائق للرأي العام.

6- المرجعية تدافع عن القوات الامنية .

المرجعية تناشد وتذكر المتظاهرين بأن القوات الأمنية هم إخوانكم وممن شاركوا في الدفاع عنكم وعن البلد أمام الهجمة الداعشية

اقول : هنا دافعت المرجعية عن الامن والقوات الامنية ومنحتها حق حفظ الامن وعدم السماح للمندسين بضرب الامن والتجاوز على القوى الامنية الشرعية وحذرت المظتهرين الشرفاء منهم من المتظاهرين من المندسين والذين يحاولون حرف مسار التظاهر السلمي واستغلال التظاهرات للاعتداء على المنشآت العامة والخاص