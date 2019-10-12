صفحات الفيس بوك الموجهة ...هل تعرف من اين تدار؟!

علي عبد سلمان
* صفحة (شيعة العراق)
يديرها (8 من الاردن و1 من تركيا)
* صفحة (اعلاميات العراق)
يديرها (3 من الاردن و1 امريكا و1 العراق)
* صفحة (العراق الان)
يديرها (14 من الامارات، 1 كندا، 1 السعودية)
صفحة (العراق)
يديرها (9 من الاردن و1 من تركيا)
* صفحة (شؤون عراقية)
يديرها (7 من تركيا، 3 مصر، 1 كندا و1 العراق)
* صفحة (تلفزيون العراق)
يديرها (4 من كندا و2 المانيا و1 الجزائر)
* صفحة (البغدادية)
يديرها (8 من مصر و5 تركيا و1 العراق)
* صفحة (نكت تحشيش)
يديرها (8 من الاردن و2 اسرائيل و2 فلسطين و1 المانيا و1 العراق و1 مصر و1 الامارات و4 مجهولين)
* صفحة (دربونه)
يديرها (4 من الاردن و1 العراق و1 تركيا و1 الامارات و1 امريكا)
* صفحة (العراقيين شعب العجائب)
يديرها (9 من الاردن و1 تركيا)
* صفحة (بغداد)
يديرها 8 من الاردن و1 من تركيا)
* صفحة (شبكة شكو ماكو)
يديرها ( العراق و1 امريكا)
* صفحة (كلاوجي العراق)
يديرها (3 من مصر و2 الامارات و4 اسرائيل)
* صفحة باسم (الخطوط الجوية العراقية)
يديرها (2 من اندنوسيا و1 النمسا و1 سوريا)
* صفحة لعبة (بوبجي عرب)
يديرها (3 من اسرائيل و 1 الاردن و1 اسرلئيل)
* صفحة (البصرة)
يديرها مدير واحد من (بريطانيا)
* صفحة (المربد)
يديرها (3 من العراق و 2 من بريطانيا)
* صفحة (الشرقية)،
يديرها (9 من الامارات و 4 من الاردن)
* صفحة (مظفر النواب)
يديرها (1 من اسرائيل و1 تايوان)
* صفحة (بغداد موديل)
يديرها (2 من بلجيكا و1 العراق)
* صفحة (البشير شو)
يديرها (2 من المانيا و2 الاردن و2 العراق و1 تركيا)
* صفحة (من بغداد)
يديرها (13 من العراق و1 تركيا و 1 استراليا)
* صفحة (الاعضمية نيوز)
يديرها (4 من العراق و4 تركيا و3 الاردن و1 امريكا و1 فنلندا)
* صفحة (العراق الان)
يديرها (20 من الاردن و7 مصر و6 العراق و 1 الهند)
* صفحة (هموم عراقية)
يديرها (3 من هولندا و1 العراق)
* صفحة (قناة_الفلوجة)
يديرها 8 من تركيا و2 الاردن)
* صفحة (ستيفن نبيل)
يديرها (3 من امريكا و3 العراق و2 لبنان)
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