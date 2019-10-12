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صفحات الفيس بوك الموجهة ...هل تعرف من اين تدار؟!


علي عبد سلمان

 

* صفحة (شيعة العراق)

يديرها (8 من الاردن و1 من تركيا)

 

* صفحة (اعلاميات العراق)

يديرها (3 من الاردن و1 امريكا و1 العراق)

 

* صفحة (العراق الان)

يديرها (14 من الامارات، 1 كندا، 1 السعودية)

 

صفحة (العراق)

يديرها (9 من الاردن و1 من تركيا)

 

* صفحة (شؤون عراقية)

يديرها (7 من تركيا، 3 مصر، 1 كندا و1 العراق)

 

* صفحة (تلفزيون العراق)

يديرها (4 من كندا و2 المانيا و1 الجزائر)

 

* صفحة (البغدادية)

يديرها (8 من مصر و5 تركيا و1 العراق)

 

* صفحة (نكت تحشيش)

يديرها (8 من الاردن و2 اسرائيل و2 فلسطين و1 المانيا و1 العراق و1 مصر و1 الامارات و4 مجهولين)

 

* صفحة (دربونه)

يديرها (4 من الاردن و1 العراق و1 تركيا و1 الامارات و1 امريكا)

 

* صفحة (العراقيين شعب العجائب)

يديرها (9 من الاردن و1 تركيا)

 

* صفحة (بغداد)

يديرها 8 من الاردن و1 من تركيا)

 

* صفحة (شبكة شكو ماكو)

يديرها ( العراق و1 امريكا)

 

* صفحة (كلاوجي العراق)

يديرها (3 من مصر و2 الامارات و4 اسرائيل)

 

* صفحة باسم (الخطوط الجوية العراقية)

يديرها (2 من اندنوسيا و1 النمسا و1 سوريا)

 

* صفحة لعبة (بوبجي عرب)

يديرها (3 من اسرائيل و 1 الاردن و1 اسرلئيل)

 

* صفحة (البصرة)

يديرها مدير واحد من (بريطانيا)

 

* صفحة (المربد)

يديرها (3 من العراق و 2 من بريطانيا)

 

* صفحة (الشرقية)،

يديرها (9 من الامارات و 4 من الاردن)

 

* صفحة (مظفر النواب)

يديرها (1 من اسرائيل و1 تايوان)

 

* صفحة (بغداد موديل)

يديرها (2 من بلجيكا و1 العراق)

 

* صفحة (البشير شو)

يديرها (2 من المانيا و2 الاردن و2 العراق و1 تركيا)

 

* صفحة (من بغداد)

يديرها (13 من العراق و1 تركيا و 1 استراليا)

 

* صفحة (الاعضمية نيوز)

يديرها (4 من العراق و4 تركيا و3 الاردن و1 امريكا و1 فنلندا)

 

* صفحة (العراق الان)

يديرها (20 من الاردن و7 مصر و6 العراق و 1 الهند)

 

* صفحة (هموم عراقية)

يديرها (3 من هولندا و1 العراق)

 

* صفحة (قناة_الفلوجة)

يديرها 8 من تركيا و2 الاردن)

 

* صفحة (ستيفن نبيل)

يديرها (3 من امريكا و3 العراق و2 لبنان)

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