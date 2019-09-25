رسالة الى السيد قاسم الاعرجي

محمد صادق الهاشمي

اقول ايها السيد قاسم الاعرجي

- ماهي صفتك التي جعلت السفارة السعودية في حفل عيدها الوطني امس تدعوك وتهتم بك كل هذا الاهتمام ؟, ولماذا انت دون غيرك من يشاطر الشمري القائم بالاعمال تقطيع كيكة الفرح السعودي بيومهم الوطني, فهل انت زعيم سياسي؟ ام انت رئيس حزب ؟ام شخصية سيادية؟ والحال انت لاتتجاوز نائب برلماني اليوم كباقي النواب فلماذا تعتبر السعودية اليوم في مواقعهم الالكترونية ان مشاطرتك القائم بالاعمال تقطيع كعكة الفرح السعودي منجزا؟؟.

- ماهي العلاقات الخاصة بينك وبين ال سعود والتي تقف خلف الستار كونهم وان كانوا اعراب ((الاعراب اشد كفرا ونفاقا )) الا انهم يعرفون من يحبهم ومن يكرهههم.

- اتذكر يوم لازمت القائم بالاعمال السعودي وانت تتجول في اسواق العراق يدا بيد ,علما ان هذا الامر مخالف للاعراف كونك كنت وزيرا للداخلية وهو قائم باعمال هذا فضلا عن مشاعر شعب مذبوح من هولاء(كما قطعوا اوصال الخاشقجي )) فان ارتضى لهم في العراق سفارة لاسباب معينة لايرتضي ان تشرح انت لهم بالولاء والمجاملات صدرا .

- لو انك اكتفيت بالحضور لكان الامر لايخلو من التبرير لاننا بطبيعتنا لانريد ان نتعجل القدح باخواننا ولا نريد ان نصدق انهم نسوا تاريخا من الجهاد سيما انك ما زلت في بدر الذي يعني لوحة الجهاد في العراق لكن لايمكن ان نبرر لك تقطيع اوصال التاريخ والمشاعر العراقية بمشاركتك الشمري وهو يقطع الكيكة

- والله لو كان في بدر ثمة قرار لاعتذرت الى امتي وشعبي وتاريخي عماتفعله انت لان بدر فيه تاريخ وكواكب ومواكب من الابرياء والمجاهدين والشهداء ليتك لم تجرح مشاعرنا

- كتبت لك باسمي لاني لا اجد في موقفي امام الله والدفاع عن تاريخ المجاهدين خوفا من اي مخلوق على الارض