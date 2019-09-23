الى مشايخ الوهابية هل تحقق المطلوب فاخرست حناجركم؟

الفكر الوهابي فكر معلوم النوايا مع خفايا التاسيس والمطلوب منه ، فكر مرفوض لكل شعوب ودول المنطقة والعالم باستثناء العدو الصهيوني وامريكا وانكلترا وبعض الدول العربية كانت تطبل له ولما ذاقت ارهابه انسحبت منه ، وحتى الامارات التي مع السعودية في كل مؤامراتها تضع الفكر الوهابي تحت المراقبة وتحركه ضمن دائرة محددة على الجزر الاماراتية .

بعد هذه المقدمة اذكّر بصراخ وعويل كل مشايخ الوهابية عند سقوط طاغية العراق اولا وتاجيج الارهاب في سوريا ثانيا وفوضوية مصر ثالثا ، اذكر بالفتاوى والبرامج التحريضية لكل مشايخ الوهابية في حث شباب ال سعود للالتحاق بالاعمال الارهابية الانتحارية في العراق وسوريا ولبنان وحتى مصر وتتذكرون جميعكم خطبهم الرنانة مع الفتاوى الطنانة التي جعلت من الانتحاري بطل مصيره الجنة ويمارس الجنس مع حور العين او الولدان الله العالم بطلبهم هناك ان دخلوها. تتذكرون عويل العرعور، وصراخ العريفي وصياح القرني وتطبيل الكلباني وووو كل هذا كان يصدر من منابر الوهابية وفضائياتها وحتى المواقع الالكترونية وبسببها كم من عائلة سعودية فقدت ابنائها ولا تعلم ماهو مصيرهم ، لانهم يلبون فتاوى مشايخهم فيلتحقون بجهنم .

الان بعد المازق الذي وقعت فيه السعودية مع اليمن العربي البطل تحولت عاصفة الحزم الى ضرب بالجزم وياليتها كانت جزم بل هي مسيرة وصواريخ ، الوضع السعودي لا احد يحسدهم عليه ولكن السؤال هل ان ال سعود كان في حسابهم هذا الوضع وهو جزء من مؤامرة صهيونية لقتل شعب الجزيرة ام انه خارج حساباتهم ولكنه ضمن حسابات البيت الابيض الذي استفاد كثيرا من ذلك ؟.

ولكن ... هنا تاملوا معي بالرغم من ان الحرب سعودية والوطن السعودي تعرض للخسائر والضربات العسكرية وعلى مختلف الجبهات لم تظهر تلك الحناجر الوهابية لتحث الشباب السعودي على القيام بالاعمال الانتحارية او الالتحاق بالجبهة ولم تحث نسائهم على جهاد النكاح بل انهم اكتفوا بكلمات خجولة لمداعبة جراح وطنهم واهانة كرامتهم ، بل ان البعض مصيره مجهول بيد ابن سلمان وينتظر اقامة الحد عليه بالسيف ، واما الصهيونية والانكليز والبيت الابيض فانه مستانس بالوضع السعودي ومهما تكن نتيجة الحرب فهي بالنتيجة في صالح الصهيونية ، ولكن ما يعنينا توقف المواقع التي كانت تحث على الجهاد ووطنهم اولى بالجهاد والغاء البرامج التي تسقط العراق وسوريا تحت مختلف المسميات لتلهب حماس شباب السعودية للذهاب الى جبهات القتال في بغداد ودمشق ـ خطب المنابر ليوم الجمعة وغيرها التي كان شغلها الشاغل دعم زخم الارهاب لم يكن لها دور فيما يجري في جنوب السعودية ، بعدما كانت عقولهم مسيرة اذلوا واهينوا بالمسيرة .

اليوم عويل العالم بل امريكا والوسائل الاعلامية التي باعت ذمتها للريال السعودي تطبل على ضرب منشاءات ارامكو وجعلت تصديرهم من النفط يقل الى النصف ، ومما زاد في خنقهم وحيرتهم البيان اليماني الذي ذكر بان هنالك متعاونين لهم في الاراضي السعودية فبعدما كان مشايخ الوهابية تضحك على عقول الشباب وتحصنهم بالاحزمة الناسفة عجزت عن ذلك وبلدهم يتلقى الطعنات من ابطال اليمن بل مما زاد في فراغ عقولهم هنالك في السعودية شباب يعملون لليمن وهنا القتل من الخلف بل ومن تحت .

امريكا ومن يعوي معها على ضرب ارامكو لا عتب عليهم بعدم المطالبة بمعاقبة السعودية على جرائمها بحق الشعب اليمني لانهم جزء من الجرائم التي اقدم عليها ال سعود بقصف ابرياء اليمن اطفال ونساء وهنا على اليمن ان تتوقع ذلك الان لان ضربة المسيرة الاخيرة موجعة ليس فقط للسعودية فقط بل لكل الاقزام التي تتعامل مع السعودية ، وايران تضحك ولا دليل على ضلوع او مشاركتها في ذلك لان ايران بنفس مستوى دقة صناعتها العسكرية دقيقة في صناعتها للقرار السياسي .

لا اعلم متى تتحرك كرامة ال سعود وهم يسمعون تصريحات ترامب الا اذا اللهم هم بلا كرامة وهنا نكون نحن على خطا ان لم يصدر من ال سعود تصريح ضد ترامب . ولكن يدعي سلمان ان كرامته لا تسمح له بايقاف الحرب مع اليمن ، عجبا هي اين كرامتك وترامب يتلاعب بها كما يتلاعب بورق المسح ...؟

ويبقى السؤال لماذا اخرست حناجر الوهابية وهم بامس الحاجة لها هل تحقق المطلوب بتدمير بلدهم ؟