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الطائرات الورقية ! 


سامر الساعدي

 

منذ كنا صغار نلعب في ازقة الشوراع بالطائرات الورقية  المصنوعة من ورق خفيف وشرائح الخشب البسيطة ، وكانوا بعض الصبية يقومون بخلط الطائرات ببعض ومن ثم تنشب معارك عنيفة على تلك الطائرات الكل يقول انها لي ولا يميز من هو مالك تلك الطائرات الورقية ومن ثم يتدخل الآباء والامهات لحل النزاع وتصادر تلك الطائرات ..

هنا لفت نظري الى ما يدور في هذه الايام من الطلعات الجوية التي تخوضها الطائرات المسيرة الشبحية التي لا نعرف من اي سرب او اي مجال دخلت الى اجواء البلد الحبيب، هذه لعبة خطيرة المراد منها خلط الاوراق ببعضها وسفك الدماء من جراء القصف المبرمج ، وكذلك اتهام دول اخرى بتسير تلك الطائرات لكسب وقت اضافي في انهاء  الجولة الاولى لحساب الموساد الصهيوني .

التحري والتحقق من تلك الطائرات لا يزال مبهم وغير معلن رسمياً ومن هي الجهة المصدرة لها علما انها تعمل وفق منظومة علمية متطورة حتى لا يستطيع اي رآدار  او منظومة لكشفها.

بالمقابل تشير اصابع الشجاعة والقوة الضاربة للحشد الشعبي على انهم قوة لا يستهان بها من ثقل عقيدتهم والمخاوف المرعبة للكيان الصهيوني ، واثارت غضب نتياهو وترامب في ان الحشد يشار اليه بأول القوائم المتصدرة للازعاج الصهيو امريكا ، وكذلك انصار الله الحوثيين حين دكت اكبر مصفى في العالم بهذه الطائرات المتطورة تكنلوجياً من الجيل الثالث وحالوا حرف وتجاهل هذه القوة العسكرية والدقة في استهداف مواقع نفطية مهمة اقتصادياً ، 

العين بالعين والسن بالسن والبادىء اظلم ....

خسران الدولة المنفقة الاكثر عالمياً في شراء الاسحلة من عملائها الامريكان لم تستطيع ان تقف وتصد هذه الهجمات الشجاعة الجسورة الفائزة بكافة الجولات الحربية سواء كانت جوية او ارضية.

هنا استطيع القول ان الحماية من دول عظمى لا تستطيع ان تحمي حلفائها وان كثرت ترسانتها العسكرية جوية كانت او بحرية او ارضية،

الشعور بالامان بات محير لدى هذه الدول الحامية من اصناف المقاومة الاسلامية وانتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة وان حلت تشكيلاتهم العسكرية في مقدمة الدول. 

عظيم هو شعور الانتصار وعظيم هو الفخر بما تمتلكه فصائل المقاومة الاسلامية من حيث المبداء ، 

بداء زمن التساوي بين الجيوش الغربية والعربية حيث خلق التساوي العسكري عدم ارتياح لدى كل الجيوش الغربية ، وهنا ارجح صعود كفة المفاوضات عند المقاومة وان الامور سوف تعيد كل الحسابات والتصورات والتوقعات التي فاقت منظومات عسكرية متطورة تقدر بمليارات الدولارات خسارتهم الاقتصادية وان الدول المتصدرة اقتصادياً انهارت تكتيكاتها اللوجستية والادارية وسوف يجلسون على طاولة التفاوض المفروض عليهم بدون شرط او قيو. 

ومن هنا سوف يتدخلون العملاء والحلفاء والخونة من العرب لحفظ ماء وجهم ان بقى ماء او بقى وجهاً ، 

طائرات مسيرة ليس ملك احد فالكل لدية طائرات والكل لدية صواريخ والكل لديه ترسانة عسكرية !!!

سوف تسقط عروشكم الخاوية 

سوف تنهار ترسانتكم الحامية

لان تنفع طائراتكم  الورقية

يأتي يوم سقوطكم في الهاوية

بانت وانكشفت الآعبيكم الكاذبة

 رجالاً عاهدوا الله للنصر حافلة 

لاتخيفنا طائراتكم الورقية ؟

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