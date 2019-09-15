جبهة الانقاذ ((المكون السني يتفرق))

- محمد صادق الهاشمي

كنت صغيرا اسكن قرية ويتردد بين اهلها امثلة شعبية منها يطلقون على القبيلة والاسرة التي تتمزق بانهم (بنات نعش , فكل وحدة تحت نجمة ) , وبعد متابعة لمركزنا للموقف السني السياسي خلال عام 2019 تبين انه اشد تمزقا من بنات نعش واليكم التفاصيل:

اولا : الموقف العددي السياسي للسنة

1- الحلبوسي في طريقه الى ان يكون الزعيم السني المعتدل (( وهوالقريب من الشيعة والكرد)), وهو القائد الكبير لاكبر كتلة سنيه برلمانية من دون منافس , وهو الان ينتزع ستة برلمانيين من سليم الجبوري اذ وقع ستة نواب من ((حزب التجمع المدني للاصلاح – عمل )) على الاستقالة من الحزب وهم ((زياد الجنابي و يحي المشهدي وصفاء الغانم وعائشة المساري وزيتون الدليمي وسمعية غلاب ) وبهذا يرؤتفع عدد النواب المويدين الى الحلبوسي الى الان الى (45نائب).

2- الحلبوسي سوف يعلن قربا عن تشكيل حزب باسمه, وهو بهذا يرسم طريقه السياسي لانتخابات مجالس المحافظات , والانتخابات البرلمانية القادمة خصوصا انه كيف قانون الانتخابات لصالحه بمنع مشاركة المخيمات والنازحين .

3- اسامة النجيفي يسعى لاعلان كتلة لا احد يعلم عددها وقيل انها تتالف من (21) نائب باسم ( جبهة الانقاذ).

4- خروج سليم الجبوري عن المعادلة السياسية السنية وبهذا لايوجد الى سنة ديالى من تاثيرفي القرار مما جعل النواب التابعين الى سليم ينسحبون منه الى صالح الحلبوسي .

5- السيد اياد علاوي وجد نفسه محشورا في موقف خارج الاطار السني وقيل ان عدد نوابه (12) .

6- السنة المتفرقون عددهم (8).

اهم الملاحظات

اولا : ان خط الحلبوسي يومن بالبقاء تحت خيمة الدولة , مع تامين متطلبات السنة ضمن الاطار القانوني وله تنسيق وثيق مع السفارة الامريكية , وهو الذي يمنع اي تشريع ضد تواجد القوات الامريكية في العراق , لانه يدرك ان مصدر قوته امام السنة والخليج والكرد والشيعة ينطلق من جوانب مهمة ومحورية عدة :

منها: ان يكون قريبا من القرار الاتحادي.

ومنها : ان يكون قريبا من الكتل الشيعية ومن المحيط الخليجي وايران ومن الامريكان , اي من الداخل والخارج .

ثانيا : سبب قوة الحلبوسي ليس الدعم الامريكي فالكل من السنة وغيرهم تحت الخيمة الامريكية الا ان الحلبوسي بالاصل يرجع الى عشيرة دليم التي يبلغ عددها في العراق مليونين وتزيد اذا تم اضافة العشائر الشيعية لها مثل (( ال فتلة )) وهم يتوزعون على (105) عشيرة , وبهذا سوف تميل الكفة العددية الى الحلبوسي كون اكثر العدد السني هم من افراد عشيريته ومدينته والمويدين له ولتوجهه السياسي.

ثالثا : يوجد اعتقاد لدى السنة عام 2019 انهم بعد الان يجعلون مركز الثقل القيادي السني السياسي, في الانبار للاسباب التالية :

1- الانبار وحدها تشكل ثقل السنة العددي فسنة الانبار يبلغ عددهم اكثر من مليونين بينما باق يالمحافظات مختلطة بين السني والمسحي والشيعي والكردي .

2- الانبار تشكل ثقل المكون مذهبيا قوميا , كون اغلبها من المكون ((السني العربي )) بينما الموصل خليط وهكذا صلاح الدين وديالى.

3- الحلبوسي يدرك ان توجه المكون السني الى الخيمة الوطنية , وايمانه بان يبقى تحت خيمة الدولة والحكومة بعدما اكتوت المدن السنية بمذابح القاعدة وداعش, فهو- الحلبوسي - يلعب هذه الورقة ويتناغم مع توجهات المكون السياسية لهذه المرحلة , وهو في تصريحات له عبر لقاء مع قناة (بي – بي – سي – اربك – 9-13-2018) اكد : ان المكون السني ادرك ان افضل الخيارات و التي تومن له الامن والاستقرار هو الخيمة الوطنية بعد ان مزقته تجربة القاعدة وداعش والمشاريع الاتفصالية.

وفي لقاء اخر هاجم مشروع ((سعد البزاز )) الذي يريد منع السنة من الالتحاق بخيمة الدولة(( افاق -15- 9-2018)).

4- ان ال النجيفي في نظر باقي السنة من اهالي الانبار لايمكن ان يمثلوا السنة كونهم سنة اتراك وشركس وليس عربا فهم بالاصل اتراك وقيل شركس فضلا عن ان ((ال النجيفي)) فشلوا في قيادة المكون السني , وخصوصا بعد ان سلموا الموصل الى داعش, بينما سنة الانبار يعتقدون انهم مركز الثقل السني العربي .

5- تصدي عشيرة دليم الى قيادة المكون السني يجبر السعودية والاردن على دعم الحلبوسي وخطه كون عشيرة دليم تمتد الى عمق الدول العربية المجاورة ( السعودية والاردن وسوريا وحتى الكويت ).

6- تصدي سنة الموصل( ال النجيفي ) وديالى( سليم الجبوري ) وصلاح الدين( صالح المطلك ) اثار تحسس سنة الانبار, واشعرهم بالتهميش سابقا , لذا هم اشد اصرارا على قيادة المكون السني في هذه المرحلة .

7- سنة كركوك منتزعي الارادة فلا يشكلون مركز قيادة لسنة العراق ومن هذا المنطلق تكون قيادة السنة بيد الانبار .

8- فشل الحزب الاسلامي ( الاخواني ) سياسيا وتفككه خصوصا بعد ان اعلن سليم انسحابه من الحزب الاسلامي منح هذاالفشل الاخواني الحلبوسي وخطه القوة في التصدي القيادي .

9- طبيعة السنة يبحثون ويويدون الاقوى والاقوى هو الذي يمتلك الحكم والسلطة وهو الحلبوسي الان , وهذا عنصر قوة له .

10- الحلبوسي امتلك القوة الداخلية بتحالفه مع (الفتح) وامتلك القوة الخارجية بخلقه علاقات متوازنه مع المحيط الدولي( امريكا واوربا ) وامتلك الدعم الاقليمي ( ايران والخليج) .

وللحق ان الحلبوسي مع كونه شاب الا انه سلك طريقا سياسيا متوازن منحه القوة السنية والوطنية .

11- رجال الاعمال والمال والتجار السنة الكبار يعملون الان مع الحلبوسي ويجدون فرصتهم في وجوده لانه اوجد لهم بيئة امنة لتفعيل الاستثمار داخل العراق وحتى يستعدوا الى تفعيل مشاريع الدول المانحة من خلال مااقره موتمر الكويت للدول المانحة (8-9-2018), هذا فضلا عن استعادة الاسر الثرية من اهالي الانبار والتي تسكن الاردن والخليج دورها في العراق مثل ال حمره وال خربيط وغيرهم في ظل قيادة الحلبوسي .

رابعا : يحاول الحلبوسي ان يجعل مشروعه جامعا بين العمل تحت خيمة الدولة وبين تحقيق مشروع سني خاص بهدوء, بينما الجبهات الاخرى موزعة بين معارضة الحكومة وبين جبهات سنية تريد ان تعيد خطاب التقسيم والتوازن والمخطوفين والاراضي السنية مثل جرف الصخر وزيادة عدد السنة في الدولة من 7% كما يدعي زورا الى 45%, واخراج الحشد من المدن السنية ,وهذا ما اعلن عنه النجيفي في لقائه بقناة العراقية (28-8-2019) وبهذا يكون مشروع النجيفي

النتيجة :

1- سيبقي المكون السني ممزقا

2- سوف تكون هناك ايدولوجيتان تعملان ومشروعن سياسيان يتفاعلان داخل المكون السني ويزيد المحيط السني العربي في تمزيقهم .

3- سوف يكون المستقبل السنى لغاية انتخابات 2022 بيد الكتلة الاكبر من سنة الانبار ومن معهم بقيادة الحلبوسي.

4- وجد المكون السني ان المحور السني الحلبوسي كونه قريبا من المركز ومن الشيعة فانه يتمكن من تحقيق وجود اكبر , وان امريكا مع كل وجودها في العراق , وهكذا الخليج لم يتمكن من التاثير في تشكيل الحكومة الحالية (( اي ان الذي نصب الحلبوسي هو الشيعة وايران )) ونفس الكلام ينطبق على اختيار محافظ الموصل وهذا يعني ان محور الحلبوسي بفعل هذا الادراك سيبقى قريبا من الحكومة , ومن الشيعة ليشكل له هذا القرب مصدر قوة ووجود سياسي لذا نجد الحلبوسي يزور المدن الشيعية ويلتقي قادة الفتح .