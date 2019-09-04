المقالات

جنون العاشقين...


كندي الزهيري

 

أسيرُ في طُرقاتِ مدينة تعجُ بالعشق ..

و تضجُ بِالبُكاء !

ارى رايات سود وأعلام حمراء .. وكثير من الشعارات التي تهتفُ بذلك الاسم المقدس !

أسيرُ و يتناهى إلى مسمعي صوتٌ صدّاح ” هلا بيكم يا زواري هلا بيكم “

ابتسم ، فإني إشمُ ريحَ الجنة ، استمعُ إلى ترانيمُ الجنة .. و أُقابلُ جيراني في الجنة ..

و ارى الجَنة أمام عيني .. تتجلى في ضريحِ الشهيد

أقف ، و أبكي و أُردد مع الكربلائي :

” أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني ، يسجلني .. و أجيت الحضرة الظامي و أبو النوماس جدامي ، يسجلني ”

ادخلُ إلى وادِ مُقدس .. يزدحمُ بعاشقين احتارَ فيهمُ التاريخ ، تحت أي فئة يسجلون زوارَ الأربعين !

هُناك الشيخُ الكبير ، و العجوز التي لم يتركَ لها الزمن سوى تجاعيد رسمت وجهها

هناكَ الطفل و الطفلة يملئونَ قلوبهم الصغيرة بحب الحسين ، هناك الشاب و الشابة لا يكتفونَ الجنون

جنونُ الحُسين !

هُناك أرضٌ تُقبل أقدامهم ، و ملائك لا تلبث تستغفرَ لهم !

هُناك أنا ..أغمضُ عيني ، لأجدني بين جدران أُخرى ..!

تُجاذبني الدموع ، و يقتلني الاشتياق !

فأنا لا أنفك أحلم ذلك الحلم ، حلم الوصول !

أكتبُ و أُردد و أقول : ” كل الناس لـ أبو السجاد مشاية ، بس آنا و الحسرات ويايه ”.

أرى تلك العجوز وموكبها الصغير، ليس فيه إلى سراحيه ماء وكوب فقط.

وذلك الشايب الذي تعدى عمره السبعين عام وهو يقوم بغسل أقدام الزوار ،ويتبرك بها ،بلا تكبر ولا عجز كل ما دفعه حب الحسين عليه السلام ".

اسال الذي ترك داره وماله وعمله ، لماذا كل هذا العناء ؟!،يقول ليس بيدي ،إنما قلبي ساقني شوقا إلى سيد شباب أهل الجنة، وغيرها من الصور التي نعجز عن وصفها ، فوالله ما ملك القلوب أحدا ،بمثل ما ملكها الحسين عليه السلام .

ان الحسين عليه السلام "،طريق ينير عتمة الليل ،ويزيح ظلم الظالمين ،ان الحسين المتنفس الوحيد الذي ترتاح عنده القلوب الطيبة، والنفوس الزكية ، حب الحسين عليه السلام "، ذاب الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وازاح كلمة انا "، وطهر النفس ،بإبعاد التكبر والتعالي والتشنج وغيرها،

نشاهد الكبير يخدم الصغير ،والكل منشغلة بخدمة الزوار،وفتح البيوت للزوار ، لم ارى اي فوارق طبقيه ، ولا دينيه ،كل الأديان عند ابو السجاد تجمع بدين واحد "الحب والسلام ".

 

نختم بالقول

إن الحسين عليه السلام "، سيد السلام والوحدة بين المذاهب والأديان ، وتعد ذكراه الخالدة، روح ودرس للناس صاحبة المبادئ السامية ، والحسين عليه السلام "، بحبه انتج الحشد الشعبي المبارك، وبحبه حمى الارض والعرض، وبحبه توحدنا ، والأمة التي وحدها الحسين عليه السلام، لن ولم يفرغها شواذ امثال عملاء الاستكبار العالمي ،ولا يشوهها اعلامكم المزيف ،الحسين وشعبه اقوى من الطغاة العالم ..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قناة الحرة تستهدف العتبات هذه المرة
لو قيل للعلماني دع الاسلام وتحدث بما تشاء
جنون العاشقين...
ثورة الحسين (ع) بين البكاء الصادق عليه وبين البكاء الكاذب
من يستطيع أن يمضي بنا الى أمام؟!
الكويت أعمى منذ الولادة !!
اسرائيل محاصرة من المقاومة
اول طفل رضيع يشارك في الحرب ويكون ضحيتها..!
كربلاء ..بوابة السماء ..
الفتنة عراق.. ! رسالة على منهاج الصهاينة...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك