المقالات

العمل السياسي واجازة الفقيه


محمد باقر القبانجي

 

بعد ان كان الانسان فاقدا هويته الذاتية في العصر الجاهلي، جاء الاسلام ليبين هويته ويرشده ويخرجه من الظلمات الى النور و يدله على طرق سعادته في الدنيا والآخرة.

فالشريعة الاسلامية جاءت لبناء الانسان الصالح ضامنة سعادته، الا ان هذه الاهداف لا تتحقق فيما اذا لم تكن الشريعة شاملة ومغطية لكل جوانب حياة الانسان الفردية والاجتماعية، وعلى هذا الاساس اختصت الشريعة الاسلامية بالشمولية.

فمن المسائل التي اهتم بها الشارع هي مسألة الحاكمية والعمل السياسي، اذ يرى ان المكلف كما يتبع الحاكم الشرعي في العبادات عليه ان يتبعه في العمل السياسي، وبهذا الصدد يقول الشهيد محمدباقر الحكيم: "ومن هذا المنطلق نرى ان الارتباط السياسي بالمجتهد العادل العارف بشؤون الحياة ضرورة شرعية".

 وهكذا يرى الشهيد محمدباقر الصدر ضرورة اتباع المرجع الديني في العمل السياسي وذلك من اجل تحقيق نسبة معينة من العصمة: "حيث لا يوجد على الساحة فرد معصوم - بل مرجع شهيد - ولا امة قد انجزت ثوريا بصورة كاملةواصبحت معصومة قي رؤيتها النوعية.... فلا بد ان تشترك المرجعية والامة في ممارسة الدور الاجتماعي الرباني بتوزيع خطي الخلافة والشهادة"، وهذه المشاركة تحصل من خلال اتباع الامة للفقيه.

ولكن نتساءل هل كل اعمالنا السياسية بحاجة الى اذن الحاكم الشرعي؟ وفي الجواب نقول نعم، الا ان ما يمكن تمييزه كما ميزه السيد صدرالدين القبانجي هو ان هناك نوعان من الاذن: عام وخاص، فالعمل السياسي تارة بحاجة الى الاذن العام وذلك في المسائل الجزئية كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا الحاكم قد اعطى الاذن العام ولا حاجة للاستئذان منه بصورة خاصة. وهذا بخلاف المسائل السياسية الهامة التي تلعب دورا في حركة اتجاه الامة.

 فهنا لابد من الاذن الخاص والامثلة على ذلك كثيرة منها تشكيل كيان سياسي، اذ الكيان السياسي في حال وصوله الى السلطة سوف يكون له دور حاسم في حركة وتوجيه الامة وهكذا رسم علاقاته مع باقي البلدان، وعلى هذا الاساس تشكيل الحزب نتيجة اهميته بحاجة الى الاذن الخاص وهذا ما نفقده في العراق، اذ اغلب الاحزاب التي تدعي انها اسلامية او وطنية غير علمانية، لم تاخذ شرعيتها من الفقيه الجامع للشرائط وانما اسست نتيجة ارادات شخصية سياسية.

ومن هنا يتبين الفرق بين الرؤية الاسلامية والعلمانية، اذ العلمانية لا ترى ضرورة الرجوع الى الحاكم الشرعي سواء في العمل السياسي العام ام الخاص، بخلاف الرؤية الاسلامية التي ترى ضرورة الرجوع اليه في كل الاعمال السياسية ولا سيما في المجال الخاص.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمل السياسي واجازة الفقيه
كارثة الكهرباء..وتجاوز أصحاب المولدات الاهلية
شمال البصرة: أمر دبر بليل سعودي..!
ما يكره الوسط الثقافي العراقي سماعه!
وباء القيادة..!
كيف تحول خصوم الحشد إلى عشاق لإسرائيل؟!
عاشوراء والحشد وانتصار الدم القادم !
التَّحليلُ السِّياسِي السَّليم؛ شرُوطٌ وأَدوات
عندما يهديك الاعداء نصرا...!
العراق المقاوم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك