المقالات

الاعلام العراقي ومشكلة التعاطي مع الأزمات


محمود الهاشمي 

 

لم يكن الاعلام يوماً بالغائب عن تاريخ الامم في كل مراحلها، بل بقيت المهنة  التي تلعب دوراً في صناعة الراي وتوجيه بوصلة السياسة والاقتصاد او غيره من شؤون الحياة الاخرى، والالماذا  كان  الملوك والامراء يجزون الشعراء والكتاب بالعطايا، باعتبارهم الوسيلة التي من خلالها يتم التعريف بالشخصية الحاكمة وادارته للسلطة، ورب بيت شعر كان سببًا لحرب طويلة او سبباً للسلم.

وفي ظل التطور الهائل لامكانيات وسائل الاعلام المختلفة التقليدية والجديدة، تعاظم دور الاعلام في التعامل مع الازمات بشكل خاص، واصبح من الاهمية بامكان الالتزام والاستناد في المعالجات الاعلامية للازمات على القواعد والاسس العلمية لادارة الازمة اياً كان مجالها من جانب القائمين بالاتصال (اعلاميين او سياسيين او دبلوماسيين او مسؤولين او غيرهم)...

ولما لم يكن التعتيم او الصمت على الازمات مهما تفاوتت حدتها او حجمها، فربما كان بالامكان من قبل السلطات المركزية ان تحجب الكثير من الازمات وعدم اظهارها الى الاعلام او العامة، حتى تتمكن من القضاء عليها او تحجيمها ولذا فان الكثير من اسرار الانظمة السابقة بقيت قيد الكتمان حتى تم كشفها في مراحل لاحقة.

اذا كانت وسائل الاعلام في النظام البائد محصورة بيد السلطة، فهي المالكة لها، والمهيمنة على ادارتها و افكارها فان العراق شهد تطوراً كبيراً في وسائل الاعلام بعد عام 2003، الى درجة صدور (200) صحيفة ولم يصمد منها الا القليل، فيما بلغ عدد القنوات الفضائية المحلية بما يتجاوز المئة، ناهيك عن السوشل ميديا والفضاء الافتراضي وغيره..

وبالقدر الذي تزداد وتتحرك وسائل الاعلام وتتفاعل مع الاحداث وتجعل المواطن ينشد لمتابعتها، فان (فوضى الاعلام) سيشكل خطراً على مستقبل البلد ويجعله عرضة للازمات والانفعالات واضعاف ارتباطه بتراب وطنه وشعبه واعتماده على وسائل اعلام (مغرضة) تشوش عليه وتبعده عن مواطن (الحقيقة).

المشكلة التي نعاني منها في بلدنا (العراق) في قضية الاعلام وادارة الازمات، تكمن في امرين الاول ان اغلب وسائل الاعلام في بلدنا ملكُ للاحزاب السياسية الحاكمة، وهذه (الاحزاب) لاتملك مشروعاً وطنياً مشتركاً ، فانعكس ذلك على الاداء الاعلامي رغم سعته وتعدد مصادره، وفقد البعد الاستراتيجي، فمرة يحلق فوق الازمة دون الدخول في شيئياتها، ومرة ينغمس بها ويفقد طريق ادارتها !!!...

وبالمقابل فان المواطن، عندما تشتبك عليه الامور، فالمفروض ان يجد وسيلة اعلام (مقربة من الدولة)، تجيب عن بعض تساؤلاته ولكن هذه "الوسيلة" التي هي (شبكة الاعلام العراقي) فقدت قوة تاثيرها مع تعاقب الايام وباتت الاقل "متابعة" من الاوساط العامة لاسباب يطول شرحها، ولكن باختصار اصبحت جزءاً من "فشل الحكومات المتعاقبة" ومفهوم (المحاصصة)!!..

ان الغائب الاكبر من جميع وسائل الاعلام العراقية (المشروع الوطني) مما سهل لخصم العراق ان يهيمنوا على ادارة الازمات في البلد، بل ويفتعلوا (الازمات) ثم يديرونها!!..

لنضرب مثلاً على فوضى الاعلام بقضية قريبة وهي(تلف 7 مليارات دينار عراقي) جراء تسرب مياه الامطار الى خزينة مصرف الرافدين الحكومي!!..

لقد اشارت قضية تلف هذه "الاوراق النقدية" الامور الاتية...

1-الوسط الثقافيي اعتبر ان  غرق هذا الرقم الكبير من العملة خسارة كبيرة، ومن الممكن ان تساعد في إنشاء محطات كهرباء.

2-الوسط العام اعتبر ان المسؤولين الحكوميين وراء سرقة هذه الاموال.

3-الاوساط المالية اعتبرته اهمالاً.

4-الفقراء لطموا وجوههم وهم يرون هذه الاموال تغرق وهم لايملكون مسكنا ولا خدمات ولا مايسدون به حاجاتهم اليومية.

5-الوسط الفني وجدها وسيلة للتندر، فعرض الكثير من الاعمال السريعة للتعريف بالفساد وغيرها، اما البرامج التلفزيونية الحوارية فقد حولت الموضوع الى مشاهد تمثيلية وصراع (الديكة) بين المسؤولين.

قضية "غرق العملة الورقية" ظهر عام 2018 ، فيما الفيديو الذي صور مشهد غرق العملة في مخازن مصرف الرافدين عام 2013.

انتهت ازمة غرق العملة بعد مشادات وصراعات غلب عليها البعد السياسي، لكن هل هنالك من فائدة من وراء ذلك؟ الجواب (كلا)، فلا الاموال التي غرقت تم انقاذها ولا من حوسب على الجريمة، ولا هنالك من حاسب النائب الذي سوق الفيديو...وانتهى الامر الى المجهول لندخل في ازمة جديدة!! مثل نفوق الاسماك والدجاج ثم حرائق القمح، وصولاً الى قصف مواقع الحشد الشعبي ...الخ.

ومثلما عانت اسماكنا من "نفوق" يعاني اعلامنا من "نفوق" ايضا، حيث لم يعد المواطن يثق به قط، بعد ان كون صورة سلبية ذهنية عن الناس والحكومات والمشاكل والصراعات...

هذا الاعلام (وبهذه الادارات) تحول الى مشكلة بحد ذاته، فالمواطن "البسيط" لايتحمل هذا "الضغط" وليس لديه من ثقافة ما يرد على الاسئلة، وان يبحث عن الحقيقة وسط هذه الصيحات والصخب والروائح النتنة..

ان العديد من الاعلاميين الذين كانت لهم مشاكل مع مسؤولين في المؤسسات التي عملوا بها تحولوا الى (خصوم للوطن) فسرعان ما احست الجهات الناقمة على البلد، بتذمرهم وسخطهم، فاستجلبتهم وحولتهم الى منابر لشتيمة "الوطن" حيث تراس بعضهم  وكالات والاخر ادارة حورات او صحف الكترونية، او مواقع الكترونية ودفعوا لهم اموالاً مجزية، فاصبحوا عنواناً لزرع الذهنية السلبية للانسان العراقي، وباتوا بارعين في ادارة الازمة اعلامياً،وهم  يناطحون المسؤولين رأسا برأس وبات المواطن لايرى في دجلة والفرات سوى بركة آسنة، وفي آثاره سوى خرائب، وفي وطنه سوى معتقلٍ!

المشكلة ان الاصوات الاعلامية "الوطنية" اصبح نصيبها محدوداً في ادارة الازمة، فمثلاً كلنا يعلم ان ايران لاتحتاج ان تنقل صواريخ "باليستية" لما فيها من مخاطر واسرار الى دولة مثل العراق، لعدم الحاجة اليها، فما معنى وجودها في منطقة مثل "امرلي" او "الدورة" فصواريخها بين يدي المقاومة في لبنان وسوريا وغزة، المحيطة باسرائيل؟، والمقاومة هناك تهتف ليل نهار انها صواريخ ايرانية؟..

القضية ان امريكا لاتريد لها شريك في العراق، وهي التي ضحت بـ(7) الاف مقاتل ومليارات الدولارات من اجل السيطرة عليه، وترى في الحشد الشعبي منافساً قوياً...فيما ادارات الازمة بقصف مخازن الحشد بمهارة عالية حيث تم الاتفاق مع اسرائيل ان تتهم نفسها بعملية القصف، وبذا فان فصائل المقاومة سوف لا تثار من المواقع "العسكرية الامريكية بالعراق" باعتبار ان "اسرائيل" بعيدة عنها الان، وسوف تتقبل قصفاً ثالثاً ورابعاً ، في  وقت ان "الاخوة النظيفة" تكون قد رتبت اوراقها قبل الحدث وتكون شغلتنا بالشيخ "الناصري" وجعلت عمار وسواه يطلقون البيانات، ليتحول الصراع في البحث عن القائم بجريمة قصف مخازن الحشد والشرطة الاتحادية الى صراع ايهما افضل (الحشد ام الجيش)!!..

ان اعلاماً بمثل هذا يزكم الانوف بسبب النفوق المتواصل لايمكن ان يصنع وطناً و، لا ان يواجه الازمات ولشدة فقدان الثقة بنفسه ، بات يستقي معلوماته من الصحف العربية والاجنبية والاسرائيلية، وتحاول كل جهة ان تهاجم خصمها بالمعلومات الواردة في وسائل الاعلام هذه، دون الاستفادة من جملة واحدة من كتابنا ومحللينا وعناوين صحفنا وفضائياتنا...

حتى لو دعينا الى مؤتمر الى وسائل الاعلام المحلية، لغرض اعداد ورقة عمل واستراتيجية وطنية ، فان من يحضر لارأي له فهو مجرد مدير لمؤسسة تابعة لحزب، اذا تحرك انجاً خارج ارادتها او تفاعل مع المشروع الوطني فانه سرعان ما يسرح وليس له من طريق اما الخلود  في منزله او الهروب الى (الخوة النظيفة)!!..

، ان الوطن فيه اقلام واصوات نبيلة، ولايمكن لهؤلاء الاعلاميين او السياسيين ان يجعلوا بيننا وبين وطننا من غربة...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في الذكرى الـ 13 لانتصار حزب الـلـــــه..!
الاستثمار الطائفي لجــثث بابل المجهولة
بين حانة..و..مانة..ضاعت الچايخانة..!
الاعلام العراقي ومشكلة التعاطي مع الأزمات
أهل الثرثرة ودورهم في التصدي للهجمة الداعشية ..
ثلاث وثلاثون ثانية هزت عروش الساسة
تشاجر قرشان في المحيط قالوا ايران خططت للمعركة
قرار عبد المهدي خطوة جريئة 
البعض حقا لايساوي قلامة ظفر ..
السماء اصبحت عراقية ...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك