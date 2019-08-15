عاجل : الشيخ يوسف الناصري: مقطع الفيديو بخصوص حل الجيش مفبرك
المقالات

جرف النصر..والذاكرة الوطنية..!

63 2019-08-15

سعد الزيدي

 

منطقة جرف الصخر من توابع قضاء المسيب شمال محافظة بابل، وهي من القرب والتأثير، بحيث أن قذائف الهاون التي تطلق منها، تصيب أي مكان في قضاء المسيب، جغرافيا؛ فإن تتصل بعامرية الفلوجة من الغرب، وبعرب جبور واللطيفية في الضفة اليسرى لنهر الفرات، وفي هذه المقاربة لسنا بصدد تأثير هذا الامتداد.

ثمة تاريخ للعمل الإرهابي؛ المنطلق في التخطيط والتنفيذ من هذه المنطقة، يندى له جبين الإنسانية؛ ولا يمكن أن يتجاهله عاقل، قبل أن يكون منصف، فقد أنطلق من هذه المنطقة عمل ارهابي كبير ممنهج؛ أدى إلى ازهاق أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء إن لم يكن مئات الآلاف، في المسيب و كربلاء والحلة وبغداد وغيرها، خصوصا زوار العتبات المقدسة، حيث كانت قذائف الهاونات تسقط كالمطر، في الساحة الواقعة في بداية طريق مسيب كربلاء، وهو بعين الوقت؛ طريق بغداد كربلاء من بِعد جسر المسيب، وكذلك السيارات المفخخة والسيطرات الوهمية في منطقة اللطيفية.

بعض الارهابيين؛ ومن المؤسف جدا هم كثر، ممن ولد وتربى في جرف الصخر، ولهم أقرباء من سكان المسيب والحلة، واصدقاء وجيرة في جرف الصخر نفسها،  واصدقاء في كربلاء والمحمودية، وعلاقات نسب قريب جدا؛ اي من عشيرة واحدة  وعلاقة مصاهرة، وعلاقة عمل وحدث ولا حرج من العلاقات الإجتماعية.

برغم كل هذا التواشج الإجتماعي، إلا أنه لم يمنع الإرهابيين،  من ارتكاب أبشع الجرائم بالمعرف والأقارب والأصدقاء؛ وبعوائل وممتلكاتهم وبشكل متكرر، جرى ذلك ليس لجريمة ارتكبوها بحق احد منهم، أو لثار أو لسرقة اموال او غيره، مما يستوجب القتل، وكان هذا الفعل الخسيس الجبان، يجري في كثير من الأحيان، باليات التحايل مملؤة بالخسة والحقد المتراكم ، فقد كانت تلك الجرائم في حقيقتها، تعبير عن خصائص مرضى القلوب، الذين قد تجمع الحقد والغل والضغناء فيها من قبل، واندكت في ضمائرهم البغضاء،  فاصبح حالة استثنائية يستحيل معالجتها .

إن العدوان والطغيان والكراهية، المستمرة بالانطلاق من هذه المنطقة، منهج يتجسد في أشخاص هنا وهناك، في هذا الوقت أو ذاك، لهذا وغيره فإن  تجمع النفوس المظلمة وتمركز الظلمائية في هذه المنطقة، بحيث أصبح أهلها وسكانها الاصلين الذين يرفضون هذه الجرائم، مغلوبين على امرهم وأسرى بيد هؤلاء الدواعش وغيرهم ممن إحترف الجريمة والإرهاب.

هذه الأسباب مجتمعة؛ تستدعي من كل مواطن، قبل ان يكون قائدا في الحكومة والبرلمان وغيرها، أن يدقق في حقيقة جرف الصخر، وما جرى ويجري طوال عشر سنوات أو أكثر،  قبل ان يتبنى شكوى إرهابي يرتدي ثوب الوطنية، أو أن ينطلق هو أو من يخوله او يمثله، مندفعا مع الإعلام المأجور، المضلل في تشويه الحقائق متناسيا، ما لفعله هذا الارعن (عودة الارهابين الى جرف الصخر) تحت غطاء عودة العوائل المهجرة، من آثار سلبية في إثارة الفتن والاقتتال اليومي، وهو بحد ذاته محقٌ للعدل والانصاف والإنسانية، أن تهدد من جديد حياة الملايين، وتجعلهم يعيشون حياة الرعب والخوف والإنذار، وقد تهجر آلاف العوائل من المناطق القريبة. 

هنا لابد من تأكيد أمرين؛ قبل شرح دوافع ذهاب البعض من البرلمان ممثل برئيس البرلمان، مستصحبا معه بعض الأشخاص إلى المرجعية الدينية، وقبلها وبالحاح إلى محافظ بابل، وبعض أركان الحكومة العراقية ، وكذلك افتعال واستغلال موضوع الجثث في الطب العدلي في الحلة .

الأمرين هما أن تكرار الأعمال الإرهابية، التى انطلقت من جرف الصخر لم تمنع قوى الأمن، من التفريق بين الإرهابي والبريء، فلم يكن الحكم خبط عشواء، ولذلك عادت كل العوائل الراغبة بالعودة، والأمر الثاني وهو مهم استرعي الانتباه إليه، من قبل الجميع قوى الأمن وأبناء الشعب والمسؤولين، وفي محافظاتنا كافة أن المدعين بالوطنية، والحرص على جمع الشمل، هولاء يجيدون المغالطات وعملية خلط الأوراق، وإطلاق الأكاذيب تحت عناوين ومبادرات ملغومة، وفي الختام أرجو من الجميع أن تبقى جرف النصر وليست الصخر؛ ماثلة بالذاكرة الوطنية، مجسدة ذلك التأريخ المؤلم من الإجرام والإرهاب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بغداد...وتل أبيب...! لهيب تحت الرماد...!
الجيش العراقي يكشف التناقضات والمواقف المخادعة.
جرف النصر..والذاكرة الوطنية..!
سياسي فاسد يتحدث إلى مرآته!*
حافظوا على بغداد..!
أبناء الرفيقات..!
القطة تنوء والكلب ينبحُ
حدبث سياسي عن رقبة البعير..!
من رحم المعاناة .. العراقيات سطرن "أسطورة صمود "..!
موقع الشعب في دائرة المناكفة السياسية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك