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مَتَنَاقَضَاتَ الَمَنَطَقَة وًّرَقَعَة الَشَطَرَنَجَ ..!


كندي الزهيري

 

حين فرضت السعودية والإمارات والدول الأخرى حصارها على قطر، وضعت عدة شروط للمصالحة معها، كان أبرزها وأولها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وقطع أي تعاون عسكري، وعدم إقامة أي نشاط تجاري معها، ولكن لم تمر فترة طويلة حتى نسفت تلك الدول هذا الشرط بنفسها، من خلال الهرولة إلى طهران وعقد الاتفاقيات معها.

وكانت الإمارات أبرز المحرضين على قطر، تطوي صفحة خلافها الحدودي مع إيران بإبرامهما اتفاقاً للتعاون الحدودي بينهما، في أواخر يوليو 2019، نص على عقد اجتماعات كل ستة أشهر، وسط توتر أمني في الخليج ونذر حرب وتحشيد عسكري أمريكي على أرض السعودية حليفة أبوظبي.

جاء إبرام الاتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له في طهران، "لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

كذلك لم تقطع السعودية هي الأخرى علاقاتها مع إيران، حيث كشفت وسائل إعلامية إيرانية تفاصيل لقاء جمع مسؤولاً إيرانياً بآخر سعودي في مكة المكرمة، أكدا فيه التعاون بين بلديهما.

وان اللقاء جمع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن.

وهذا اللقاء يأتي تأكيداً لما أدلى به وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إذ قال إن موقف بلاده الأخير حيال الملف الإيراني كان بالتنسيق مع السعودية بهدف تفادي المواجهة، وتغليب العمل السياسي.

وبلغة الأرقام تتصدر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران، بقيمة 13 مليار دولار تقريباً.

وتستحوذ دبي وحدها على نحو 90% من إجمالي حجم التبادل التجاري الإماراتي مع إيران، وبينما بلغت الصادرات الإيرانية إلى الإمارات نحو خمسة مليارات دولار، وصلت الصادرات الإماراتية إلى إيران نحو سبعة مليارات دولار.

وبحسب المصادر الرسمية الإيرانية، فإن الإمارات هي أكثر دول العالم تصديراً لإيران، إذ تشكل صادراتها نحو 30% من واردات إيران.

وإن "كانت أبوظبي، حقاً، قررت التصالح مع طهران فإنه حقها السيادي، وهي أدرى بمصالحها، وربما يكون في صالح الجميع.

 

وحسب المفهوم بأن "الإمارات تناقض نفسها من حيث علاقاتها مع إيران، إذ ترتبط بصفقات تجارية مميزة معها تبلغ نسبتها 17 مليار سنوياً وهو ما يشكل 90% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون مع طهران".

لكن لو نظرنا إلى الخارطة السياسية في المنطقة والحرب الجارية

في اليمن الذي قادته السعودية والإمارات، هو قطع يد إيران فيه وحسب قولهم بأن هذه اليد هي الحوثيين، ولكن الإمارات تصافح إيران وتنسق معها أمنياً، ويتم الإعلان رسمياً عبر الإعلام لتعزيز جوانب النقل، وتسهيل انتقال المعلومات بين البلدين.

ومن وجهة أن جميع المؤشرات تؤكد وجود خلافات متزايدة بين أبوظبي ودبي التي يتوقع أن أي هزة تصيبها ستساهم بمغادرة المستثمرين خاصة في ظل الوضع الحالي.

ونشير إلى أن من يقود الدول الأربع في حصار قطر هي أبوظبي، واتهامها بالميول الايران.

كل ما يجري يمكن ان يكون إعادة حسابات الآن ، سبب التناقض الإماراتي من خلال الهرولة نحو إيران، يعود إلى خطأ في حساباتها منذ البداية، وعدم فهم لمجريات السياسة الأمريكية الخارجية ومساراتها.

ولكن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة راوحت مكانها في التعامل مع طهران، بسبب انقسام المجتمع الدولي حولها، ولم تقم بأي خطوة ضدها".

مما أدى إلى خيبت امل بسبب الإدارة الأمريكية غير مستعدة للقتال من أجل أي أحد، وهذا أدركته الإمارات ولكن مؤخراً، لذلك اتجهت إلى توطيد علاقاتها مع إيران".

ويمكن أن يوصف التحرك الإماراتي الجديد نحو إيران والذي لم ينقطع بين الدولتين، بأنه هرولة وهروب من السفينة السعودية التي تغرق في اليمن.

ويكشف عزلة سعودية وقصوراً إقليمياً في تشكيلة حلفائها، ولكنه قد يكون بداية تصحيح لمسار خاطئ.

ونختم بالقول "إذا كان تفسير التحرك الإماراتي هو التنسيق حول أمن الخليج ومضيق هرمز فإن هذا يؤخذ عليها وعلى السعودية، لأنهما كانتا سبباً لدفع هذه المنطقة الحيوية إلى التوتر الحاصل الآن، والذي قد يقود إلى إدخالها تحت وصاية أمريكية وغربية جديدة".

او سيخرج الأمريكي كل ما بجعبته اتجاه دول الخليج ،وهذا قد يعيد رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط.

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