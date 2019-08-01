المقالات

موقف ايران اصاب ترامب باللف والدوران


ونتيجة اللف والدوران هو الهذيان ولو عدنا الى ما كان وما يكون وسيكون سنخرج بنتيجة واحدة التخبط الامريكي يقابله التخطيط الايراني ، ولسنا بصدد المفاضلة ولكن الاحداث ترغم المنصف العاقل لان يفاضل بينهما ، فمنذ ان انسحبت امريكا من الاتفاق النووي وبدات السياسة الهوجاء الامريكية والتي اربكت الوضع العالمي واكثر سخفا وهزالة عندما يظهر توقيع ترامب المثير للاشمئزاز على قرارات لا يقدم عليها مبتدئ في السياسة او معلم في الخباثة ، ولكن قد تكون نقطة التحول في التصعيد عندما بدا يوقع قرارات الحصار ظنا منه بانها ستؤدي الى ثورة شعبية ايرانية على الفقيه ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يناله بل خاب خيبة اسوء ما مر في السياسة الامريكية وبدا يتوسل للتفاوض وخصص رقم هاتف عله يتشبث بمكالمة خارج نطاق التغطية . 

النتيجة الثبات الايراني وجاء دور ترامب ليعلن الحصار على فقيه ايران السيد الخامنئي ولان الدول الاوربية عاجزة عن دعم ايران بدا الموقف بالتصعيد وهذا من حق ايران وهنا السؤال من هو الثابت ومن هو المتحرك؟ ، الثابت ايران والمتحرك الامريكان ، بكل قوة ووضوح اعلنت ايران بانها زادت من معدلات تخصيب اليورانيوم ولم تمارس اللف والدوران ، وبكل ثبات اعلنت ايران اسقاط طائرة تجسس امريكية باهضة الثمن وعالية التقنية وحساسة التجسس وهنا المفارقة الذي اعلن اسقاط الطائر قائد ايراني عسكري ولم يعلنها لا خامنئي ولا روحاني ـ بينما اكذوبة ترامب قبل يومين انه اسقط طائرة مسيرة ايرانية اعلنها ترامب بنفسه وهذا يثبت تخبطه مع كذبه بوقوع الحدث زد على ذلك سابقته بالكذب انه اوقف ضربة على ايران يا للمهازل التي يدفع ثمنها ال سعود . 

وجاء احتجاز الناقلة الايرانية من قبل ابو ناجي في جبل طارق وقالت ايران انها سترد وكانت صادقة بردها بعدما توسلت بريطانيا ان تتعهد ايران بعدم تصدير النفط الى سوريا حتى تطلق الناقلة فلم ترد على طلب الانكليز ولم تعر له اهمية بل وللحكومة البريطانية برمتها . 

الان يتشبث ترامب بان يحث المجتمع الدولي على حماية دولية لمضيق هرمز وهو الذي لا يعترف بالمجتمع الدولي الان بدا يتشبث به ولا اعلم الشبح الامين العام للامم المتحدة المجهول الهوية والاسم والشكل لم يظهر له تصريح فالذي قبله كان يتحفنا بقلقه دائما فهل هذا بنومه دائما ؟ 

ولو اقدمت على هذه الخطوة امريكا فلن يندم عليها الا ال سعود وال زايد ولا تتاثر ايران بهذا الامر بل لديها من القوة ما تجعل البيت الابيض يعيد حساباته مرارا وتكرارا ، وهو الذي تلقى صفعات فشل الحصار على ايران اضافة الى فشل صفقة القرن ، اضافة الى خسارته طائرة التجسس باهضة الثمن . 

لربما ترامب مستانس بهذا الوضع لانه لا يبال بالاهانات ولا بكرامته طالما البقرة الحلوب تدفع المليارات ، ومن يتوسل بانه يتفاوض مع ايران دون شروط فهل انت ثقة يا ترامب حتى تتفاوض معك ايران وتصريحك هذا معناه يا ايران لا تشرطين علينا ونحن مستعدين للتفاوض ولربما يمنح ايران اكثر مما حصلت عليه من الاتفاق النووي طالما يحفظ ماء وجهه وتستطيع الادارة الامريكية اخفاء تنازلاتها على الراي العام ولكن هل ايران ستوافقها الصمت ؟ 

اسمعوها جيدا في حرب العراق مع ايران لم يوقف الحرب الا الصواريخ البالستية التي منتحتها السوفيت للطاغية والا ايران كانت في مواقف اضعف من موقف موافقتها على وقف اطلاق النار ولم توافق، ولان دول العالم لم تؤازر ايران ، لذا اعتمدت على نفسها في كل شيء والاهم فيها تقنية صناعة الصواريخ التي ارعبت الكيان الصهيوني وقلبت المعادلة على راسهم عندما رضخوا لحماس في مواجهتهم الاخيرة بسبب صواريخ ايران ونفسها كان لها الحسم في اذلال ال سعود في جبهة اخرى واما انتصارات حزب الله في الجنوب اللبناني وفي سوريا فانها نار على علم . 

والمحصلة النهائية صواريخ بتقنية عالية بحملها رجال بعقيدة راسخة وهي اس القوة الايرانية العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة وهي المشكلة بالنسبة للصهاينة وللوهابية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كواليس التقارب الاماراتي نحو ايران..!
صورة شهيد ..!
قدسية كربلاء في مفهوم العقلاء
بين مكة وزقورة الناصرية
موقف ايران اصاب ترامب باللف والدوران
ابن المحافظة
الإقليم خارج التغطية !
يا عبدالمهدي اجعلني على خزائن التربية
حصر يد الدولة بالسلاح
وخزات سومرية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك