صفقة الذل والهوان..!

كندي الزهيري

منذ ١٩٤٨م دخلت الدول العربية بحروب متعددة مع الكيان الصهيوني ، كانوا حكاما مجبرين عليها ، ليس من قبل امريكا ، بل من قبل الشعوب العربية، كل تلك الحروب انتهت بهزيمة العرب، وذلك بسبب عدم جدية الأنظمة العربية في مواجهة اسرائيل.

بعد ذلك اتجهت الأنظمة العربية إلى مشروع اطلق عليه إسم "عملية السلام " ، من خلال هذا الانبطاح الفكري استطاعة إسرائيل التوسع في فلسطين والمنطقة ، أدىذلك الى إحباط الشارع العربي ، ولتكمل مشروعها، جعلت من الدول العربية تتقاتل فيما بينها ، ومحاصرة واستهداف الدول الممانعة، من خلال دعم الإرهاب المنظم بمال خليجي وتجهيز صهيوامريكي! بعد هزيمة إسرائيل في لبنان من قبل حزب آلله ،أدى ذلك النصر إلى رفع معنويات الشعوب العربية، باستثناء الأنظمة العميلة ،وأصحاب المنابر التابعة لاسرائيل.

بعد قدوم " ترامب" عمد إلى نقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة الاسرائيل ، وهنا لم نشاهد ردة فعل من قبل الشعوب العربية ،القابعة تحت الأنظمة العميلة ، ما شجع ترامب إلى اعلان عن صفقة للذل "صفقة القرن ".

أولى محطاتها كانت البحرين ، بينما كان هناك موقف شجاع يحسب للعراق برفضه الذهاب او ان يكون جزءا من هذه اللعبة ، ما دعا بأمريكا إلى تنشيط الإرهاب من جديد .

اما بشأن صفقه القرن سنبين لكم بعض تفاصيلها ، المذلة للعرب .ففيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

- إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.

- القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرونان والمياه.

- غزة

ستقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها.

- الدول المؤيدة

الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط).

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لإسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها إسرائيل).

- توزيع المساهمات بين الدول الداعمة

الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10٪، دول الخليج المنتجة للنفط 70٪، وتتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية (وتفسير تحميل دول النفط غالبية تكلفة المشروع أنها هي الرابح الأكبر من الاتفاق).

- الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على أن تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديدة من أي عدوان خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي ثمنا للحماية.

- الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ

عند توقيع الاتفاقية:

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسليحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

يأخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

يقام جسر معلق يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%. أمريكا والاتحاد الأوروبي مع بعضهما 10%.

- غور الأردن

سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم، وسيتحول الطريق 90 إلى طريق من أربعة مسارات، وإسرائيل تشرف على شقه، منها مسلكان يكونان للفلسطينيين ويربطان فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون الطريق تحت إشرافهم.

- العقوبات

في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان المسؤولية وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أمريكا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

هل سترضى الشعوب العربية ان يمر ، كما قبلت ان تكون خاضعة للعملاء ،هذا سؤال نتركه للزمن عسى وان يجيب عنه.

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