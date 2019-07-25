المقالات

خسر قبل ان يبدأ .!


كندي الزهيري

 

بات من الصعب على المراقبين؛ معرفة هل أمريكا مستعدة للحرب ام لا، وذلك بملاحظة ضعفها من السيطرة على مضيق هرمز من جهة، ومن جهة أخرى تحشيد عسكري في المنطقة،  ولا أحد يعلم من سيطلق الرصاصة الأولى!

 إن أمريكا ليست بذاك الغباء، لكي تدخل حرب ليس مع الامة الايرانية فقط،  إنما مع حلفاء إيران في المنطقة، وتعلم أن قواتها في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا ستكون في خطر، في حال اندلاع الحرب، وهذا الشيء يدركه السياسي الأمريكي، ما جعلهم يسارعون الى إرسال مايك بومبيو الى بغداد، حاملا رسالتين الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ الأولى كانت بصيقة التهديد، بان بلاده سترد على أي هجوم على قواتها، بقوة من دون الرجوع للحكومة العراقية، والثانية عرض أمريكي لايران للجلوس للتفاوض، اتبعها سحب معظم طاقمها من السفارة في بغداد وغيرها من الإجراءات التي تكشف هوان منظومة التفكير والقرار الأمريكية!

قد يتسأل البعض، بأن أمريكا التي أرسلت آلاف الجنود الى العراق واحتلاله، وخسرت مليارات الدولارات، والمعدات والأرواح، ولكن بالنتيجة ليس بمقدور رئيسها والسياسيين الأمريكيان،  الدخول الى العراق بوضح النهار، إذا ماذا ستفعل مع إيران؛ التي مساحتها تعادل ثلاثة أضعاف مساحة العراق، وعدد سكان يقدر بأكثر من 80 مليون نسمة؟.!

ما ساعد على عدم لجوء الإدارة الأمريكية الى خيارالحرب، تصريح كريس غيكا "المتحدث باسم التحالف الدولي؛ حين قال لبومبيو "انت كاذب "، أذرع إيران قوية ولا يمكن لنا مواجهة إيران، بوجود كل هذه الأذرع القوية في المنطقة!

هنا أدرك البيت الأبيض بأنه خسر الحرب، وخاصة بعد فضيحة المملكة السعودية التي تمتلك منظومة الصواريخ الأمريكية "الباتريوت "، حيث إستطاع الحوثي أن يخترق هذه المنظومة، بطائرة سعرها مئة دولار فقط، بمواجهة صاروخ سعره يقدر بمليون دولار، وهذا يمثل إضافة صورة أخرى، بأن حلفاء أمريكا ليسوا قادرين على المواجه، لكن بمقدورهم دفع الأموال للبقاء على عروشهم!

 بإعمال العقل؛ اذا كان السعوديين والى يومنا هذا عالقين في اليمن، فكيف بهم إذا علقوا مع إيران !  ثم أن ترامب يطالب الخليجين بدفع الأموال للحفاظ على عروشهم فقط، وليس على حدودهم! واليوم يكمل ترامب مسيرة استنزاف دول الخليج، بقوله: "نحن لن نكون شرطي الخليج، ولن نحمي مضيق هرمز، ولماذا نضحي بجنودنا من أجلكم، ادفعوا لنا فقط"!

هذا درس لمجلس التعاون الخليجي، ومن يعول عليهم من السياسيين العراقيين، الذين ساروا خلف هذه المشروع الأحمق، لا أحد يُريد الحرب في الشّرق الأوسط، باستِثناء الثّلاثي بومبيو وبولتون ونِتنياهو الذين يُحرّضون عليها، وأيّ خطأ أمريكي سيجعل إدارة ترامب، وأمريكا عامّةً، تدفع ثمنًا باهِظًا، ماديًّا وبشريًّا، ونجزِم بأنّ جُنديًّا أمريكيًّا واحِدًا؛ من تِلك الموجودة في العِراق وسورية لن يعود حيًّا إلى بلاده.

ناهيك عن أولئك الذين يُرابطون فوق السّفن وحامِلات الطّائرات، ونحن لا نتحدّث هُنا عن الحُلفاء الخليجيين الذين سيُشاركون في هذه الحرب، أو سيكونوا ميدانها، فهذا تحصيلٌ حاصِلٌ، وسيُترَك أمرهم للحوثيين..

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سلاح المقاومة مقدمة ضرورية لبناء الدولة
خسر قبل ان يبدأ .!
كيف تعرف البعثي الصدامي المستتر والمتخفي؟!
اذبحوا الشيعة..!
المهندسون الكيميائيون يُقتّلون بخنجرٍ الحكومة
جمهور طامح..وسلطة تزحف
أخبرتني العرافة !!
عبيد الطاغية ..و ..القلوب القاسية
جابر ...و ...ابو صابر .
آمالنا: "المخاض والولادة"
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك