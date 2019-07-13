ثورة 14 تموز اسباب و إيجابيات ...  

كندي الزهيري

تعد ثورة 14 تموز تغير جوهري على كافة الجوانب وخاصة الأقتصادية، لا تقوم الثورة في اي مكان في العالم إلا إذا كان هناك أسباب تدفع المجتمع او المؤسسات الأمنية للقيام بثورة او انقلاب ضد النظام القائم، يعود أسباب قيام ثورة 14 تموز الى امور كثيرة نذكر بعضها بإيجاز .

كان هناك غضب الجماهيري عراقي بسبب احتلال بريطانيا للعراق بعد إسقاط ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م وإعدام الضباط الأحرار الوطنيين من المشتركين في الثورة ، وكذلك العوامل الأخرى، ومنها هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين في 1948م ، وتردي الأحوال المعيشية والاجتماعية منها ، وظهور عجز الحكم الملكي في تلبية تطلعات الجماهير وتحقيق أهدافها كما ظهر النظام كعميل مرتبط بمصالح البريطانيين ، حدد الجمهور العراقي بأن الملكية مرتبطة من خلال الآتي :

1- الاعتقاد بالهيمنة البريطانية على القرار السياسي العراق . والاحلاف ومعاهدات والانتداب حيث كان الرأي السائد هو الحاق العراق بالسياسة البريطانية.

2- كان الشعب العراقي معبأ ضد الحلف بغداد الذي يضم العراق وايران وتركيا وباكستان ، وذلك بسبب الخلاف بين مصر وسوريا من جانب والعراق من جانب اخرى ،وما ارتبط به إعلاميا .

3ـ هيمنة الشركات الاجنبية على الإقتصاد العراقي وخاصة شركات النفط.

4ـ كما كان هناك حملات لتقويض الجيش العراقي خاصة بعد ان تنبه البريطانيين إلى الغليان الشعب و انزعاج في صفوف الضباط الجيش العراقي ، حيث اشعراو سراي الحكومة بضرورة تقليص عدد وحدات الجيش ،وتسريح اعداد كبيرة من الضباط ، وضرب بعض الوحدات ، والتضيق على الآخرين .

5ـ وقوع العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956م وتاميم لقناة السويس.

6ـ كل هذا الأحداث مع تصاعد الشعور القومي العربي ، حيث تم إعلان الإتحاد العربي بين العراق والاردن ، اعتبره البعض رد فعل غير مقبول ويسبب شق الصف العربي خاصة بعد إعلان الإتحاد بين سوريا ومصر .

كل هذه العوامل وغيرها ساعدة بالقيام بثورة 14 تموز بقيادة عبد الكريم قاسم والذي حكم مدة اربع سنوات وكانت بحق ثورة الشعب والجيش حيث كان أهم ما أنجز خلال اربع سنوات هي :

اولا- المنجزات السياسية الداخلية :

1- لغاء الملكية وإقامة النظام الجمهوري .

2- تفجير الوعي السياسي لدى الجماهير بشكل واسع واتاحت الفرصه للجميع للمشاركه فيه .

3- اطلاق السجناء السياسين ،وفسح المجال لحرية الفكر والتعبير، ودعم الأنشطة السياسية والنقابية وغيرها ،

4- تعزيز الاستقلال السياسي ولغاء كافة المعاهدات التي وضعها الإستعمار.

5- ودعت الثورة سياسة الانحياز نحو الغرب والاحلاف العسكريه التي سار عليها النظام الملكي .

6- اصدار قانون الجمعيات ،واجازة الأحزاب السياسية المؤمنة بالديمقراطيه .

7- إعتماد وتعزيز مقومات الهوية الوطنيه .

ثانيا ـ ضمن مؤسسات الجامعة العربية:

توقيع معاهدات في كافة المجالات ،دعم الحركات التحرر الوطن العربي ،تأسيس جيش لتحرير فلسطين .

ثالثا- في السياسة الخارجية :

لقد استطاعت الثورة تحرير العراق من السياسة الخارجية والتوجيه الخارجي ، الانسحاب من الاحلاف العسكرية ، ساهم العراق بتأسيس شركات النفط وتأسيس منظمت (اوبك).

رابعا ـ اجتماعيا :

الغاء العلاقات الاقطاعية ، الغاء قانون حكم العشائر ، قامت بثورة بتشريع قانون الاحوال الشخصية ، نشر التعليم ،تبنت الثورة سياسة العدالةه الاجتماعية، توزيع أراضي للفقراء .

خامسا - اقتصاديا :

تحرير العملة العراقية من كتلة الاستريليني ، الغاء امتيازات البترول في الأراضي العراقية ، إبرام تعاون اقتصادي مع الإتحاد السوفيتي ، بناء ميناء تجاري عميق في أم قصر .

كل هذه الانجازات روج حزب البعث بان دولة عبد الكريم قاسم كانت منعزلة عن محيطها الاقليمي والدولي .

مع كل هذا الانجاز لكن فشل حكم عبد الكريم في ثلاثة امور منها :

الفشل في حل القضيه الكردية، فشل في تأسيس النظام الديمقراطي في البلاد .

مع كل هذا دخل العراق بانقلاب أسود مدعوم من امريكا واسرائيل لتدمير العراق فكانت خطه ناجحه بدعمهم لحزب الفاشي المتمثل بالبعث الصدامي الدموي .ولم يتخلص الشعب منه الى بعد ان دمر كل شيء .

إن الأحداث التي مرت يجب على الشعب والحكومة أخذ الدرس منها للوصول الى ما يتطلع الشعب له ،تذكرو يا اولي الالباب.