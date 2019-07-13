المقالات

ثورة 14 تموز اسباب و إيجابيات ...  


كندي الزهيري

 

تعد ثورة 14 تموز تغير جوهري على كافة الجوانب وخاصة الأقتصادية، لا تقوم الثورة في اي مكان في العالم إلا إذا كان هناك أسباب تدفع المجتمع او المؤسسات الأمنية للقيام بثورة او انقلاب ضد النظام القائم، يعود أسباب قيام ثورة 14 تموز الى امور كثيرة نذكر بعضها بإيجاز .

كان هناك غضب الجماهيري عراقي بسبب احتلال بريطانيا للعراق بعد إسقاط ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م وإعدام الضباط الأحرار الوطنيين من المشتركين في الثورة ، وكذلك العوامل الأخرى، ومنها هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين في 1948م ، وتردي الأحوال المعيشية والاجتماعية منها ، وظهور عجز الحكم الملكي في تلبية تطلعات الجماهير وتحقيق أهدافها كما ظهر النظام كعميل مرتبط بمصالح البريطانيين ، حدد الجمهور العراقي بأن الملكية مرتبطة من خلال الآتي :

1-    الاعتقاد بالهيمنة البريطانية على القرار السياسي العراق . والاحلاف ومعاهدات والانتداب حيث كان الرأي السائد هو الحاق العراق بالسياسة البريطانية.

2- كان الشعب العراقي معبأ ضد الحلف بغداد الذي يضم العراق وايران وتركيا وباكستان ، وذلك بسبب الخلاف بين مصر وسوريا من جانب والعراق من جانب اخرى ،وما ارتبط به إعلاميا .

3ـ هيمنة الشركات الاجنبية على الإقتصاد العراقي وخاصة شركات النفط.

4ـ كما كان هناك حملات لتقويض الجيش العراقي خاصة بعد ان تنبه البريطانيين إلى الغليان الشعب و انزعاج في صفوف الضباط الجيش العراقي ، حيث اشعراو سراي الحكومة بضرورة تقليص عدد وحدات الجيش ،وتسريح اعداد كبيرة من الضباط ، وضرب بعض الوحدات ، والتضيق على الآخرين .

 5ـ وقوع العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956م وتاميم لقناة السويس.

6ـ كل هذا الأحداث مع تصاعد الشعور القومي العربي ، حيث تم إعلان الإتحاد العربي بين العراق والاردن ، اعتبره البعض رد فعل غير مقبول ويسبب شق الصف العربي خاصة بعد إعلان الإتحاد بين سوريا ومصر .

كل هذه العوامل وغيرها ساعدة بالقيام بثورة 14 تموز بقيادة عبد الكريم قاسم والذي حكم مدة اربع سنوات وكانت بحق ثورة الشعب والجيش حيث كان أهم ما أنجز خلال اربع سنوات هي :

اولا- المنجزات السياسية الداخلية :

1-    لغاء الملكية وإقامة النظام الجمهوري .

2-    تفجير الوعي السياسي لدى الجماهير بشكل واسع واتاحت الفرصه للجميع للمشاركه فيه .

3-     اطلاق السجناء السياسين ،وفسح المجال لحرية الفكر والتعبير، ودعم الأنشطة السياسية والنقابية وغيرها ،

4-    تعزيز الاستقلال السياسي ولغاء كافة المعاهدات التي وضعها الإستعمار.

5-    ودعت الثورة سياسة الانحياز نحو الغرب والاحلاف العسكريه التي سار عليها النظام الملكي .

6-    اصدار قانون الجمعيات ،واجازة الأحزاب السياسية المؤمنة بالديمقراطيه .

7-    إعتماد وتعزيز مقومات الهوية الوطنيه .

ثانيا ـ ضمن مؤسسات الجامعة العربية:

توقيع معاهدات في كافة المجالات ،دعم الحركات التحرر الوطن العربي ،تأسيس جيش لتحرير فلسطين .

ثالثا- في السياسة الخارجية :

لقد استطاعت الثورة تحرير العراق من السياسة الخارجية والتوجيه الخارجي ، الانسحاب من الاحلاف العسكرية ، ساهم العراق بتأسيس شركات النفط وتأسيس منظمت (اوبك).

رابعا ـ اجتماعيا :

الغاء العلاقات الاقطاعية ، الغاء قانون حكم العشائر ، قامت بثورة بتشريع قانون الاحوال الشخصية ، نشر التعليم ،تبنت الثورة سياسة العدالةه الاجتماعية، توزيع أراضي للفقراء .

خامسا - اقتصاديا :

تحرير العملة العراقية من كتلة الاستريليني ، الغاء امتيازات البترول في الأراضي العراقية ، إبرام تعاون اقتصادي مع الإتحاد السوفيتي ، بناء ميناء تجاري عميق في أم قصر .

كل هذه الانجازات روج حزب البعث بان دولة عبد الكريم قاسم كانت منعزلة عن محيطها الاقليمي والدولي .

مع كل هذا الانجاز لكن فشل حكم عبد الكريم في ثلاثة امور منها :

الفشل في حل القضيه الكردية، فشل في تأسيس النظام الديمقراطي في البلاد .

مع كل هذا دخل العراق بانقلاب أسود مدعوم من امريكا واسرائيل لتدمير العراق فكانت خطه ناجحه بدعمهم لحزب الفاشي المتمثل بالبعث الصدامي الدموي .ولم يتخلص الشعب منه الى بعد ان دمر كل شيء .

إن الأحداث التي مرت يجب على الشعب والحكومة أخذ الدرس منها للوصول الى ما يتطلع الشعب له ،تذكرو يا اولي الالباب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعارضة السياسية...! بين الواقع والطموح...!
ثورة 14 تموز اسباب و إيجابيات ...  
حشدنا الشعبي بين متطلبات المرحلة والبناء
مشكلة البصرة بصراحة..!
في ما مضى من قول..!
بابل..مدينة السحر والجمال..
قبل أن يأتيني من يحمل الكاتم..!
شعار مرحلة ما بعد داعش؛ وإن عدتم عدنا..!
ماكان" نصر الله" لولا منهاج "روح الله"
أزمة عقل ... وتجهيل جمعي ممنهج..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك