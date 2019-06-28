كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!

عزيز الإبراهيمي

اقالة محافظ ذي قار يبدو انها سوف تنقض من قبل القضاء الاداري لوجود ثغرات في جلسة الإقالة وقد فعلها مجلس المحافظة من قبل ولَم يفلح

لا شك ان الحملة التي تشن على المحافظ بصرف النظر عن كوّن الرجل يستحقها ام لا فهي تستهدف بالدرجة الاولى التغطية على فشل وخيبة مجلس المحافظة ومخرجاته البائسة ، وعسى ان تكون الإقالة تكفيرا عن الإخفاق الذي رافق هذا المجلس طيلة السنوات الستة المنصرمة

المحافظ لم ينزل من السماء بل هو أختيار هذا المجلس وان كانت الاتفاقات قد أتت به فنائباه لا يرتقيا ان يكونا بموقع افضل منه فهما عبارة عن ظاهرة صوتية لا تسمن ولا تغني من جوع والدليل لا يوجد من يقول بخلافة احدهما للمحافظ ..

نشاط مجلس المحافظة لا تجده الا في اقالة مدير البلدية وتنصيب اخر لأسباب لا يجهلها المتتبع لواقع المحافظة

لم يشرع مجلس المحافظة على المستوى المحلي اَي تشريع منذ انطلاقته الاولى ولحد الان

لم يستطع مجلس المحافظة تثبيت حصة ذي قار من البترودولار

مجلس المحافظة لم ينجح في التنسيق مع شركات جولات التراخيص في استثمار باب المنافع الاجتماعية وإنشاء مشروع مركز تدريب يجهز تلك الشركات بكوادر ذيقارية شابة محترفة للاسف وانصرف الاهتمام قي التشغيل كيفما اتفق مع مؤشرات تدل على تسابق في عملية التشغيل

مجلس المحافظة يقف عاجز عن حث وزارة الصناعة لإكمال المدينة الصناعية وعرضها للاستثمار والذي سيشغل الالاف عندما يستقطب المستثمرين

مجلس المحافظة عجز عن ايجاد حل لمشروع الإنماء السكني وتسبب في هروب المستثمر وترك المجمع كأنه قبور العمالقة

درجات وظيفية بسيطة عجز مجلس المحافظة عن اكمالها بسلاسة دون ان تلصق بها شائبة الفساد والمحسوبية

لعل المقام يطول اذا اردنا ان نسترسل في تقصير مجلس المحافظة

ولكن المؤلم حقا ان مجلس المحافظة يعيش عاجزا عن ايجاد مجرد رؤية لما يمكن ان تكون عليه المحافظة بعد عشر سنوات

لذلك لا تفرحوا كثيرا بعزل المحافظ لانه حسب ظني (ان أراد هو ذلك) سيعود الى موقعه بالقانون لأن هذا المجلس عاجز حتى عن استكمال الشكل القانوني لإقالته

وسؤالي لمن لديه الملاحظات عن المحافظ ومستبشر من اقالته، هل تتوقع ان يفرز مجلس محافطة ذي قار محافظا جديرا بهذا المنصب ؟؟!!!!! وعند ذلك لك ان تستبشر