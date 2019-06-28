المقالات

كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!


عزيز الإبراهيمي

 

اقالة محافظ ذي قار يبدو انها سوف تنقض من قبل القضاء الاداري لوجود ثغرات في جلسة الإقالة وقد فعلها مجلس المحافظة من قبل ولَم يفلح 
لا شك ان الحملة التي تشن على المحافظ بصرف النظر عن كوّن الرجل يستحقها ام لا فهي تستهدف بالدرجة الاولى التغطية على فشل وخيبة مجلس المحافظة ومخرجاته البائسة ، وعسى ان تكون الإقالة تكفيرا عن الإخفاق الذي رافق هذا المجلس طيلة السنوات الستة المنصرمة 
المحافظ لم ينزل من السماء بل هو أختيار هذا المجلس وان كانت الاتفاقات قد أتت به فنائباه لا يرتقيا ان يكونا بموقع افضل منه فهما عبارة عن ظاهرة صوتية لا تسمن ولا تغني من جوع والدليل لا يوجد من يقول بخلافة احدهما للمحافظ ..
نشاط مجلس المحافظة لا تجده الا في اقالة مدير البلدية وتنصيب اخر لأسباب لا يجهلها المتتبع لواقع المحافظة 
لم يشرع مجلس المحافظة على المستوى المحلي اَي تشريع منذ انطلاقته الاولى ولحد الان 
لم يستطع مجلس المحافظة تثبيت حصة ذي قار من البترودولار 
مجلس المحافظة لم ينجح في التنسيق مع شركات جولات التراخيص في استثمار باب المنافع الاجتماعية وإنشاء مشروع مركز تدريب يجهز تلك الشركات بكوادر ذيقارية شابة محترفة للاسف وانصرف الاهتمام قي التشغيل كيفما اتفق مع مؤشرات تدل على تسابق في عملية التشغيل 
مجلس المحافظة يقف عاجز عن حث وزارة الصناعة لإكمال المدينة الصناعية وعرضها للاستثمار والذي سيشغل الالاف عندما يستقطب المستثمرين 
مجلس المحافظة عجز عن ايجاد حل لمشروع الإنماء السكني وتسبب في هروب المستثمر وترك المجمع كأنه قبور العمالقة 
درجات وظيفية بسيطة عجز مجلس المحافظة عن اكمالها بسلاسة دون ان تلصق بها شائبة الفساد والمحسوبية 
لعل المقام يطول اذا اردنا ان نسترسل في تقصير مجلس المحافظة 
ولكن المؤلم حقا ان مجلس المحافظة يعيش عاجزا عن ايجاد مجرد رؤية لما يمكن ان تكون عليه المحافظة بعد عشر سنوات 
لذلك لا تفرحوا كثيرا بعزل المحافظ لانه حسب ظني (ان أراد هو ذلك) سيعود الى موقعه بالقانون لأن هذا المجلس عاجز حتى عن استكمال الشكل القانوني لإقالته 
وسؤالي لمن لديه الملاحظات عن المحافظ ومستبشر من اقالته، هل تتوقع ان يفرز مجلس محافطة ذي قار محافظا جديرا بهذا المنصب ؟؟!!!!! وعند ذلك لك ان تستبشر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!
 الجنة تحت أقدامها ... فما هو الذي تحت يديها !!
المعارضة بين اليأس والردة..!
اقتحام المؤسسات الحكومية هل اصبح ظاهرة؟!
مؤشرات اقتحام السفارة البحرينية
هل كان اقتحام السفارة البحرينية خطوة صحيحة؟
واقعنا وسيارة والدي..!
مباحث في الاستخبارات (181) التوزيع التبادلي
أنجاز قويم مع أحتياج للتقويم
ما هي المعارضة الحقيقية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.23
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم  اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ...
الموضوع :
لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!
philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ...
الموضوع :
عندما تغلب البلاغة الحكمة ...
ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ...
الموضوع :
الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق
فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ...
الموضوع :
النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب
عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ...
الموضوع :
(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
فيسبوك