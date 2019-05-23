كان رسول الله (ص )من البسطاء كان علي ابن ابي طالب (ع) وايضا الحسين (ع) وآل البيت جمعياً ، والمفكرين والعلماء والمجتهدين كانوا من البسطاء والى البسطاء ، وكانوا اهلاً للزعامة والسلطة ،
من انتم لو لا البسطاء !!؟
اين انتم ايها الساسة من البسطاء متلسطين على رقاب الشعب بالقوانين الظالمة ، انتعش الفساد وانتعش السراق من ظلكم ، الذي خيم على حقوق الشعب ومقدراته واستحقاقاته ،
البسطاء هم الاحرار في الحكم الجائر البسطاء هم الحرث والزرع والاصوات التي اوصلتكم الى كراسيكم العرجاء ،
قمة الغباء ان لم تحترموا البسطاء !الثورة والشهداء والدماء ونصب الحرية
وثورة العشرين والعلماء من البسطاء ، حرق الصناديق وغرق الاموال والوهم في المقاولات وضياع العيش الرغيد ودحر الاقتصاد وخراب البنى التحيتة لا يهمكم بل يهم البسطاء ،
تستجدون مقاعدكم ويضج اعلامكم وتكثر صوركم بملاييين الدولارات وتشترون بدلاتكم الماركات بالآف الدولارات وحين تمسكون دفة القيادة تنسون البسطاء ،
خراب في خراب دمار في دمار ...
الحرب ضحاياه البسطاء الجوع ضحاياه البسطاء التاج ضحاياه البسطاء الفساد ضحاياه البسطاء ،
تلك الاصوات الرنانة بالاصداء في ضل اسماء جوفاءو غباء في ظل غباء اشياء تخلف اشياء تلك الامواج تغص بالبسطاء ،
سوف يأتي يوماً لا ضل لكم من ارتفاع الصيحات ودعاء الارامل والثكالى والايتام والمحرومين تلك اصوات البسطاء ،
اين انتم من البسطاء ..!
الذين دخلوا موسوعة (غينيس ) للارقام القياسية من الهم والحزن والفقر واليتم والجوع والفساد في اغنى بلد، بلد البترول والثروات والنهرين بلد السواد بلاد آشور وسومر وبابل والحضارات ، بلد الانبياء وادي الرافدين بلد الفتوات والثورات عراق علياً عراق الحسين ،
كل صباح ومساء وكل فرض صلاة ترفع بالدعاء عليكم ايدي البسطاء ...
حكومةً منتخبةً المفروض يصبح كل همها وعملها وقوانينها وكراسيها وسلطتها في خدمة البسطاء ،
كان رسول الله محمد ( ص) من البسطاء وكان زعيم الزعماء ..!
اين انتم من البسطاء ...!
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