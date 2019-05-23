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سامر الساعديكان رسول الله (ص )من البسطاء كان علي ابن ابي طالب (ع) وايضا الحسين (ع) وآل البيت جمعياً ، والمفكرين والعلماء والمجتهدين كانوا من البسطاء والى البسطاء ، وكانوا اهلاً للزعامة والسلطة ،من انتم لو لا البسطاء !!؟اين انتم ايها الساسة من البسطاء متلسطين على رقاب الشعب بالقوانين الظالمة ، انتعش الفساد وانتعش السراق من ظلكم ، الذي خيم على حقوق الشعب ومقدراته واستحقاقاته ،البسطاء هم الاحرار في الحكم الجائر البسطاء هم الحرث والزرع والاصوات التي اوصلتكم الى كراسيكم العرجاء ،قمة الغباء ان لم تحترموا البسطاء !الثورة والشهداء والدماء ونصب الحريةوثورة العشرين والعلماء من البسطاء ، حرق الصناديق وغرق الاموال والوهم في المقاولات وضياع العيش الرغيد ودحر الاقتصاد وخراب البنى التحيتة لا يهمكم بل يهم البسطاء ،تستجدون مقاعدكم ويضج اعلامكم وتكثر صوركم بملاييين الدولارات وتشترون بدلاتكم الماركات بالآف الدولارات وحين تمسكون دفة القيادة تنسون البسطاء ،خراب في خراب دمار في دمار ...الحرب ضحاياه البسطاء الجوع ضحاياه البسطاء التاج ضحاياه البسطاء الفساد ضحاياه البسطاء ،تلك الاصوات الرنانة بالاصداء في ضل اسماء جوفاءو غباء في ظل غباء اشياء تخلف اشياء تلك الامواج تغص بالبسطاء ،سوف يأتي يوماً لا ضل لكم من ارتفاع الصيحات ودعاء الارامل والثكالى والايتام والمحرومين تلك اصوات البسطاء ،اين انتم من البسطاء ..!الذين دخلوا موسوعة (غينيس ) للارقام القياسية من الهم والحزن والفقر واليتم والجوع والفساد في اغنى بلد، بلد البترول والثروات والنهرين بلد السواد بلاد آشور وسومر وبابل والحضارات ، بلد الانبياء وادي الرافدين بلد الفتوات والثورات عراق علياً عراق الحسين ،كل صباح ومساء وكل فرض صلاة ترفع بالدعاء عليكم ايدي البسطاء ...حكومةً منتخبةً المفروض يصبح كل همها وعملها وقوانينها وكراسيها وسلطتها في خدمة البسطاء ،كان رسول الله محمد ( ص) من البسطاء وكان زعيم الزعماء ..!اين انتم من البسطاء ...!