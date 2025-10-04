انطلاق الحملات الانتخابية في كردستان.. غياب القيادات وخطاب هادئ تحت مظلة المصالحة

انطلقت، امس الجمعة (3 تشرين الأول 2025)، الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في مدن إقليم كردستان، وسط أجواء سياسية مختلفة عن سابقاتها، حيث يترقب الشارع الكردي طبيعة التنافس بين الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

وقال الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يميز الحملة الانتخابية في كردستان هذه المرة هو غياب القيادات الكبيرة من الخط الأول في الحزبين عن الترشح، وأغلب المرشحين هم من الخط الثالث أو الرابع".

وأضاف أن "الأمر الآخر هو غياب التصريحات الرنانة، فضلاً عن كون نواب الدورة الحالية لا يحظون بذات الثقة من قبل قادتهم في الأحزاب، وبالتالي هناك محاولة لاختيار شخصيات جديدة لم يسبق لها العمل في بغداد، نتيجة ملاحظة بوجود ضعف في الدفاع عن القضايا الكردية وضعف في أداء النواب".

وفي السياق ذاته، علق الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف على طبيعة الحملات، قائلاً لـ"بغداد اليوم" في وقت سابق، إن "الدعاية الانتخابية هذه المرة ستكون هادئة وتختلف عن كل مرة، فلن تكون هناك حرب إعلامية بين الحزبين الرئيسين، في ظل المصالحة الأخيرة بينهما". وأضاف أن "الحملة ستركز على إنجازات كل حزب، ومحاولة إقناع الجمهور بدورهم في الاتفاق النفطي وصرف الرواتب، إلى جانب تسليط الضوء على مخاطر المرحلة المقبلة وتحميل بغداد مسؤولية الإخفاقات".

من جانبه، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، جميع الأطراف إلى الالتزام بتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدارة حملة حضارية تعكس التعايش وقبول الآخر وتنوع مكونات كردستان، وألا تكون سبباً للتوتر والانقسام أو لإزعاج المواطنين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، الأربعاء (1 تشرين الأول 2025)، المصادقة على أسماء 7768 مرشحاً لخوض الانتخابات المقبلة، بينهم 5520 من الذكور و2248 من الإناث. وأكدت المفوضية أن الحملات الدعائية تستمر حتى صباح السبت (8 تشرين الثاني 2025).