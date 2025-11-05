تعرف على عمدة نيوورك الجديد زهران ممداني

زُهران كوامي ممداني (18 أكتوبر 1991–) هو سياسي وناشط اشتراكي أمريكي من أصول هندية ومسلمة. يشغل عضوية الحزب الديمقراطي والاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون، ويمثل الدائرة السادسة والثلاثين في جمعية ولاية نيويورك عن منطقة كوينز منذ عام 2021.

وُلد ممداني في كامبالا، أوغندا، لأكاديمي هو محمود ممداني ومخرجة الأفلام ميرا ناير. انتقلت أسرته إلى جنوب إفريقيا عندما كان في الخامسة من عمره، ثم إلى الولايات المتحدة وهو في السابعة، حيث استقرت في مدينة نيويورك. تخرج في مدرسة برونكس الثانوية للعلوم وحصل على بكالوريوس في دراسات السود من كلية بودوين بولاية مين عام 2014.

عمل مستشاراً للإسكان وفنان هيب هوب قبل أن يدخل السياسة المحلية في نيويورك مديراً لحملات انتخابية لكل من خضر اليتيم وروس باركان. فاز في انتخابات عام 2020 بعضوية جمعية الولاية بعد هزيمته النائبة الديمقراطية أرافيلّا سيموتاس، وأُعيد انتخابه دون معارضة في 2022 و2024.

في أكتوبر 2024، أعلن ممداني ترشحه لمنصب عمدة مدينة نيويورك ضمن انتخابات 2025، وفاز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية على أندرو كومو قبل أن ينتصر في الانتخابات العامة على كومو ومرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا.

استند برنامجه الانتخابي إلى رؤية تقدمية تركز على العدالة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة، ودعم النقل العام المجاني، والرعاية العامة للأطفال، ومتاجر بقالة مملوكة للبلدية، وتجميد الإيجارات للوحدات المستقرة، وتوسيع الإسكان الميسور، وإصلاح الشرطة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا بحلول عام 2030، إضافة إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات والأفراد الذين تتجاوز دخولهم مليون دولار سنويًا.

أثارت مواقفه المتعلقة بالقضية الفلسطينية جدلاً واسعاً، خصوصاً دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة بـ BDS، إضافة إلى تأكيده أن معاداة الصهيونية لا تُعد شكلاً من أشكال معاداة السامية. وقد قوبلت هذه المواقف بانتقادات من بعض الجهات المؤيدة لإسرائيل، بينما حظيت بتأييد من أطراف متعددة داخل التيار التقدمي في الولايات المتحدة.

يُعد ممداني أول مسلم وأمريكي من أصل هندي يتولى منصب عمدة نيويورك، وثاني اشتراكي ديمقراطي بعد ديفيد دينكنز، وأول عمدة من جيل الألفية منتخب للمدينة.

النشأة والتعليم

ولد زهران ممداني في كمبالا، بأوغندا. والده هو محمود ممداني، وهو أستاذ جامعي أوغندي من أصل هندي وبروفيسور للدراسات الأفريقية والاستعمار والعلوم السياسية في جامعة كولومبيا، ووالدته هي ميرا ناير، وهي مخرجة أفلام أمريكية من أصول هندية. أُطلق عليه الاسم الأوسط كوامي نسبةً إلى كوامي نكروما، أول رئيس وزراء لغانا.

انتقل ممداني مع عائلته إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا عندما كان في الخامسة من عمره، حيث التحق بمدرسة سانت جورج في المدينة، بينما كان والده يعمل أستاذاً في جامعة كيب تاون. انتقلت العائلة إلى مدينة نيويورك عندما كان ممداني في السابعة من عمره، وتخرج من مدرسة بنك ستريت للأطفال ومن مدرسة برونكس الثانوية للعلوم. تلقى ممداني تعليمه في كلية بودوين، حيث كان عضوا مؤسسا لفرع مدرسته من منظمة"طلاب من أجل العدالة في فلسطين". تخرج في عام 2014 بدرجة البكالوريوس في الدراسات الأفريقية. أصبح ممدامي مواطنًا أمريكيًا متجنسًا في عام 2018.

حياة مهنية

بعد قيادته حملات تنظيم الطلاب، انخرط زهران ممداني في العمل السياسي. في عام 2015، تطوع في حملة علي نجمي الانتخابية التي لم تنجح في الانتخابات الخاصة لدائرة المجلس البلدي الـ23 في مدينة نيويورك. في عام 2017، انضم إلى الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا وعمل في الحملة غير الناجحة للمرشح لمجلس مدينة نيويورك خضر اليتيم، القس اللوثري من أصل فلسطيني والاشتراكي الديموقراطي الذي ترشح عن بروكلين. كان ممداني مدير الحملة الانتخابية لروس باركان في محاولته غير الناجحة للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك في عام 2018. عمل أيضًا كمنظم ميداني لحملة الاشتراكية الديمقراطية تيفاني كابان غير الناجحة في عام 2019 لمنصب المدعي العام لمنطقة كوينز.

جمعية ولاية نيويورك

في أكتوبر من عام 2019، أعلن ممداني ترشحه لعضوية جمعية ولاية نيويورك عن الدائرة السادسة والثلاثين، التي تشمل منطقتي أستوريا ولونغ آيلاند سيتي في كوينز، نيويورك. أيده الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا. وترشح على أساس إصلاح الإسكان وإصلاح الشرطة والسجون والملكية العامة للمرافق. استغرق إعلان فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت في يونيو 2020 قرابة شهر، وذلك بعد أن تمكن من هزيمة النائبة الديمقراطية المخضرمة أرافيلّا سيموتاس، التي كانت تشغل المقعد منذ أربع ولايات متتالية، وفاز في الانتخابات العامة دون معارضة جمهورية في نوفمبر 2020. أعيد انتخاب ممداني دون أي معارضة في عامي 2022 و2024.

اعتبارا من يناير 2025، ممداني عضو في اللجن التالية:

لجنة رعاية الأشخاص المسنين

لجنة المدن

لجنة قانون الانتخابات

لجنة الطاقة

لجنة الضرائب العقارية

الكتلة التشريعية للسود والبورتوريكيين واللاتينيين والآسيويين

فرقة العمل البورتوريكية/الهسبانية

فرقة العمل الأمريكية الآسيوية والمحيط الهادئ

فرقة العمل المعنية بالأمريكيين الجدد

اعتبارًا من مايو 2025، كان زهران ممداني الراعي الأساسي لـ20 مشروع قانون في جمعية ولاية نيويورك، وشارك أيضاً كراعي مشارك في 238 مشروع قانون آخر.

الانتخابات التمهيدية لعمدة مدينة نيويورك 2025

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن ممداني ترشحه لمنصب عمدة مدينة نيويورك في انتخابات 2025. طرح برنامجه الذي يدعم توفير الحافلات العامة مجانًا وتجميد الإيجارات في المساكن ذات الإيجار المستقر. أراد أيضًا أن تدير حكومة المدينة خمسة متاجر بقالة، متجرًا في كل حي، لخفض أسعار المواد الغذائية. تضمن برنامجه دعم رعاية الأطفال الشاملة وبناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار ميسرة. أيّد إصلاح نظام السلامة العامة وتحديد حد أدنى للأجور يبلغ 30 دولارًا بحلول عام 2030. دعا برنامجه إلى زيادة الضرائب على الشركات وعلى من يتجاوز دخلهم مليون دولار سنويًا. انتقد ممداني معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني، وتعهد بالامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار مدينة نيويورك.

طوال معظم الحملة الانتخابية، تراجع ممداني خلف أندرو كومو في استطلاعات الرأي. رغم تقارب المبالغ المالية التي جمعها الطرفان، اتسعت قاعدة متبرعيه بدرجة كبيرة مقارنة بقاعدة كومو. مع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أُجري قبيل الانتخابات التمهيدية في 24 يونيو أن ممداني لحق بكومو. كشفت نتائج الاختيار الأول ليلة الانتخابات عن تقدّم ممداني بفارق كبير على كومو، الذي أعلن انسحابه من السباق لصالح ممداني في ذلك المساء.

اعتُبر فوز ممداني مرشحًا عن الحزب الديمقراطي، الذي أعلنت عنه وكالة أسوشيتد برس في الأول من يوليو بعد صدور نتائج الاختيارات عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك، مفاجأة كبيرة. خلال الأسابيع التالية للانتخابات التمهيدية، حظي ممداني بتأييد أدريانو إسبايات وجيري نادلر، الممثلين لأجزاء من مدينة نيويورك في الكونغرس، إلى جانب نقابات عمالية، منها اتحاد المعلمين المتحد، وجمعية ممرضات ولاية نيويورك، والفرع المحلي 32BJ للاتحاد الدولي لموظفي الخدمات.

الهجمات المعادية للإسلام والعنصرية وكراهية الأجانب

بعد فترة قصيرة من فوز ممداني بالترشح المفترض، شنّ عدد من الجمهوريين هجمات عليه مستخدمين محتوى معاديًا للإسلام وعنصريًا ويتسم بكراهية الأجانب. كتبت النائبة الأمريكية نانسي ميس على إكس (تويتر سابقًا): «بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، قلنا: لن ننسى أبدًا. أعتقد أننا نسينا للأسف».

نشرت النائبة مارجوري تايلور غرين صورة لتمثال الحرية مرتديًا البرقع. تحدّث آخرون مرتبطون بحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، منهم لورا لومر، وتشارلي كيرك، ودونالد ترمب الابن، عن ممداني في سياق أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وذلك على موقع «ذا برايان».

في تغريدة، دعا النائب الجمهوري الأمريكي آندي أوغلز المدعية العامة بام بوندي إلى سحب جنسية ممداني وترحيله، ونعته بـ«محمد الصغير» و«معادٍ للسامية، واشتراكي، وشيوعي». أدانت منظمة كير استخدام أوغلز لعبارة «محمد الصغير»، واعتبرتها معادية للإسلام وعنصرية.

في الأول من يوليو، ألمح ترمب، من دون تقديم دليل، إلى احتمال وجود ممداني في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مؤكّدًا أن إدارته ستنظر في هذه المسألة. هدد ترمب باعتقال ممداني وحجب التمويل عن مدينة نيويورك إذا رفض الامتثال لعمليات الترحيل الجماعي التي ينفذها، واقترح أيضًا فرض سيطرة الحكومة الفيدرالية على مدينة نيويورك حال انتخاب ممداني.

وجهات النظر السياسية

بدأ زهران ممداني يعتبر نفسه اشتراكياً ديمقراطياً بعد الحملة الرئاسية التي خاضها بيرني ساندرز عام 2016. هو عضو في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، التي تُعد أكبر منظمة اشتراكية في الولايات المتحدة.

رعاية الأطفال والتعليم

يدعم زهران ممداني إنشاء نظام شامل لرعاية وتعليم الأطفال في مرحلة ما قبل الروضة، يضمن الوصول المجاني والعادل لجميع الأطفال. وقد اقترح إعطاء جميع الأسر الجديدة في مدينة نيويورك "سلال أطفال" تحتوي على منتجات الأطفال مثل الحفاضات ولوازم الرضاعة. قدم ممداني مشروع قانون لإلغاء إعفاء جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا (وهي جامعات خاصة) من ضريبة الأملاك الحكومية وتوجيه تلك الأموال نحو الجامعات العامة التي تعاني من نقص التمويل.

الجريمة

يؤمن ممداني بأن زيادة أعداد قوات الشرطة ومعدلات السجن لا تُسهم بشكل فعّال في منع الأذى أو تعزيز الأمان العام، ويعتقد أن "العمل الكريم، والاستقرار الاقتصادي، والأحياء المزودة بالموارد والخدمات" هي الوسائل الأجدى لتحقيق الأمن المجتمعي الحقيقي. دعا ممداني إلى اتباع نهج أكثر اعتمادًا على المجتمع للحد من الجريمة، مع التركيز على برامج التوعية للمشردين. كما اقترح إنشاء إدارة للسلامة المجتمعية بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة العقلية.

الإسكان

دافع ممداني عن وضع حد أقصى لزيادات الإيجارات، وتعزيز حماية حقوق المستأجرين، وإنشاء وكالة لتطوير الإسكان الاجتماعي تتولى بناء مساكن منخفة التكلفة مملوكة للقطاع العام.

القضية الفلسطينية

يدعم ممداني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ويعتقد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية. عندما طُلب من ممداني تأكيد أو نفي "حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية"، صرّح بأن لإسرائيل الحق في الوجود كدولة تقوم على "المساواة في الحقوق".

في أوائل عام 2023، قدّم ممداني مشروع قانون بعنوان «ليس بأموالنا: قانون إنهاء تمويل نيويورك لعنف المستوطنين الإسرائيليين»، والذي ينص على حظر المنظمات الخيرية المسجلة في الولاية من تقديم التبرعات للجهات التي تدعم المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في نوفمبر 2023، انضم ممداني إلى سينثيا نيكسون في إضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام خارج واشنطن العاصمة دعماً لوقف إطلاق النار الفوري ومعارضة دعم الرئيس بايدن لإسرائيل في حربها في غزة. وفي عام 2024 أقام إفطارًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

في عام 2025، امتنع زهران ممداني عن التوقيع على القرار السنوي الصادر عن جمعية ولاية نيويورك الذي يحتفي بذكرى تأسيس دولة إسرائيل. عارض هذا الإجراء الذي يتضمن عبارة تقول إن إسرائيل "تواصل السعي لتحقيق السلام مع الأمن والكرامة لنفسها وجيرانها وفي جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق نبوءة أن تصبح نورًا للأمم"، لأنّ سلوك الحكومة الإسرائيلية اليمينية−بحسب مدير حملته−يتناقض مع هذا التصور. أثار قراره انتقادات من عضو الجمعية سام بيرغر، الذي اتهمه بمعاداة السامية وانتقد إدانة ممداني لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 خلال حرب غزة. صوت ممداني لصالح قرار إحياء ذكرى الهولوكوست في عام 2025.

الضرائب

يدعم زهران ممداني رفع ضريبة الدخل على أعلى واحد في المئة من دافعي الضرائب في ولاية نيويورك بهدف جمع 20 مليار دولار لتمويل التعليم المجاني في جامعات مدينة نيويورك الحكومية وجامعات ولاية نيويورك الحكومية، وتوفير رعاية شاملة مجانية للأطفال على مستوى الولاية، وتجميد أجور مترو الأنفاق، وتوفير حافلات مجانية تابعة لهيئة النقل الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستأجرين.

الحياة الشخصية

يحمل ممداني جنسية مزدوجة لكلٍّ من أوغندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ حصل على الجنسية الأمريكية بالتجنيس عام 2018. وهو مسلم شيعي من أتباع الطائفة الاثنا عشرية.

في شباط/فبراير 2025 تزوّج ممداني من رسامة الأنيميشن السورية الأمريكية رما دواجي، في مراسم مدنية أُقيمت في قاعة مدينة نيويورك. وكان الزوجان قد تعارفا قبل سنوات عبر تطبيق «هنج»، وأبرما عقد نكاح وفق الأحكام الشرعية الإسلامية في كانون الأول/ديسمبر 2024، أي قبل الزواج المدني. ويقيم الزوجان حاليًا في أستوريا في كوينز.

يُعد ممداني من مشجّعي نيويورك ميتس ونيويورك جاينتس، كما يشجّع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم. وهو أيضًا من متابعي اتحاد مصارعة النخبة، وقد حضر أول عروضه الكبرى «غراند سلام». وخلال حملته الانتخابية لرئاسة البلدية، تحدث ممداني بلغات متعددة إلى جانب الإنجليزية، مُظهرًا درجات متفاوتة من الإتقان في الهندية الأردية، والبنغالية، والعربية، والإسبانية.