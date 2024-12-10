نشر تقرير إيراني عن سبب سرعة انهيار الدولة السورية بعنوان: لماذا لم تتدخل إيران في سوريا في الفترة الأخيرة ، السبب الأهم هو بشار الأسد نفسه ..

ولخص التقرير عدة نقاط كالاتي :

* في بداية الأزمة السورية عام ٢٠١١ وما بعدها تدخلت إيران لمساعدة الدولة السورية وذلك بناءا على طلب رسمي سوري وذلك حينما اجتاح تنظيم داعش مناطق واسعة في سوريا ونجحت إيران في ابعاد الخطر وهزيمة التنظيمات الإرهابية ..

* في الفترة الأخيرة قامت المجاميع الإرهابية بإحداث طفرة جينية حيث أظهرت نوع من الدبلوماسية و الابتعاد عن التطرف والتشدد وهذا جعل الشعب السوري يتوقف عن دعم الجيش السوري ضد المنظمات الإرهابية بل فتح أبوابه لهذه المنظمات وأغلقها بوجه الجيش ..

* الجيش السوري لم يكن لديه الدافع للقتال لأسباب عدة منها الضعف العقائدي و الضغط الاقتصادي ..

* لكن التغيير الأهم كان بشار الأسد نفسه فقد حذرت إيران بشار الأسد قبل اندلاع الحرب في لبنان مرارا وتكرارا من أن الإرهابيين يعززون قواتهم بل أن إيران قدمت له الاقتراحات اللازمة لكن ذلك لم يلقَ أذن صاغية من بشار الأسد.

* وفي هذا العام شهر حزيران في لقاء جمع بين قائد الثورة السيد الخامنئي دام ظله أبدى القائد ملاحظات للأسد وحذره من مخاطر تحدق به وكانت الملاحظات هذه نابعة من المعرفة الحقيقية بالمشهد .

* واستمرت إيران في نصح بشار الأسد إلى الساعات الأخيرة من سقوط حكمه وقد حضر مسؤولون إيرانيون على أعلى المستويات للتفاوض مع الأسد ومحاولة اقناعه بالخطر المحدق به ..

* وقع بشار الأسد في خطأ استراتيجي تسبب في سقوطه نابع من وعود كاذبة قدمتها له أنظمة عربية وغربية تمثلت في اقناعه بفك الحصار عنه وإعادة التطبيع معه وكان الأسد سعيد جدا بهذه الوعود ..

* قررت إيران عدم التدخل في سوريا عندما علمت أن الأسد لا يرغب بتقديم دعم ميداني له من إيران وأصرت إيران على مواصلة جهودها لإقناع الأسد حتى اللحظة الأخيرة ..

* أدرك الأسد كذب الوعود العربية والغربية بعد فوات الأوان