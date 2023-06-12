البوناصر واذنابهم قتلوا شبابنا في سبايكر..!  

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

فلول البعث وبشكل خاص أقارب صدام الجرذ الهالك، هم من نفذوا جريمة سبايكر، محاولة إلقاء تلك الجريمة الوحشية الطائفية على الحكومة كذبة كبرى، وأسلوب قذر لتبرئة القاتل الحقيقي، لفلول البعث وهابي تاريخ دامي قتلوا مئات آلاف من ابناء المكون الشيعي، سواء بحقبة حكمهم، أو في حقبة ارهابهم طيلة العشرين سنة الماضية.

حتى لدينا أصدقاء فلسطينيين كانوا يقولون لماذا لم يكن هناك رد رادع من الحكومة والقوى الشيعية المسلحة في استهداف رؤوس فلول البعث وأجنحتهم السياسية لاجبارهم على إيقاف مسلسل تفجير المفخخات وارتكاب جرائم القتل والتهجير، إن استخدام القوة ضد فلول البعث هو السبيل الوحيد لاخراس فلول البعث وهابي.

من المؤسف خلال متابعتي اليومية لمواقع التواصل الاجتماعي، نجد أنصار فلول البعث وهابي يتبعون أسلوب المغالطة وأسلوب صناعة الكذب، من خلال اتهام الحكومة للتغطية على جريمتهم النكراء، وهناك بعض السذج من بعض الأشخاص الشيعة يتبادلون التهم الساذجة ويتركون المجرمين الحقيقيين الذين نفذوا الجريمة النكراء البشعة.

نقول للأجنحة السياسية لعصابات البعث وهابي، البو ناصر والبو عجيل هم من نفذوا الجريمة القذرة، بالصوت والصورة والفيديوهات هم من تفننوا بقتل طلاب سبايكر ثأراً لجرذهم صدام الهالك المقبور.

أصل المشكلة بدأت منذ عام ١٩٢١، لكن يفترض بالساسة الذين تبوؤا مناصب السلطة التنفيذية، الاختيار اما فرض السلطة بالقوة أسوة بتجربة إردوغان أو القبول في إيجاد حلول بديلة، والكف عن مشاريع فاشلة لإقامة دولة مؤسسات مع سفلة فلول البعث ومع خلق مشاكل مع مسعود بارزاني.

تجربة إردوغان استعان بجماهيره في تأديب خصومة في افشال محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما ساسة وشيوخ قبائل مكوننا الشيعي رغم لديهم جماهير مليونية للأسف لم يستعينوا بالجماهير للمطالبة في إعدام الذباحين وطرد فلول البعث من الدفاع والداخلية وبقية الوزارات.

كل انسان عنده عقل لكن ليس كل إنسان ذكي، كل الناس تصلي وتصوم ومؤمنين لكن الإيمان لربما يصاحبه غباء، هناك حقيقة مرة ومؤلمة، في قاعدة سبايكر كانت اسلحة ومعدات تمكن جنود القاعدة باحتلال تكريت وعمل خط صد دفاعي يطول لاشهر، لكن اتاهم شيخ البو ناصر وقال لهم لكم الأمان وتجدون سيارات، وسوف نقوم في اكرامهم، ونرسلهم لاهلهم بسلام فخرجوا من القاعدة تركوا اسلحتهم وسلمو انفسهم،

اوالحقيقة ان الفريق الركن علي الفريجي قد قالها خرج ضباط وجنود امام الجنود وفعلا شيوخ البوناصر اعطوهم الامان، وغدروا بهم، الاسلحة والاعداد كانت كافية في تطهير تكريت من البعثيين والدواعش، بل الفريجي قال بعد الجريمة في أسبوع عاد لقاعدة سبايكر الجوية سبع ضباط تكارته وقالوا لي سيدي سجلنا في سجل الصامدين، في وقت قاعدة سبايكر كانت محاصرة من الارهابيين وبقيت محاصرة مدة اربعة اشهر الى ان تم فتح الحصار عنها، الضباط السبعة كانوا من ضمن الضباط والجنود السنة الذين عفى عنهم ابو بقر البغدادي، والحقيقة خروج 1300 جندي وضابط سني امام الجنود والطلاب الشيعة من القاعدة بحجة ان شيوخ تكريت اعطوهم الامان كان هو السبب في خداع الضحايا الجنود والطلاب الشيعة ووقوعهم اسرى بيد هؤلاء الاراذل من حثالات البوناصر ومن لف لفهم، المشكلة الحقيقة تكمن بوجود صراع قومي مذهبي بالعراق متخفي خلف شعارات الوحدة الوطنية،ومن الصعب التمييز بين شعارات الشرفاء وشعارات أصحاب الاجندات البعثية والوهابية.

شريف مكة تعاون مع القوات البريطانية والفرنسية الغازية، وساهم بدور كبير في هزيمة واسقاط الدولة العثمانية،أيضا مشايخ وشيوخ عشاىر حاضنة فلول البعث كان لهم الدور الأكبر في هيكلة الجيش العراقي، أفراد الجيش يضمون ضباط وجنود من السنة والشيعة والاكراد، عندما يهرب الضابط والجنود السني البعثي، وينسحب الشريك السني، تتهيكل التشكيلات والوحدات العسكرية، وتنقطع وسائل الاتصالات، وتعم الفوضى، هناك تعاون وثيق بين ضباط المكون البعثي والقوى الارهابية، وحتى المستشارين كان لهم دور كبير في تسليم مناصب مهمة بالجيش للضباط البعثيين المرتبطين مع العصابات الارهابية، ومن الأخطاء القاتلة وضع أبنائنا تحت رحمة هؤلاء المجرمين، كان ممكن وضع نزلاء،سجن بادوش في الجنوب أو في السليمانية، بدل وضعهم في الموصل، في سجن بادوش، طلاب القوة الجوية كان الاولى عدم وضعهم في قاعدة سبايكر، ووضعهم في قاعدة الامام علي عليه السلام في الناصرية .

ما زلت أتذكر كيف كان يقذف بالسجن ابناء الوسط والجنوب ظلماً ودون اي جريمة تذكر، انما لأجل التقرب الى الكسيح عدي وقصي وحسين كامل ثم يخرجونهم لوضعهم في الطارمية معلقين مثل الحيوانات المذبوحة ويتم تعذيبهم للموت، يتسلون في تعذيب وقتل السجناء الشبعة.

الحقيقة المؤلمة ما نراه من صراعات وعدم استقرار وقتل بالعراق هو حرب طائفية ضد مشاركة الشيعة في حكم العراق، ومن المؤسف أن غالبية ساسة أحزاب الشيعة دجنوا الجماهير الشيعية في القبول بالعيش تحت رحمة القتل والتهجير والمفخخات، لولا خيانة انفسنا وتسليمهم الموصل ومناطق السنة لداعش لما ارتكبوا مجازر رهيبة بحق الجنود والشباب والأطفال الشيعة ولنا في مجزرة سبايكر طالت ٤٥٠٠ شباب شيعي حسب بيان داعش تم أسر٣٠٠٠ تم إعدام١٧٠٠ شيعي وإطلاق سراح ١٣٠٠ضابط وجندي سني يعفو من ابو بقر البغدادي، ال بوناصر وال بوعجيل عندما نفذوا جريمتهم كانوا يعتقدون أنهم عادوا للحكم مرة ثانية، السيد السيستاني اصدر فتوى الجهاد الكفاىي وقلب الهزيمة إلى نصر، بفضل الفتوى، تم تطهير حزام بغداد وتم اكتشاف ٣٠٠ معمل تفخيخ في مناطق حزام بغداد لصناعة العبوات والاحزمة الناسفة ووجدت معسكرات ومخازن ومستشفيات ومراكز قيادة للقوى الإرهابية، بعد تطهير حزام بغداد قلت الانفجارات اليومية وبعد تطهير تكريت والانبار ونينوى قلت الانفجارات في احياء بغداد الشيعية بعد أن تم اكتشاف مئات معامل التفخيخ وصناعة العبوات بل وجد في قبو مبنى محافظة تكريت مقر العصابات الإرهابية كانوا يقتادون ضحاياهم من أبناء طوزخورماتو وبلد والدجيل الشيعة لهذا القبو وقتلهم خلال مراجعة الضحايا لمبنى المحافظة لإنجاز معاملاتهم، الإرهاب بالعراق موجه لكل من هو شيعي، رفضوا اياد علاوي لكونه شيعي وخطيب جامع الفلوجة بيوم تنصيب علاوي رئيسا للحكومة قال في خطبة الجمعة نحن أمة محمد يحكمنا قرد، القضية تستهدف كل من هو شيعي، لذلك تم استهداف السيد نوري لمالكي، لدى الحكومة العراقية اطنان من ملفات تدين ساسة بعثيين متورطين بالإرهاب، كان يفترض في السيد نوري المالكي دعوة الجماهير لمحاصرة الوزارات والسجون لاعدام الذباحين، في ليلة العاشر من حزيران عام ٢٠١٤ كانت محاولة انقلاب فاشلة، وتسببت في وقوع كوارث تبخر الجيش ووقعت مخازن العتاد والدبابات والمدفعية بيد داعش، ذهب سبد حاكم الزاملي، بصفته رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان العراقي الى لأمريكيين رفضوا تزويد الجيش العراقي بالسلاح اوالعتاد، مؤامرة داعش هي انقلاب عسكري ناجح لكن افشله السيد علي السيستاني بفتوى الجهاد.

في الختام يبقى وضع الشيعة بالعراق مزري وبائس ولا أمل في وجود حلول بسبب تشرذم الأحزاب الشيعية، مفتاح الحل يكمن بضرورة إيجاد تعاون بين ساسة أحزاب الشيعة عندها يستقر الوضع ويستطيع الشيعة التحكم بالعراق والمنطقة، نحن كمكون شيعي اكثرية عددية، ولدينا كل المقومات والامكانيات بالنهوض بواقع محافظات الشيعة،لدينا آلاف رجال الأعمال المقيمين بالغرب يمكن للحكومة تسهيل الروتين وتسهيل فتح مشاريع استثمارية للقطاع الخاص تكون الاساس في تحسين الواقع المعاشي للمواطنين الشيعة العراقيين..

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

12/6/2023

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