الادعام العام العراقي يوجه الى مصطفى الكاظمي تهمة التورط بعملية المطار..!

متابعة ـ علي عبد سلمان ||

الادعام العام العراقي يوجه وبشكل رسمي تهمة التورط بعملية المطار الى مصطفى الكاظمي بعد ثبوت ضلوعه بالوقوف خلف هذه العملية بناءا على المعلومات التي ظهرت وفق التحقيقات التي اجريت مع عدد من عناصر جهاز المخابرات العراقية الموقوفين حاليا على ذمة القضية،،،،

الكاظمي كما هو معروف تم ترحيله من الاراضي الاماراتية رسميا لانه اصبح يشكل خطر على مصالح البلدان التي يتواجد فيها فهو منذ ازاحته من موقع المسؤولية تحرك باتجاه ثلاثة دول هي بريطانيا اولا التي وصلها قادما من لبنان ثم اتجه الى فرنسا وبعدها استقر بالامارات والتي غادرها الى جهة مجهولة ،،،،

المبارز الجرمية والادلة واعترافات الشهود تؤكد ان الكاظمي عنصر فاعل بالجريمة لانه سبق وان اصدر اوامر فعلية بتاسيس مركز مراقبة في كربلاء لتعقب وتتبع تحركات ابو مهدي المهندس وقد كان هذا المركز بادارة المدعو ضياء الموسوي المعتقل حاليا على تسعة قضايا احداها عملية المطار ،،،

مصطفى الكاظمي وبدون ادنى شك كان احد ادوات اسرائيل بالساحة العراقية قبل ان يصل الى ادارة جهاز المخابرات فهو احد اربعة عناصر عملوا على تهريب الارشيف الاسرائيلي الى تل ابيب فكانت هذه العملية هي التي مهدت لصعوده نحو السلطة لذلك عندما استلم رئاسة الوزراء التي ولدت من تظاهرات تشرين عمل على تشكيل فريق استشاري منتخب بعناية وفق مايتناسب مع المصالح الاسرائيلية من خلال مشرق عباس ورائد جوحي ومهند نعيم فضلا عن المئات من العناصر التي زرعها في ساحات التضاهر ابان انطلاق تظاهرات تشرين ،،،

حاول الكاظمي بشتى الوسائل اغلاق الملفات المشتعلة ضده ومنها ملف عملية المطار التي كلف بخصوصها اثنان من رؤساء الدول الاوربية وملك عربي ورئيس جمهورية عربي من اجل التوسط لدى الجانبين العراقي والايراني لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ثم عاد وتوسل بلقاء السوداني ولو لعشرة دقائق لكن السوداني رفض هذا اللقاء ثم جاءت الصدمة بترحيله من الاراضي الاماراتية بعد ان تخلى عنه حتى المقربين منه الذين اشتركوا معه بسرقة القرن وهم كل من ( ،،،،،،) (،،،،،) قبل ان يتخلى عنه من كان يغدق عليه 150 مليون دولار شهريا من اجل تمديد ولايته لفترة قادمة ،،،

اعتقال الكاظمي وخضوعه للتحقيق سيفتح ابواب جهنم على مجموعة من كبار ساسة الخط الاول بالعملية السياسية العراقية وفي مقدمتهم من تورط معه بسرقة القرن ،،،، [وبالتالي فأن كل هذه الزمر العفنه عميله لهذه الدوله او تلك وتلهث لارضاء وتحقيق مصالحها ومصالحهم الشخصيه على حساب العراق وشعبه ...سيأتي اليوم الذي تتخلى تلك الدول عنهم عندما ينهض الشعب من غفوته وان ثورات الشعوب لاتوقفها كل سدود وجبال وعمالة العملاء] (..اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ...ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر...)

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