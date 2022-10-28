الوهابية وراء جريمة شيراز..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

تناقلت وسائل الإعلام عن الجهات الرسمية الحكومية الإيرانية عن وقوع جريمة ارهابية عليها بصمات واضحة للتنظيمات الوهابية التكفيرية استهدفت مزار شيعي في شيراز تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصاً و40 جريحاً بـهجوم إرهابي استهدف مرقد شقيق الإمام علي بن موسى الرضا ع والمعروف في شاه جراح( ملك النور) في مدينة شيراز، مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

تعددت الروايات حول الحادثة لكنها بالتأكيد عملية ارهابية من تنفيذ التنظيمات التكفيرية الوهابية لاستهداف الشعب الايراني، وقالت وسائل إعلام رسمية إن 3 مسلحين أجانب نفذوا الهجوم، وجرى توقيف اثنين منهم، تم عرض مقاطع فيديو للسلطات الامنية الايرانية وهي توفر العناية الصحية الى إرهابي مصاب لتقديم العلاج إليه والحرص على ابقائه حي حتى يتسنى كشف الجهات الخارجية والمحلية التي أوصلت هذا الإرهابي ليستهدف هدف مدني يتجمع به أطفال ونساء للصلاة في مسجد يضم ضريح الى رجل صالح من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المزار يقع في قلب شيراز في منطقة تشرف على مدينة شيراز وسبق في فترة الصراع مابين الثورة واعدائها ان تم استهداف السيد المؤلف اية الله الشهيد عبدالحسين دستغيب في هجوم انتحاري وكان يصلي صلاة الفجر ودفن داخل المسجد.

الجريمة كانت عليها بصمات التنظيمات الوهابية وفعلا ‏تنظيم داعش اصدر بيان تبنى الهجوم على مزار شاهجراغ الديني في مدينة شيراز جنوب إيران والذي أسفر عن مقتل 15 شخص واصابة 40 شخص اخرين، استهداف المساجد والحسينيات والمراقد شيعية بالعراق ولبنان وشرق السعودية واليمن وباكستان ونيجيريا وأفغانستان، مظاهر استهداف الانتحاريين للمساجد والأسواق ذات الغالبية الشيعية ليست جديدة، عملية استهداف المرقد في مدينة شيراز لم تكن جديدة على معتقدات الوهابية التكفيرية، أن الجامع او المسجد او الحسينية وان تعددت الاسماء هي بيوت الله للعبادة وما ذنب ناس واطفال كل جرمهم ان يتعبدون ويصلون، هي ضريبة حب الشيعة الى التشيع يتم دفعها بارواح الابرياء.

هناك مئات المحطات الفضائية وآلاف الحسابات الالكترونية والمنابر الإعلامية تدافع عن المجاميع الإرهابية بطرق محترفة ومدربة تدريب جيد، اعلامي عربي عضو في مؤسسات غربية تعمل على نشر الفوضى في الدول العربية الرافضة للتطبيع كتب التغريدة التالية( ‏كما توقعنا قبل قليل داعش تدخل على خط الثورة الايرانية لمساعدة حلفائها الملالي وتتبنى عملية الاعتداء على المصلين في أحد المزارات. كلنا يتذكر كيف كانت ايران تدير عمليات الدواعش في سوريا والعراق. لعبة مكشوفة لا تنطلي حتى هلى تلاميذ المدارس).

انتهى هراء هذا النتن الواجهة الإعلامية المدافعة عن القوى الإرهابية التكفيرية، اقول إلى هذا العتل الزنيم، نعم كنا نتذكر ايضا كيف كنت تؤيدهم و تنعتهم بالبطوله كيف كنتم تنعتوهم بالمقاومه على منبركم منبر من لا منبر له بقناة الجزيرة، الكثير من ابناء الشعوب العربية نتاج بيئة جاهلة لذلك فهم الموضوع يحتاج الى وعي في بيئة محترمة تحكم نفسها بنفسها وليس من حكومات نصبتها دول الاستعمار، الوعي يتم اذا كانت هناك حرية رأي ووجود إعلام شريف، كلمة الاعلامي ينبغي ان تكون كل كلمة صادقة، الكلمة شرف، أما فيصل القاسم فهو فاقد الشرف ومعروف في الكذب والافتراء لتنفيذ مشاريع استعمارية، أحد المعلقين وهابي سعودي لقبه الدوسري كتب ( و ليعلم الرافضة المشركون أن للصحابة رضوان الله عليهم أحفادا يتوارثون الثأر جيلا عن جيل، بإذن الله تعالى،اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا أهل السنة في كل مكان).

هذا الوهابي اعترف بالحقيقة ان منفذ الجريمة وهابية لقتل الشيعة في كذبة الصحابة، وإلا الإمام علي ع وأبنائه وأصحابه هم شيوخ الصحابة وساداتهم، شر البلية مايضحك، اقول إلى المفتري فيصل القاسم يوميا ينبري في كذبة أشبه في أحلام يوم داعش صناعه ايرانية ونظام ايران صناعة غربية ……الخ من الهراء والحمق تجد شخص احمق كذاب مرتبط بمشاريع استعمارية يتم وضع قناة فضائية تحت تصرفه بحاول استغفال عقول المشاهدين والمتابعين، هو بداخل نفسه يسخر بمن يصدقه وستحقر متابعيه من خلال سرد مثل هكذا تغريدة بتحليل كاذب، انا على يقين فيالق الإعلاميين المدافعين عن داعش لايمكن في يوم من الايام ضمائر تعاتبهم وتأنبهم بسبب كثرة الكذب، الذي يقرأ تحليلات المحللين العرب غالبيتهم التحليل السياسي خاضع إلى التأثير المذهبي والقومي، من قلوب تحمل حقد دفين وعقول سقيمة يحاولون استغباء عامة الناس.

أمة العرب والمسلمين بفضل دول البداوة الرجعية العربية تحسبهم جميعا و لكن قلوبهم شتى ، قيام فيالق الإعلاميين من أنصار البداوة الوهابية في اتباع أساليب التضليل لن تنقذ المعتدين الذين توعدوا بنقل المعركة إلى شوارع طهران، إيران وقفت ضد مشاريع الاستعمار، بغض النظر سواء وقفنا مع إيران أو نعارض ايران، يحاول مرتزقة الإعلام البدوي اتباع أسلوب

الاستحمار للشعوب أصل الكلام في وصف عملية الإرهابية بإستهداف أطفال ونساء في مرقد ومسجد للشيعة في الثورة هو بحد ذاته هراء،

‌‎من الغباء المقزز ان يكون تفكير هؤلاء الأفاكين بهذه الدرجة من الوضاعة أمام سفك الدماء وقتل النساء والاطفال وانتهاك المقدسات وتبرئة خوارج العصر وسفاكي الدماء من الدواعش المجرمين جريمة تخدش وتجرح الإنسانية بكل معانيها.

تحليلات الأفاكين العربان يتناقض مع المنطق والعقل، كيف داعش عملاء لإيران وتستهدف مكان مقدس لدى شيعة إيران وتجرح مشاعرهم، كيف ايران تضرب نفسها وتقتل مشايخ ومعممين واطفال ونساء بالمجان حتى توقف الثورة او انتفاضة الحرية ….الخ من الأكاذيب، ‌‎تغريدات فيصل القاسم نفس اكاذيبه في (الإتجاه المعاكس) يحاول جاهدا ان تقنع البعض من المشاهدين بأن داعش صنيعة إيرانية وليست أمري…كيه وانها تستخدمها في سوريا والعراق كذريعه، اقول لهذا الكذاب يكفي تم اغتيال قادة النصر ضد داعش بمطار بغداد ليكشف حقيقة داعمي داعش والمجاميع الإرهابية الوهابية الاخرى، انا شخصيا متابع جيد لقناة الجزيرة بشكل خاص، ‌‎فيصل القاسم كان يدعم داعش والقاعدة إعلاميا في العراق وسوريا، طبعا وباسم ثورة أهل السنة على الشيعة في العراق والعلويين في سوريا .

داعش من أثبت تورط دويلة قطر من خلال تصريحات رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم، جرائم داعش تستهدف كل من هو شيعي بطرق إبادة جماعية ومفتي داعش القرضاوي كان يصرخ بمظلومية أهل السنة للتغطية على جرائم الدواعش، ماحدث في شيراز إجرام بحق النساء والأطفال، وليس ثورة كما يروج لها عملاء وخدام المشاريع الاستعمارية،

لعنة الله على من يرضي بقتل الأطفال والنساء في كل أماكن دول الصراع بالعالم، يمكن وصف المنظمات الوهابية

‏الداعشية القاعدية في شركات أمنية يعني مرتزقة مسيسة تعمل بأوامر اجهزة الاستخبارات ولكنها بدل القومية تلبس ثوب الدين .... بكل بساطة، الإمام علي ع قال، ‌‎لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه، ألم تسمع وزير خارجيته قطر السابق حمد ماذا كان دور قطر في تدمير سوريه،

‌‎كل هذا النبيح على ايران بسبب رفض التطبيع، اقول إلى كل التافهين المفترين استمعوا الى ما قاله المستر ترامب في حملته الانتخابية فقد أشار إلى من اسس داعش ، هيلاري كلينتون قالت داعش تمت بفتاوى سعودية خليجية وتمويل أيضا خليجي في استهداف بعض الدول وبصمت وضوء أخضر أمريكي.اختم مقالي هذا بتغريدة إلى شخص وهابي سعودي حيث كتب هذا الرد إلى فيصل القاسم في تويتر( ‌‎ياخي بلا هالغباء الي معشش في رؤوسكم ، كل مرة تقولوا ان داعش صناعة ايرانية ومرة امريكية ومرة خليجية ، هذا غباء الكل يعرف انها صناعة الكتاب والسنة ولا تمثل هذه الشكليات، وقاعدة سبايكر خير دليل عندما دعسوا 1900 شيـعي اتباع ايران).

انتهى قال الحقيقة المرة الغير قابلة التشكيك بها، مما لاشك به ‏ مذبحة شيراز جريمة طائفية تضاف إلى مذابح مساجد الشيعة في أفغانستان والعراق والفوعة وكفريا وحلب وحماة وحمص ودير الزور وصنعاء وصعدة ونيجيريا وباكستان، جرائم نتنة نفس مذابح سبايكر وعروس الدجيل لو كان صاحب مقاتل الطالبيين أبو فرج الاصفهاني حيا اليوم لاكمل الجزء الثاني والثالث وربما يصل للالف مجلد لتوثيق جرائم إبادة الشيعة، أنا شخصيا يساري الفكر لكنني غير منسلخ من الدين الإسلامي ومن مذهب آل البيت ع ، اليسارية فكر واسع يشمل المتدين والغير متدين ولا يمكن حصر اليسارية بمجموعة من الناس او حزب معين أبدا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28/10/2022

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