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تعرف على قصة يمني هاجر في قارب صغير وأصبحت ابنته اليوم رئيسة دولة تنزانيا


هاجر والدها حسن صلوح في قارب صغير مع عدد من أهالي قريته في شقرة بأبين هربًا من الحياة الصعبة والفقر بحثًا عن حياة أفضل.

بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عن طريق البحر ، استقر في مدينة دار السلام بتنزانيا. فيما بعد اشتغل بعدة أعمال متواضعة ..

ثم ابتسم الحظ أمامه بفتح مزرعة لتربية الأغنام والماعز ، واستقرت حياته ، وتزوج من مواطنة تنزانية ، وكانت إحدى ثمرات هذا الزواج ولادة ابنة عزباء لوالديها ، وهي سامية.

اهتم والدها بتعليمها حتى حصلت على أعلى الدبلومات ، ماجستير.

انشغلت الابنة بالنشاط السياسي والحزب التنزاني ، حتى فرضت نفسها وزيرة ، ثم مرشحة لقيادة الحزب ، ثم رئيسة بعد وفاة الرئيس السابق.

أصبحت ابنة المهاجر الفقير من أبين اليمن رئيسة للدولة ... وهي سامية حسن سولو التي أدت اليمين اليوم كرئيسة لتنزانيا خلفا للرئيس جون ماجوفولي الذي وافته المنية يوم الأربعاء بنوبة قلبية. .

أدت سامية حسن ، التي شغلت منصب نائب الرئيس ، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا بالعاصمة التجارية دار السلام ، لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في تنزانيا.

سامية حسن سولو ، 61 عاما ، هي سادس رئيس لتنزانيا. شغلت سابقًا مناصب وزارية مختلفة منذ دخولها السياسة عام 2000.

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