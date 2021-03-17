عاجل : الحشد الشعبي يعلن احباط تسلل لـداعش الارهابي شرق صلاح الدين
التقارير

إيران وتركيا وتباين دورهما في المنطقة


 

🖊 ماجد الشويلي ||

 

مع بواكير نجاح الثورة الإسلامية في إيران ، وفي ظل أحلك الظروف التي مرت بها الجمهورية الاسلامية،  وهي تتصدى للحرب الكونية التي شنها الإستكبار العالمي عليها بواسطة النظام الصدامي البائد ، رسم الإمام الخميني(رض) حدود ومعالم الدور الإيراني في المنطقة ، وسبل دعم شعوبها المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاطماع التوسعية الصهيونية الأمريكية .

فحين اجتاحت اسرائيلُ لبنانَ قرر الإمام الخميني إرسال قوات الحرس الثوري لمواجهة الإحتلال بشكل محدود .

قادة الحرس كانوا يظنون أنهم بحاجة الى إرسال عدة فيالق لموجهة إسرائيل في لبنان،

إلا أن الإمام سألهم وماذا لو حررتم لبنان هل ستظلون فيه ؟

وكأن الإمام أراد أن يقول لهم الى متى ستبقون هناك ، هل الى الأبد؟

 لأنه أمر غير منطقي ، ولعله سيكون بمثابة الإحتلال أيضاً ، أقلها في المنظار الدولي .

فما كان من قادة الحرس الإ أن يستفهموا من الإمام عما يمكن لهم فعله ، فأجابهم حينها أن عليهم مساعدة لبنان.

 ولكن حاولوا أن يكون حضوركم لدعم وتعزيز وتدريب ونقل الخبرات والخدمات الطبية ، وشاركوا في المجال العسكري بشكل محدود ، لكي يؤسس الشعب اللبناني والشعب السوري وشعوب المنطقة ، جبهة حقيقية لمواجهة المشروع الصهيوني.

فالإمام كان يعتقد أن الشعب اللبناني قادر  بمفرده على قهر الجيش الصهيوني وهزيمته ، وليس بحاجة الى تشكيل تحالفات كبرى من جيوش المنطقة.

شريطة أن تمنحوا الشعب اللبناني القدرة على المقاومة والتصدي للعدوان.

وهذا ماحصل بالفعل بل ظلت هذه الستراتيجية ثابتة في تعاطي الجمهورية الإسلامية مع شعوب المنطقة لدعمها في مواجهة الأطماع الغربية .

لذا لم نجد أن إيران أرسلت قواتها لمواجهة الإحتلال الأمريكي في العراق أو في سوريا أو اليمن .

ولم تفعل ذلك في البوسنة .

لكنها كانت تدعم تلك الشعوب وتمدها بأسباب القدرة على المقاومة والصمود في مواجهة أعدائها.

على النقيض تماماً مما يفعله الأتراك ، خاصة بعد وصول أردوغان لسدة الحكم في تركيا بما يخامره من أحلام إحياء العثمانية الجديدة .

 أردوغان الذي احتفظ بعلاقة حميمية مع الكيان الصهيوني ، حاول أن يسوق نفسه على أنه زعيم السنة بل خليفة المسلمين

فأخذ يتدخل في شؤون المنطقة بشكل مباشر توافق مع مصالح الكيان الغاصب .

فقد دعم الإرهاب في سوريا، وتعاون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لإسقاط نظام الحكم في دمشق.

وما لبث أن اجتاح بجيشه مناطق شاسعة من شمال العراق بحجة مطاردة حزب العمال المعارض في الوقت الذي لم يخف فيه أطماعه التأريخية في الموصل ،وكركوك كما كان يبرز من تصريحاته بين الفينة والأخرى.

وبدت أحلامه آخذة بالإتساع حتى انغمست قدمه في الوحل الليبي ، وتورط بسرقات النفط الكبرى هناك ، كما فعل في شمال العراق الأمر ذاته.

الملاحظ أن تركيا التفتت مؤخراً الى أهمية تجنيد المجاميع الإرهابية وزجهم في صراعات المنطقة بدلاً عن التورط بالتدخل المباشر .

فقد عمدت على تفكيك مجاميع جبهة النصرة، وإغرائهم ماديا لنقلهم الى اليمن ، مقابل خمسة الالاف دولار شهريا لكل مقاتل.

 من هنا يتضح الفارق الجوهري بين العقلية الإيرانية والعقلية التركية في تعاطيهما مع الملفات الشائكة في المنطقة.

وأهم هذه الفوارق على النحو الآتي؛

أولأً: أن تركيا لم تتبن القضية الفلسطينية بشكل حقيقي ، ولم تتحمل لإجلها تبعات إقتصادية أو أمنية أو سياسية، لكنها ما انفكت عن المتاجرة بها أعلامياً وسياسيا.

بينما تبنت إيران القضية الفلسطينية بشكل كامل وتحملت لأجل ذلك الكلف الباهضة.

ثانياً:- الأتراك يغلبون مصلحتهم على مصلحة الشعوب التي يتدخلون في شؤونها،

فتدخلهم في سوريا كان على أساس محاولة إسقاط النظام الرسمي فيها وليس لدعم محور يجابه الكيان الصهيوني أو يواجه الإحتلال ، كما فعلت إيران حينما دعمت المقاومة في العراق.

ثالثاً:- أن الإتراك تدخلوا مباشرة في كثير من المناطق ، وكانت تدخلاتهم إحتلالاً لتلك المناطق بحسب القانون الدولي.

رابعاً:- الأتراك تورطوا في الحروب الأهلية وانحازوا لجهة على حساب جهة أخرى .

وفي مرات عديدة كانت تدخلاتهم ذات طابع عرقي.

الأمر الذي لم تقدم عليه إيران ولم تتورط فيه.

خامساً:- التدخلات التركية في بعض البلدان لم تنفك عن البعد الطائفي والحزبي.

فمن المعلوم حجم الدعم الذي تقدمه تركيا لجماعة الإخوان في ليبيا وسوريا واليمن .

أما السمة الغالبة على دعم الجمهورية الإسلامية لقوى المقاومة ، فهي بعيدة عن الطائفية وإنما  تقوم على العداء لأمريكا وإسرائيل.

سادساً:- لطالما حصل التخادم بين أمريكا وتركيا على الأرض السورية ،وبعض المناطق العراقية.خلافاً لحلفاء إيران الذين يتصدون للتواجد الأمريكي في عموم المنطقة

سابعاً:- دأبت تركيا على تجميع شذاذ الأرض من مختلف الأصقاع وزجهم في  أتون صراعات بلدان غريبة عنهم ،بينما عملت إيران على إسناد الشعوب الرافضة للإحتلال ، والتواقة لتحرير فلسطين دون أن مسعى منها لتقويض أنظمتها السياسية.

ثامناً:- من الواضح جداً انعدام الدور التركي في تهديد المصالح الإسرائيلية ، بل على العكس من ذلك تماماً ؛فكل تدخلات تركياً في المنطقة أسهمت بتعزيز  أمن إسرائيل وتفوقها العسكري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قانون المحكمة الاتحادية يشرع على مقاس الساسة
إيران وتركيا وتباين دورهما في المنطقة
إعرف عدوك.. ويگلك احتلال ايراني
محطات تأريخية لأكراد المنطقة في بحث مختصر لمجلس الشؤون الخاجية الأمريكي
هل ايران تحتل العراق ..... اليك هذه المعلومات !!!
دولتين عربيتين مهددتين بالزوال قبل نهاية حكم ترامب..!
على طريقة دون كيشوت أمريكا تحقق "إنتصاراً" على إيران بإحتجازها سفينة إماراتية!!
الربيع الأميركي في سوريا, ودموع التماسيح
التعليم الألكتروني في القری الأرياف، الأزمة الخفيّة!!
اللادولة في العراق ..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك