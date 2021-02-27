التقارير

ماذا يريد بايدن من محمد بن سلمان ؟!


 

✍️ماجد الشويلي ||

 

🔳 التقرير  الذي قدمته المخابرات الأمريكية  حول مقتل خاشقچي فيه أدانة واضحة ومباشرة  لمحمد بن سلمان .

وعلى مايبدو أنه جاء في سياق ماوعد به بايدن من معاقبة الذين دعموا ترامب في حملته الإنتخابية.

يذكر أن محمد بن سلمان قام بتمويل حملة ترامب الإنتخابية توخياً لبقائه في السلطة واستمرار الضغط الأمريكي على الجمهورية الإسلامية ونسف الإتفاق النووي معها.

🔳 بايدن بصدد ممارسة ستراتيجية الضغط الأقصى على المملكة السعودية ولكن ليس بطريقة الحصار التي مارسها ترامب على الجمهورية الإسلامية وإنما بالضغط السياسي والمخابراتي لحملها على الإمتثال لسياسته وبذل مالديها من رؤوس الأموال لمعالجة التردي الاقتصادي الذي تكابده أمريكا

🔳بهذا الضغط يتمكن بايدن من تمرير سياسته في المنطقة دون تنغيصات السعودية التي تستقوي بالصهاينة على مشاكسة أمريكا في المنطقة في بعض الملفات.

🔳 بايدن قال عن السعوديين سنجعلهم منبوذين في العالم وهذا مايفسر رفع اسم الحوثيين من لائحة الارهاب

🔳إقصاء محمد بن سلمان عن ولاية العهد يمكِّن بايدن من التحكم بالأموال المودعة في البنوك الإمريكية بإسمه

🔳بايدن يقدم نفسه على أنه الراعي للمصالح الإسرائيلية بنحو أعمق وأوسع واطول مدى مما قدمه ترامب الذي أساء لإسرائيل وهدد أمنها الستراتيجي وإن كان يظن بأنه قد أحسن لها صنعاً.

🔳بايدن يسعى لتلميع وجه الولايات المتحدة الحالك في ملفات حقوق الإنسان

🔳إزاحة محمد بن سلمان ستفسح المجال واسعاً لقيادة محمد بن زايد (عراب صفقة القرن) و (مشروع إبراهام ) لقيادة المنظومة الخليجية

🔳بايدن يعتقد بإن سياسة محمد بن سلمان في المنطقة ومع الجمهورية الاسلامية تحديداً تستنزف قدرات الولايات المتحدة وتكبل سياساتها الستراتيجية على الصعيد العالمي

🔳بايدن احتفظ بالخطوات المهمة التي تزلف بها ترامب للصهاينة فهو قد امضى بقاء السفارة الأمريكية في القدس كما ابقى  اعتراف ترامب بهضبة الجولان على أرض إسرائيلية على حاله

🔳بايدن  الذي يريد الإنتقام من نتنياهو ومحاسبته على دعمه لترامب يعتقد بان إزاحة محمد بن سلمان ستضعف نتنياهو  وتقطع عنه التمويل اللازم لخوضه الانتخابات  المقبلة والفوز فيها

🔳بايدن يركز على الحرب الذكية التي نظرت لها كونداليزا رايس وهي الجمع بين خصائص الحرب الناعمة والذكية معاً

🔳بايدن يعتقد بإمكانية تهدئة اللعب مع محور المقاومة ريثما تؤتي ستراتيجيات الحرب الناعمة أكلها .

فالتطبيع ومشروع إبراهام والحكومات العميلة في المنطقة هي الركيزة الأساسية لستراتيجية الإلهاء التي التي تمنحه الفرصة للتوجه نحو الصين لايقاف تغولها .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل تؤمِن منطقة الخليج عمقاً إستراتيجياً لإسرائيل ؟!
ماذا يريد بايدن من محمد بن سلمان ؟!
التاريخ الاسود، يروي مذبحة العلماء/ الجزء الاخير
جبلُ هوى ..لكن صاحبنا ارتقى..لك يا أنيس قلوبنا  كل العُلا..
إدارة بايدن..ما بين تهيئة المسرح وتوزيع الأدوار..!!
المستقبل الطويل لنا وفرصَة بقائهم تضمحِل..!
فرنسا تشدد المراقبة على المساجد والمراكز الإسلامية.. ما القصة؟
مسؤول أمني إسرائيلي:"(إسرائيل) لن تبقى للجيل القادم"
مجلة أمريكية: روسيا قادرة على “تمزيق الناتو الى نصفين” في حال حدوث حرب
⭐ الطريق الى جحيم بغداد..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك