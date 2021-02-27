ماذا يريد بايدن من محمد بن سلمان ؟!

✍️ماجد الشويلي ||

🔳 التقرير الذي قدمته المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقچي فيه أدانة واضحة ومباشرة لمحمد بن سلمان .

وعلى مايبدو أنه جاء في سياق ماوعد به بايدن من معاقبة الذين دعموا ترامب في حملته الإنتخابية.

يذكر أن محمد بن سلمان قام بتمويل حملة ترامب الإنتخابية توخياً لبقائه في السلطة واستمرار الضغط الأمريكي على الجمهورية الإسلامية ونسف الإتفاق النووي معها.

🔳 بايدن بصدد ممارسة ستراتيجية الضغط الأقصى على المملكة السعودية ولكن ليس بطريقة الحصار التي مارسها ترامب على الجمهورية الإسلامية وإنما بالضغط السياسي والمخابراتي لحملها على الإمتثال لسياسته وبذل مالديها من رؤوس الأموال لمعالجة التردي الاقتصادي الذي تكابده أمريكا

🔳بهذا الضغط يتمكن بايدن من تمرير سياسته في المنطقة دون تنغيصات السعودية التي تستقوي بالصهاينة على مشاكسة أمريكا في المنطقة في بعض الملفات.

🔳 بايدن قال عن السعوديين سنجعلهم منبوذين في العالم وهذا مايفسر رفع اسم الحوثيين من لائحة الارهاب

🔳إقصاء محمد بن سلمان عن ولاية العهد يمكِّن بايدن من التحكم بالأموال المودعة في البنوك الإمريكية بإسمه

🔳بايدن يقدم نفسه على أنه الراعي للمصالح الإسرائيلية بنحو أعمق وأوسع واطول مدى مما قدمه ترامب الذي أساء لإسرائيل وهدد أمنها الستراتيجي وإن كان يظن بأنه قد أحسن لها صنعاً.

🔳بايدن يسعى لتلميع وجه الولايات المتحدة الحالك في ملفات حقوق الإنسان

🔳إزاحة محمد بن سلمان ستفسح المجال واسعاً لقيادة محمد بن زايد (عراب صفقة القرن) و (مشروع إبراهام ) لقيادة المنظومة الخليجية

🔳بايدن يعتقد بإن سياسة محمد بن سلمان في المنطقة ومع الجمهورية الاسلامية تحديداً تستنزف قدرات الولايات المتحدة وتكبل سياساتها الستراتيجية على الصعيد العالمي

🔳بايدن احتفظ بالخطوات المهمة التي تزلف بها ترامب للصهاينة فهو قد امضى بقاء السفارة الأمريكية في القدس كما ابقى اعتراف ترامب بهضبة الجولان على أرض إسرائيلية على حاله

🔳بايدن الذي يريد الإنتقام من نتنياهو ومحاسبته على دعمه لترامب يعتقد بان إزاحة محمد بن سلمان ستضعف نتنياهو وتقطع عنه التمويل اللازم لخوضه الانتخابات المقبلة والفوز فيها

🔳بايدن يركز على الحرب الذكية التي نظرت لها كونداليزا رايس وهي الجمع بين خصائص الحرب الناعمة والذكية معاً

🔳بايدن يعتقد بإمكانية تهدئة اللعب مع محور المقاومة ريثما تؤتي ستراتيجيات الحرب الناعمة أكلها .

فالتطبيع ومشروع إبراهام والحكومات العميلة في المنطقة هي الركيزة الأساسية لستراتيجية الإلهاء التي التي تمنحه الفرصة للتوجه نحو الصين لايقاف تغولها .