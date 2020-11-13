مشروع دار العراقية للطباعة والنشر والتوزيع

أحمد عبد السادة *||

قبل 7 أشهر تقريباً قام مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي بتكليفي بمسؤولية وإدارة "دار العراقية للطباعة والنشر والتوزيع" في شبكة الإعلام العراقي، وقمتُ آنذاك بكتابة وتقديم خطة شاملة للمشروع تتضمن تفاصيل الهيكلية والطباعة والنشر والتسويق وأرفقت معها دراسة خاصة بالتصميم الطباعي الفني كتبها الزميل المصمم البارع لبيد مالك المطلبي، ولم أقم حينها بنشر تلك التفاصيل والإعلان عن انطلاق الدار بسبب الظروف التي رافقت انتشار وباء كورونا ومنها حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي.

سأنشر الآن التفاصيل المتعلقة بعملية الطباعة والنشر لكي يتسنى للمعنيين بالأمر من كتّاب وأدباء وناشرين الاطلاع على المشروع والتنسيق مع إدارته لتفعيله بشكل يسهم بتطوير صناعة الكتاب العراقي وتسويقه ويخدم الحركة الثقافية والإبداعية في العراق.

وهذه التفاصيل كالآتي:

1 – الإشراف على طباعة ونشر الكتب التي يبعثها للدار الكتّاب والأدباء فضلاً عن دور النشر العراقية لطبعها في مطبعة شبكة الإعلام العراقي ذات المواصفات العالمية الحديثة بسعر أقل من سعر الطباعة في مطابع بيروت مع تعهد الدار بتوفير المواصفات والجودة الطباعية المتوفرة في الكتب المطبوعة في بيروت.

2 – قيام الدار بطباعة كتب خاصة بها ضمن مشروع ثقافي يهدف إلى استعادة الذاكرة العراقية من خلال إعادة طبع الكتب العراقية القديمة والمفقودة والنادرة والقيمة وخاصةً الكتب المهتمة بتاريخ العراق وحضارته وفنونه وفلكلوره الشعبي وتحولاته السياسية والاجتماعية، فضلاً عن إعادة طباعة الكتب المفقودة لآباء الثقافة العراقية في مجالات الأدب والفن واللغة والفكر والتاريخ والتوثيق والعمارة والتراث الشعبي وعلم الاجتماع وغيرها، كما ستقوم الدار بإعادة طباعة الكتب المترجمة التي قام بتأليفها كتاب أجانب عن حضارة العراق وتاريخه وفنونه ونسيجه الاجتماعي.

3 – تتكفل الدار بإطلاق جائزة أدبية سنوية في مجالات الشعر والرواية والقصة القصيرة تحمل عنوان (جائزة الشهيد أبو مــهـدي المهــندس لأدب الانتصار على داعش)، وذلك بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.

4 – التكفل بطباعة الرسائل والأطاريح الجامعية المتميزة مجاناً، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع الجامعات العراقية بهدف تزويد الدار بالأطاريح المهمة، وبالمقابل تقوم الدار بتزويد مكتبات الجامعات بنسخ من هذه الأطاريح بعد طباعتها، فضلاً عن تزويد كتّاب الأطاريح بنسخ محددة، وتحتفظ الدار بعد ذلك بحق تسويق وبيع الأطاريح المطبوعة ضمن قنواتها ومنصاتها التسويقية في سوق الكتاب.

5 – إطلاق مشروع لطباعة (الإصدار الأول) للأدباء الشباب المبدعين مجاناً من أجل دعمهم بعد فحص نتاجهم الإبداعي من قبل لجنة مختصة، ويُشترط أن لا تتجاوز أعمارهم الـ25 سنة.

للتواصل مع إدارة الدار يمكن الاتصال بالرقمين أدناه

07705713537

07829281278

· مدير دار العراقية للطباعة والنشر والتوزيع في شبكة الإعلام العراق