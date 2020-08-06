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التقارير

قراءة في {تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق} الحلقة الثالثة


🖊ماجد الشويلي ||

 

‏(Atlantic Council) (كروكر والحشد الشعبي)

 

بالرغم من أن هذا التقرير لايبدو ملزما للادارة الاميركية  لتحديد مسارات تعاطيها مع الشأن العراقي .الا ان المتتبع للخطوات التي اتخذتها الحكومة الاميركية وتتخذها يستشعر بل ويتلمس اثار خارطة الطريق التي رسمها هذا التقرير لصناع القرار في البيت الابيض ورؤيتهم لمستقبل العراق ،وما رسخو فيه من ضمانات لمصالح الامن القومي الاميركي كما جاء صريحا في كلمة كروكر التمهيدية التي افتتح فيها هذا التقرير .

فلم يخف كروكر  عدائه وتخوفه من الحشد الشعبي وندب الادارة الاميركية لتقويضه .فقد جاء على ذكره خمس مرات على الاتي:

🔷 دعا صراحة لدعم الجهات التي تسعى للحد من نفوذ الحشد الشعبي على المستوى الامني والسياسي

🔷كان يبدي امتعاضه وعدم اعترافه بشرعية وقانونية وجود الحشد رغم علمه بان الحشد بات يشكل جزء مهما من المنظومة الامنية العراقية بحسب قوانين الدولة وتشريعاتها

🔷لم يخف نبرة التأليب الطائفي ضد الحشد مدعيا انه يؤيد مخاوف القوى السنية من تنامي قوة ونفوذ الحشد في الوقت الذي لم يشر فيه الى الدور الكبير والتضحيات الجسيمة التي قدمها الحشد لتحرير المدن السنية وتخليصها من ارهاب داعش

🔷اوصى بتعزيز قدرات القوات الامنية وتغليب امكانياتها لتتفوق على امكانيات وقدرات الحشد،

🔷يعتقد بان الحشد ذراع من اذرع ايران في المنطقة وانه يهدد امن المواطنين ويمنعهم من ممارسة حقهم في التصويت بحرية في الانتخابات...

هذا ايجاز  عن رؤية المنظرين الاميركيين لهيئة امنية رسمية ساهمت مساهمة كبيرة بحفظ امن ووحدة العراق وانتزعت حريته من مخالب الارهاب بكل قوة واقتدار وفخر واعتزاز ...

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