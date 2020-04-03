التقارير

سيَّرة العصبة تخترق أسوار سفارة الشر


علي عبد سلمان

 

نجح فصيل (عصبة الثائرين)، وهو فصيل مقاومة عراقي جديد، نفذ مؤخرا عدة عمليات استهدفت المقرات الامريكية، بتسيير طائرات مسيرة فوق موقع أمريكي حساس للغاية (السفارة الأمريكية)، يحرس بمنظومة ال C-RAM الامريكيه المتطورة التي تعد من المنظومات التي يصعب جدا اختراقها أو فك تشفيرها، وهي نفس المنظومة التي ادخلتها واشنطن مؤخرا لقاعدة عين الأسد لتأمين حمايتها.

وقام فصيل عصبة الثائرين بتصوير أدق تفاصيل السفارة الامريكية، وحركة الأفراد فيها، بعمل استخباري غير مسبوق سيتسبب بفضيحة مدوية للإدارة الامريكية، ويكشف عن هشاشة نظامها الأمني ومدى قوة وتطور قدرات فصائل المقاومة العراقية...

وتسبب التصويرٌ الدقيق من أعلى أكثر البنايات تحصيناً في العالم بفضيحة مدوية للإدارة الأمريكية.

موقع السفارة الأمريكية في بغداد الذي يُعد الأكثر تحصيناً حتى من مقر الإدارة الأمريكية نفسها في البيت الأبيض والمُزود بمنظومةٍ صاروخيةٍ تمنع إقتراب أيُ جسم منها لمسافة عدة كيلومترات كان تحتَ أنظار الفصيل المسلح - الذي أعلن عن نفسه قبل أيام- نجح في إختراق فضاء السفارة وأخذ تفاصيل إستطلاعية مهمة عن تحركات الافراد داخل المبنى وأماكن تجمعهم وإجتماعاتهم وسكن دبلوماسيهم.

ويبيّن الإستطلاع قدرة الجهة المنفذة  على تدمير المرافق الحيوية داخل السفارة وإيقاع المزيد من القتلى من الدبلوماسيين الأمريكية والعسكريين وخصوصاً بلحظات عملية الإنسحاب الموظفين المدنيين قبل أيام والذين كانو تحت المرمى.

الفضيحة ستدفع الجنرال كينيث مكينزي - قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط- لتدخل مباشر في إعادة تقييم منظومة الحماية الجوية الذكية وإتخاذ إجراءات جديدة من شأنها ان توقف أي هجمات مستقبلية أو قد تُبادر إدارة الرئيس ترامب بعزله من منصبه.

يبدو أن الإدارة الأمريكية قد جن جنونها. نقول لهم :

1 - الحشد الشعبي أصبح لديه قدرات الحوثيين من الصواريخ و الطائرات المسيرة ومفاجآت كبرى

2_ الحشد يقاتل في ارضه

3 _القوات العسكرية المتواجدة لا تكفي فهي بحاجة الى 300 الف عسكري

4_ في حال ارتكبت الولايات الخطيئة الكبرى سنشاهد بث الهزيمة على الهواء مباشرة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيَّرة العصبة تخترق أسوار سفارة الشر
هل يريدُ العالمُ الغربيّ أنْ يتخلّص من كبار السّن ؟
العفو العام  استثمار السياسي.. والقوئ السنية تعمد لـقـطـف ثـماره
اثني عشرة استجابة نفسية للناس خلال فترة الجائحة بعضها متطرف جداً:
حرب النفط وترامب الحائر
مذكرة دبلوماسية ٢٠١٤ غير معلنة...!
هل الأقنعة المنزلية مفيدة؟ تعرف إلى أفضل الكمامات للوقاية من كورونا
مشروع الانقلاب الأمريكي في العراق.. معركة تهشيم الرؤوس
صدمة في ألمانيا بـ"انتحار" وزير محلي بارز.. والكنيسة تحث على "الشجاعة"
هل يرتكب ترامب حماقة شن غارات على ايران بعد ان قهره القائد كوفيد التاسع عشر...!؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.34
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.8
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك