سيَّرة العصبة تخترق أسوار سفارة الشر

علي عبد سلمان

نجح فصيل (عصبة الثائرين)، وهو فصيل مقاومة عراقي جديد، نفذ مؤخرا عدة عمليات استهدفت المقرات الامريكية، بتسيير طائرات مسيرة فوق موقع أمريكي حساس للغاية (السفارة الأمريكية)، يحرس بمنظومة ال C-RAM الامريكيه المتطورة التي تعد من المنظومات التي يصعب جدا اختراقها أو فك تشفيرها، وهي نفس المنظومة التي ادخلتها واشنطن مؤخرا لقاعدة عين الأسد لتأمين حمايتها.

وقام فصيل عصبة الثائرين بتصوير أدق تفاصيل السفارة الامريكية، وحركة الأفراد فيها، بعمل استخباري غير مسبوق سيتسبب بفضيحة مدوية للإدارة الامريكية، ويكشف عن هشاشة نظامها الأمني ومدى قوة وتطور قدرات فصائل المقاومة العراقية...

وتسبب التصويرٌ الدقيق من أعلى أكثر البنايات تحصيناً في العالم بفضيحة مدوية للإدارة الأمريكية.

موقع السفارة الأمريكية في بغداد الذي يُعد الأكثر تحصيناً حتى من مقر الإدارة الأمريكية نفسها في البيت الأبيض والمُزود بمنظومةٍ صاروخيةٍ تمنع إقتراب أيُ جسم منها لمسافة عدة كيلومترات كان تحتَ أنظار الفصيل المسلح - الذي أعلن عن نفسه قبل أيام- نجح في إختراق فضاء السفارة وأخذ تفاصيل إستطلاعية مهمة عن تحركات الافراد داخل المبنى وأماكن تجمعهم وإجتماعاتهم وسكن دبلوماسيهم.

ويبيّن الإستطلاع قدرة الجهة المنفذة على تدمير المرافق الحيوية داخل السفارة وإيقاع المزيد من القتلى من الدبلوماسيين الأمريكية والعسكريين وخصوصاً بلحظات عملية الإنسحاب الموظفين المدنيين قبل أيام والذين كانو تحت المرمى.

الفضيحة ستدفع الجنرال كينيث مكينزي - قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط- لتدخل مباشر في إعادة تقييم منظومة الحماية الجوية الذكية وإتخاذ إجراءات جديدة من شأنها ان توقف أي هجمات مستقبلية أو قد تُبادر إدارة الرئيس ترامب بعزله من منصبه.

يبدو أن الإدارة الأمريكية قد جن جنونها. نقول لهم :

1 - الحشد الشعبي أصبح لديه قدرات الحوثيين من الصواريخ و الطائرات المسيرة ومفاجآت كبرى

2_ الحشد يقاتل في ارضه

3 _القوات العسكرية المتواجدة لا تكفي فهي بحاجة الى 300 الف عسكري

4_ في حال ارتكبت الولايات الخطيئة الكبرى سنشاهد بث الهزيمة على الهواء مباشرة