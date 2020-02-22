اخر اخبار الكواليس في  تشكيل حكومة علاوي

علي عبد سلمان

- الكرد : مصرون على رفض الشخصيات التي تم اختيارها من قبل محمد توفيق علاوي الا انهم لم يغلقوا باب المفاوضات وما زال الوفد الكردي في بغداد , علما ان عدد من الاحزاب الاسلامية والاحزاب الصغيرة والشخصيات الكردية المستقلة بما يشكل عددها (20) شخصية كردية يويدون كابينة علاوي ويرون في اختياراته لكريم عادل وطه شوان وزركار اختيار صحيح وابرز الكرد المويدين لمحمد توفيق علاوي هم ( بعض المنشقين عن التغيير - وبعض المنشقين عن الاتحاد - وجماعة تابعة لبرهم - والاتحاد الاسلامي- والجماعة الاسلامية - والمستقبل - والاشتراكي وافراد مستقلين وشخصيات اخرى ).

- السنة : تحالف القوى العراقية محور الحلبوسي يعارض التصويت على حكومة علاوي بينما جبهة الانقاذ تويد علاوي ويقف خميس الخنجر على المنتصف القريب من السيد اسامة النجيفي فهو عملا مع علاوي ولكم بحكم تغريداته مع الوسطية وعليه يمكن ان يقال اننسبة السنة المعارضين هم (39)% ونسبة المويدين لحكومة علاوي (27) لكن الارقام والنسب السينة تتغير ومنها ثابنة وهي نسبة محور الحلبوسي والنجيفي ومن ويديه ويوجد في البين طرف متردد يبحث عن مصالحه الخاصة

- الشيعة : اغلبهم مع تاييد السيد علاوي الا ان هذا التاييد لايخلوا من تفاصيل معنية فمنهم 1/ من يرى ان المهم ان تمضي العملية السياسية وان لاتسقط حكومة محمد علاوي حتى لو تم اتهامها بانها لم تمثل كل المكونات كون الامر يتعلق بمصير العملية السياسية وحق الشيعة الدستوري وان الفراغ الذي يحصل يحصدون ضرره قبل غيرهم وهذا الراي عليه 70% من الاحزاب الشيعية .2/ ومنهم من يرى ان طرفا محدد – حسب المصادر – هيمن على اغلب الحصص الوزارية بمعدل (7) وزارات بينما هم يطلب منهم ان يتنازلوا عن حصصهم وهذا عليه 30%, وكلام اكثر من هذا

- بالمحصلة الاخيرة فان علاوي قرر1/ اي يمضي بتشكيلته التي يعتقد انها تمثل رايه الحاسم والذي يتحمل مسوليته ولا يمكن ان يتنازل وحال عدم التصويت عليها فمن يمتنع هو من يتحمل المسولية 2/ وهو يبني امله على الاحزاب الشيعية ان لاتجعل العراق رهينة لمصالح مسعود والحلبوسي وغيره وان مسطرة الاختيار المستقل تنطبق على كل المكونات 3/ وانه يرفع شعار لاعودة الى المحاصصات الفاسدة .

- وقد وجد علاوي الى الان من يويده من الشيعة والسنة وحتى من الكرد وان الرجل لم يهمل مكونا بل اهمل الفاسدين الذين تعلموا ان يفرضوا على الشيعة رايهم ويتنعموا بخيرات العراق وتقع مسوليات فسادهم على الشيعة وبعد ان تنطلق التظاهرات يقفون شامتين (( مقتبس من اقوال محمد توفيق علاوي ))

- علاوي حتى لا تتسرب الاسماء وتوثر علىه الجيوش الاعلامية احتفظ بالاسماء لنفسه وللدائرة الضيقة جدا لذا دعا علّاوي مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، للتصويت على تشكيلته الوزارية، فيما كشف مصدر مطلع كواليس يوم التصويت. وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه اليوم (20 شباط 2020)، فإنه 1/ تم الاتفاق على تشكيل عدة فرق مصغّرة من هيئة المساءلة والعدالة، وممثلي القوى السياسية، والنزاهة، في ثلاث غرف، داخل مجلس النواب، للتدقيق في أسماء المرشحين، حيث من المقرر تدقيق الأسماء في هيئة المساءلة والعدالة، ثم في النزاهة، والقيود الجنائية، لترسل تلك الأسماء إلى مكتب القوى السياسية، للاتفاق عليها، ومطالعتها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها قبل ساعات من الجلسة، حيث أن علّاوي رشّح ثلاثة أسماء لكل وزارة، لضمان تمريرها، ففي حال سقطت في أحد مطبات التدقيق، سيكون البديل جاهزاً حينها ويطرح بشكل مباشر

- خطة المكلف لتمرير حكومته، ستسلك التكتيك الذي اتبعه رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، وهو إجازة نصف الكابينة الوزارية، أو أكثر على أن تبقى الوزارات المختلف عليها، أو تلك التي يعتقد السنة والكرد أنها من حصتهم إلى وقت لاحق”.

- تلك الخطة تهدف إلى امتصاص الغضب السني والكردي، وغضب الشارع، حيث يعقد فريق علاوي، أن تمرير نصف الكابينة، وإبقاء وزارات أخرى، سيمنح الكتل السنية والكردية، أملاً بالحصول عليها، أو على بعضها، خاصة وأن هناك بعض الإشارات من علّاوي إلى تلك الكتل، فيما يتعلق بمسألة التشاور معها، وعدم تجاهل مطالبها ورأيها في الكابينة الجديدة

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