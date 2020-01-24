تقرير/ تظاهرات التحرير  ثورة العشرين الثانية 24-1-2020

علي عبد سلمان

اولا : سبب تسمية هذه التظاهرات بثورة العشرين الثانية؟

ان الشعب العراقي في زمن المرجع الكبير ابو الحسن الاصفهاني والشيرازي وشيخ الشريعة افتوا بالجهاد ضد المحتل الانكليزي الذي احتل العراق فقرر الشعب العراقي بخروج للمقاومة ودارت معارك كبيرة استمرت عام كامل قتل فيها اكثر من ( 30) الف بريطاني ولهم مقبرة الان في بغداد بعدها تم اخراج القوات العسكرية البريطانية وتم تشكيل حكومة فيصل الاول.

ثانيا / العدد

◾

كانت الاعداد مختلف فيها الا انها غطت مساحة عشرة كليو مربع في العراق.

ثالثا / المكان

◾

كانت التظاهرت في بغداد في جسر الطابقين- وقبال جامعة بغداد- السعدون - والجادرية - والعرصات والكرادة- وشارع (52)- وشارع (42) وامتدت الى الرصافة.

رابعا / الشعارات

◾

1- كلا كلا امريكا – ارحل ارحل ايها المحتل – لن ننسى دماء الشهدا- امريكا مصدر دمار الشعب العراقي – اليوم يوم التحرير.

2- الاعلام كانت موحدة فقط العلم العراقي

3- اللافتات كلها تحمل نفس الشعارات

4- البعض من المتظاهرين يلبسون الاكفان.

5- اكثر من 30% من اللافتات مكتوب عليها باللغة الانكليزية ( الموت لامريكا )( الارهاب الامريكي يجب ان ينتهي ).

خامسا / المحافظات

◾

شاركت كل المحافظات العراقية من الجنوب والفرات الاوسط والانبار بقيادة شيوخ عشاير العساف والمحلاوي والجغايفة ورجال من دار الافتاء العراقية بقيادة الصميدعي.

كما شارك الكرد والكرد الفيلية من ديالى والخاص وخانقين

◾

سادسا / الجهات المشاركة

كل المقاومة وسرايا السلام والحشد الشعبي وبدر والدعوة كما ان الدعوة اصدرت بيانا تدعو فيه الى التظاهرات صادر البيان من المكتب السياسي ومن السيد مقتدى الصدر ومن الشيخ قيس الخزعلي ومن الشيخ اكرم الكعبي ومن بدر وغيرهم.

ايضا شاركت منظمات مجتمع مدني وشرائح من العشائر ومن النساء والشباب و الجامعات العراقية وعدد جيد من الحوزة العلمية .

سابعا / مكان المنصة

◾

هو قرب جامعة بغداد ومكتوب عليها باللغة الانكليزية ( يجب ان ترحل القوات الامريكية من العراق).

ثامنا / الاعلام المشارك

◾

كل القنوات الشيعية من ( الاتجاه – الاشراق – الطليعة – العهد – افاق- الحدث- الموقف – اي نيوز – بلادي – العالم – الكوثر- المسار الاولى والثانية – النجباء – البينة – الراصد - - وقنوات اجنبية وعربية وغيرها )).

تاسعا / التحديات

◾

حاولت امريكا ان تخلق تحديات ومعرقلات للتظاهرات الا انها فشلت ومنها :

1- قطع طريق محمد القاسم بواسطة تواجد شباب من الجوكر الامريكي.

2- شن حملة من الاعلام الامريكي والبعثي عبر الحرة والقنوات الاخرى مثل الشرقية ودجلة ضد التظاهرات وضد السيد مقتدى الصدر وتم توصيف التظاهرات بانها ايرانية وانها تريد ان تجوع العراقي.

3- حركة اعلامية في الفضاء المجازي ضد المقاومة.

عاشرا / الشخصيات

◾

لم يحضر لهذه التظاهرات اي شخصية سياسية وغيرها، بل كان عدم الحضور مقصود حتى تكون شعبية جماهيرية معبرة عن راي الشعب العراقي.

الحادي عشر /الموقف الامني.

◾

انتهت هذه التظاهرات بكل سلمية ولم تشهد اي خروقات امنية، وكانت في غاية الروعة والدقة والتنظيم.

ـــــــــــــــــ