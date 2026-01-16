السيرة الشخصية للفقيد الراحل اية الله السيد هادي السيستاني

من هو الراحل السيد هادي السيستاني؟

يُعد الفقيد السيد هادي السيستاني من الشخصيات العلمية البارزة في أسرة آل السيستاني المعروفة بتاريخها العريق في العلم والتقوى.

هو السيد هادي بن السيد محمد باقر بن السيد علي السيستاني، وقد نشأ في بيئة علمية رصينة في مدينة مشهد الإيرانية.

ويُعد الفقيد من العلماء الأفاضل في حوزة قم المقدسة، وعُرف بتواضعه وزهده، واشتهر بلقب "الجازع البكاء" لشدة تعلقه بمجالس عزاء الإمام الحسين (عليه السلام).

وقد حظي الراحل بتقدير كبير في الأوساط العلمية والدينية، حيث كانت العتبة الحسينية المقدسة قد أرسلت وفداً رسمياً لزيارته والاطمئنان على صحته خلال الوعكة الأخيرة التي ألمت به.

وكان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني قد وجه مؤخراً رسالة (باللغة الفارسية) إلى أخيه الراحل، تضمنت مشاعر الأخوة والدعاء له بالشفاء العاجل، مشيداً بمكانته العلمية والدينية، داعياً الله أن يحفظه من كل سوء، قبل أن يختاره الرفيق الأعلى اليوم.