آيات قرآنية وكتاب المستشرقون للدكتور محمد حسين الصغير (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

ويستطرد الدكتور محمد حسين علي الصغير عن النظم والسياق القرآني قائلا: كذلك ما وقع به المستشرق الانكليزي جورج سيل ( 1697 م ـ 1736 م ) في ترجمته من استئثار باللفظ والمعنى والتركيب الذي يريده المترجم لا القرآن، حتى قلب ذلك إلى مداليل أخرى وفقا لرغبات نفسية أو تبشيرية لدى المترجم، نرصد منها ما يلي: 1 ـ في قوله تعالى: "يا أيها الناس" ترجمها كالتالي: O men of mecca. وتعني الترجمة الحرفية لذلك يا أهل مكة، وذلك تغيير للصيغة والمؤدى، تنطبع نتيجتها على النظم والصورة القرآنية ، وذلك يجعل نبوة محمد صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم ورسالته اقليمية، تخص أهل مكة ولا تشمل الإنسانية، وهو معنى مقصود في الترجمة لا مسوغ له. 2 ـ في قوله تعالى "وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً" (سبأ 28). نجده يعمد إلى قلب المفهوم القرآني (كافة للناس) بترجمته كالآتي All Common men. وتعني ترجمتها (العامة من الناس) وهو تعبير يختلف في مؤداه ومفهومه وسياقه عن إرادة القرآن الكريم ، فالناس كافة عموم البشر والعامة من الناس سوادها دون الخاصة ، ولا يريد القرآن ذلك. 3 ـ وفي سورة الفاتحة تصرف في ترجمة "رَبِّ الْعالَمِينَ" (الفاتحة 2) إلى: The Lord All Creatures. وهي تعني رب جميع المخلوقات، وليس الأمر كذلك، فالقرآن يؤكد على العوالم المرئية وغير المرئية المستحضرة في الذهن والغائبة عنه مما نعلمه ، ومما لا نعلمه ورب المخلوقات يحدد المعنى ولا يشمل إطلاقه في دلالته الواسعة.

ويقول الدكتور الصغير في نهاية كتابه الموسوم كتاب المستشرقون والدراسات القرآنية: وفي ضوء ما تقدم من مشكلات بلاغية يبدو أن ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية تفقد في كثير من أبعادها جملة من الدلالات اللفظية، ويتعذر عليها الإحاطة بالتركيب الجملي كما عليه النص القرآني والأهم من هذين يتضح أن الوفاء بالنظم القرآني، والتمكن من سياقه التركيبي مسألة ذات أبعاد معقدة في الترجمة، لا يصح معها أن تعتبر الترجمة في كل صورها قرآنا ، ولا يبدو منها أن تتحقق الترجمة في مسماها على الإطلاق. وفي مثل هذه النتيجة، ليس باستطاعتنا أن نسمي ما تعارف عليه المستشرقون بترجمات القرآن ترجمات ، بل هي تعابير عن بعض المفاهيم القرآنية بلغات أجنبية، هذا مع أمانتها ودقتها وبدونهما ينتفي الموضوع جملة وتفصيلا. وتأسيسا على ما سبق فإن بامكان الأيدي الأمينة ، أن تترجم مفاهيم القرآن وتعاليمه ، وذلك شيء ، والقرآن بعدها شيء آخر. ومن أجل رسالة القرآن الإنسانية، فإن ترجمة مفاهيمه قد تحقق هذا الغرض الديني وان فاتها الغرض الفني، لأن الترجمة بمدلولها الاصطلاحي لا يمكن تحقيقها، بل يتحقق جزء منها، وعلى هذا فالتسميات الشائعة قد تكون من قبيل تسمية الكل باسم الجزء في أسلم الأحوال.

