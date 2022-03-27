مجلس حسيني ـــ اول ليلة من شهر رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]

الحمد لله الذي اطال أعمارنا. وبلغنا شهر رمضان . اللهم وفقنا لصيامه وقيامه, وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك, واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة, واجعلنا من الصائمين الذاكرين /. اللهم ارحم من فارقونا وغادروا إلى الآخرة اللهم اعف عنا وعنهم وارحمنا وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك . اللهم نور قبورهم وتجاوز عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. يا ارحم الراحمين.

اخْتَلَفَ المفسرون فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تعالى:{وكلوا واشربوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}َقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ: الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ: ضَوْءُ النَّهَارِ. وَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ: سَوَّادُ اللَّيْلِ. أي معناها َكُلُوا واشربوا في لَّيْلِ صَوْمِكُم في شهر رمضان..

** للأكل معاني عديدة نحاول ان نبين بعضا منها. المشهور في الاكل هو من مضغ الطعام في فمه وأكَلَ غَدَاءهُ بِشَهِيَّةٍ , نقول اكل فلان الطعام . والمعنى الاخر للأكل : يَأكُلُ الصَّدَأُ الحَدِيدَ يَقْرِضُهُ ونطلق عليه كلمة الحديد يتأكل من خلال الصدأ .. وبين القران الكريم ان الاستحواذ على الاموال العائدة للناس يقول تعالى: عمن يَأْكُلُ أمْوَالَ النَّاسِ كَذِباً وَبُهْتَاناً حين يَأْتِي عَلَيْهَا، يَأخُذُهُا وَيَصْرِفُهُا. {إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَار} اذن الاستحواذ على المال وشراء ما يحتاجه الانسان من ذلك المال يسمى " اكل" وتطلق كلمة الاكل على اشتعال النار في الحطب.. نقول: أكَلَتِ النَّارُ الحَطَبَ : أَيْ أتَتْ عَلَيْهِ وَأفْنَتْهُ وحولته الى رماد.. أكَل مالَ أخيه/ أكَل حقَّ أخيه: استباحه، اغتصبه، أخذه لنفسه دون وجه حقّ. والارضة ايظا تأكل الخشبَ: قرضته، نخرته.. ولكن المشهور في تفسير هذه الآية هي ما يدخل فم الانسان من مواد تؤكل وتشرب.

** متى حددت الآية جواز الاكل والشرب ومتى حددت الامتناع ..؟ هذه العبارة تعبير اصطلاحي عبر عنة معنى الخيط ولونه إلى معنى بلاغي يسمى {استعمال مجازي} ..الخيط الأبيض كناية عن ظهور بياض الصبح، والخيط الأسود كناية عن سواد الليل، أي كلوا واشربوا حتى تتيقنوا من طلوع الفجر الصادق.. كلمة الفجر الصادق تعبير قراني بين حركة الكواكب في السماء , والعرب وغيرهم ما كانوا يعرفون تلك الحركة في الكواكب في الضوئين تحديدا ... بدليل ان الصيام في الاديان السماوية خلت من تلك الدقة في تحديد لحظة الامساك عن الاكل . سأذكر بعض حالات الصيام عند الاديان السماوية التي لم تفرق بين حالتين يظهر فيها بياض في السماء . بينما في الاسلام اصبحت تلك الحركة الكونية من احكام الصوم وصحته.

*** هذه الآية ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) تبين أنّ الباري عزّ وجلَّ قد فرض شهر رمضان على طائفة من خلقه كانوا قبلنا، أي قبل زمان الرسالة المحمّديّة الشريفة، والمراد بهؤلاء الذين كانوا قبلنا والذين فرض عليهم صيام شهر رمضان هم الأنبياء فقط، دون الأمم. فإنّ الأمم كان عليهم صوم أكثر من ذلك في غير ذلك الشّهر. الا ان شهر رمضان جعله الله للأنبياء ..

*يدلُّ على ذلك: ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) لمَّا حضر شهر رمضان : أيُّها الناس هذا الشهر قد خصَّكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور.. حضركم أي حل عليكم .. وهناك نص في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين{ع}(في وداع شهر رمضان) جاء فيها: (ثمّ آثرتنا به على سائر الأمم . واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل . فصمنا بأمرك نهاره. وقمنا بعونك ليله).وروى الصدوق (ره) في من لا يحضره الفقيه ج 2/99 ، قال : روى سليمان النخعي قال : سمعت أبا عبد اللَّه {ع} يقول : إنّ شهر رمضان لم يفرض اللَّه صيامه على أحد من الأمم قبلنا . فقلت له : فقول اللَّه - عزّ وجلّ - « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » . قال : فرض اللَّه شهر رمضان على الأنبياء ، دون الأمم . وفضّل اللَّه به هذه الأمّة . وجعل صيامه فرضا على رسول اللَّه {ص}وعلى أمّته. "تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب،ج ٢، الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي، ص ٢٣٧].

ومن زعم أنّ الآية صريحةٌ في كون صيام شهر رمضان كان مفروضاً على الأمم السابقة كما فرض علينا، فانه يتجاهل ــ أنّ ذلك ولم يرد في كتبنا الخاصّة، ولكنه يحتجّ علينا بما ورد من روايات في كتب العامّة، وبعض كتب التفاسير كتفسير الطبريّ والسمعانيّ والبغويّ وغيرهم، إذْ تجد فيها تحديداً لعدد الأيام وكيفيّة الصوم للأمم السابقة، إذْ ورد في هذه التفاسير انَّ صوم شهر رمضان كان مفروضاً على النصارى ((وكُتب عليهم أنْ لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان فاشتدَّ على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما شق عليهم اجتمعوا وقرروا صياماً في فترة بين الشتاء والصيف ، وقالوا نزيد عشرين يوماً نكفِّر بها ما صنعنا)،فصار صيامهم خمسين يوما.

وادّعى آخرون انَّ صوم شهر رمضان كان مفروضاً على أهل الكتاب كلهم اليهود والنصارى بل كان مفروضاً على كلِّ الأمم، إلى غير ذلك من الأقوال التي تخالف ما ورد عن أهل البيت {ع}...

** عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال :( لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء عدي بن حاتم الى رسول الله{ص} :قال يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقال أبيض وعقال أسود أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله{ص} إنما هو سواد الليل وبياض النهار). لا تسع وسادتك الخيط الأبيض والخيط الأسود ، انه عرض الأفق في السماء يظهر البياض واضحا .

** لماذا يتغير وقت الامساك ووقت الافطار كل يوم..؟ ويصبح تحديد ظهور القمر يختلف عن اليوم الذي سبقه .. ويختلف عن اليوم الذي يعده .؟ ـــ الجواب إن ظاهرتي شروق الشمس وغروبها ظاهرتان طبيعيتان تحدثان يومياً منذ أن خلق الله نظام الشمس والأرض وظهور القمر. جعل تعالى هذا بسبب دورانها حول محورها المائل بزاوية قدرها 23.5 درجة في كل 24 ساعة. وتدور الأرض بميلان محورها حول الشمس في سنة. وقد ذكر القران الكريم تلك الظاهرة العلمية. حيث جاءت كلمة المشارق والمغارب في القران الكريم بثلاث صيغ ..

اولا: قوله تعالى «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ": الآية الثانية «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» ..وقوله «فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" في الآية الاولى جاء ذكر المشرق والمغرب في صيغة المفرد، وفي الآية 2 في صيغة المثنى، وفي الآية 3 جاء في صيغة الجمع.

*** من الناحية الفلكية هذه الحركة التي نراها كل يوم , تؤسس الشمس خلال الحركة ظاهرة فيزيائية ولكن لها جانب شرعي خاصة في تحديد وقت الصلاة . في الحقيقة ان حركة الشمس التي نراها تعني دوران الارض . وهذه الحركة تظهر عندنا واضحة من خلال الظل, ولذلك حركة الشمس تفصل بين الليل والفجر. ثم يبدأ النهار , ويستمر الظل الى الزوال فيتم عندنا دخول وقت صلاة الظهر. وحين نزولها وراء الافق وتغيب عن ناظرنا فأنها حددت دخول وقت المغرب . اما وقت صلاة العصر التي يصليها بشكل منفرد ابناء المذاهب الاسلامية . فتحددها الشمس ايظا. وهي كما يقول علماءهم ان يكون طول ظلك في الارض مساويا لظلك . فلو كان طولك 1.70سم . ورأيت ظلك في الارض 1.70 سم . فقد حلت صلاة العصر. وعندهم تتحدد صلاة المغرب بزوال كل الضوء في الافق.. الان اصبح تحديد الوقت بجهاز الساعة وبواسطة القمر الصناعي.

** اعود لموضوع المشرقين : اثناء وجودنا في أي بقعة من الارض تحدث ظاهرة شروق الشمس وفي مكان اخر بنفس اللحظة هناك غروب. لو جئنا بكرة ووضعناها مقابل ضوء مصباح نجد ان نصفها منير والنصف الاخر مظلم. لو حركنا الكرة بهدوء لراينا في كل لحظة وجود ضوء على مكان يقابله ظلام في مكان اخر, هذه الصورة اعكسها على الارض والشمس , في كل لحظة من حركة الارض يحدث شروق بنفس اللحظة هناك غروب. والارادة الالهية لهذه الحركة ان تحدث الفصول الاربعة .في كل عام فجعل شروق الشمس وغروبها يختلف بالمكان والزمان عن اليوم الذي سبقه. هذه الظاهرة الفيزيائية تؤسس الفصول الاربعة. بسبب لحظتي شروق الشمس وغروبها في اليوم الواحد تختلف عن اليوم الثاني.

**أما المشرقان والمغربان فسرهما المفسرون بمشرقي ومغربي الشمس في الشتاء والصيف لاختلافهما في أي موقع على سطح الأرض عدا القطبين. ــ تعتبر شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية تحدث في أشهر الصيف في شمال الدائرة القطبية الشمالية وجنوب الدائرة القطبية الجنوبية،ــ حين تظل الشمس مرئية في وقت منتصف الليل. المعروف أن الكرة الأرضية تكمل دورة كاملة حول محورها كل 24 ساعة ، مما يتسبب في ما نراه من تعاقب لليل و النهار، ولو كانت الأرض عمودية على محور دورانها، ستحصل الأرض على 12 ساعة من ضوء النهار و 12 ساعة من الليل كل يوم طوال العام، لكن الكرة الأرضية مائلة بحوالي 23.5 درجة ، {لذلك لا تغرب الشمس في منطقة الدائرة القطبية الشمالية خلال الانقلاب الصيفي في القطب الشمالي لا تغرب الشمس طوال فترة ستة أشهر بأكملها، والعكس صحيح في النصف الجنوبي لكوكبنا ؛ لهذا ميلان محور الأرض هو المسؤول على الفصول.

فقوله تعالى (رب المشرقين ورب المغربين) المراد بالمشرقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء يعني "آخر مشرق للشمس في أيام الصيف وآخر مشرق للشمس في أيام الشتاء" معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان تكون في آخر أيام الصيف وفي آخر أيام الشتاء هذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل حيث ينقل هذا الجرم العظيم الشمس العظيمة ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس تنتقل من الشمال إلى الجنوب فهذا معنى المشرقين أي مشرقا الصيف والشتاء .. وهذا لو لم تكن المعلومة من القران لما عرفها محمد{ص}.

**أما قوله (المشارق والمغارب) بالجمع فقيل إن المراد مشرق الشمس ومغربها كل يوم فإن لها في كل يوم { مطلع} غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله ثم اليوم الذي يليه والله تعالى.. وقيل المراد بالمشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر فإنها تختلف ايظا فيكون الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم. والله تعالى رب هذا كله وهو المدبر والمتصرف كما تقتضي حكمته ]..يقال ان الشيخ البهائي الذي صمم بناء الاضرحة المقدسة , جعل في صحن الامام علي {ع} من اعلى الصحن في جهة المشرق طابوق على شكل ورقة شجر كبيرة وبينهما 360 فتحة. , وحدد مكانا في وسط باب الامام تحت الطارمة.. لو نظرت الى مشرق الشمس كل يوم , تجدها تشرف مقابل فتحة من تلك الفتحات . خلال عام كامل. فيكون مكان شروق الشمس تسمى مشارق. : «بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ» المقصود بها مشارق الأرض ومغاربها في بقاعها المختلفة، فشروق الشمس وغروبها عملية مستمرة،

** الصوم في الأديان السماوية :الصوم فريضة إسلامية يشترك فيها المسلمون مع الديانات السماوية التي سبقته. فاليهود يصومون سبعة أيام متفرقة من بينها صيام يوم الكفارة: وهو اليوم الوحيد الذي أمرت الشريعة اليهودية بالصوم فيه وهو اليوم العاشر من الشهر السابع حسب التقويم العبري وكيفيته أن يصوم كل فرد منهم من مغيب الشمس الى مغيب الشمس.. أي 24 ساعة . يمتنع من الأكل والشرب واتيان الزوجة ويمتنع الصائم عن استخدام العطر ولبس الجلد والاستحمام.

** يرتبط الصيام عند اليهود غالباً بإحياء ذكرى لحوادث تاريخية عايشها اليهود كما ورد في كتابهم المقدس، منها الحداد على تدمير هيكل سليمان وعلى حصار القدس من قِبل جيوش نبوخذ نصر.في جميع الحالات يعتقد اليهود أن هذه العبادة قد ترتقي بالصائم إلى مستوى الملائكة.

** أما المسيحيون يصومون {أربعون يوماً متتالية}وتختلف عندهم حالات الصيام حسب راي مذاهبهم وطوائفهم.. في الإجمال يمتنع المسيحيون عن بعض المأكولات والمشروبات الى فترات معينة في الليل وفي النهار. ومن مستحبات الصوم لديهم عدم إظهار الشقاء والتعب، فيقول السيد المسيح: «وإِذا صُمتُم فلا تُعبِّسوا كالمُرائين فَإِنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ صَائِمِينَ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُمْ قَدِ اسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ، أَمَّا أَنتَ، فإِذا صُمتَ، فادهُنْ رأسَكَ واغسِلْ وَجهَكَ، لِكَيْلا يَظْهَرَ لِلنَّاسِ أَنَّكَ صائم، وأَبوكَ الَّذي يَرى في الخُفْيَةِ يُجازيك» إلى جانب هذا الصوم كان الفريسيون يصومون يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بدافع من تقواهم الخاصة، باعتبار أن الخميس هو يوم ذهاب موسى للجبل لاستقبال الوحي الإلهي، والاثنين هو اليوم الذي عاد فيه من الجبل.

** أما العرب في الجاهلية لم يعرفوا الصوم إلا من خلال ما كان متّبعاً في الديانتين اليهودية والمسيحية، وما كان متبعاً لدى الحنفاء الذين كانوا على ما تبقّى من دين إبراهيم وإسماعيل. غير أنه يروى أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء وكانوا يكسون فيه الكعبة بكسوة جديدة وذلك لما أصابهم من قحط ثم رفع عنهم فكانوا يصومونه شكراً وتعظيماً للآلهة. غير أنه من الأكثر تحقيقاً القول بأن صومهم لم يكن يعني الامتناع عن الأكل والشراب بل كان يعني الامتناع عن الكلام لفترات محدودة.

وأما الصوم الإسلامي هناك رواية لا ياخذ بها الشيعة .. وهي ان الصوم كان في بدايته عند مقدم النبي محمد{ص} المدينة كما يرويه البخاري أَنَّ النَّبِيَّ وَجَدَ (اليهود) يَصُومُونَ يَوْمً عَاشُورَاءَ من محرم فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ: (أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ) فكان صيامه أولَ الأمر واجب ثم نُسخ الوجوب بفرض صيام رمضان، وصار صيام عاشوراء على الاستحباب .انتهى. هذه رواية اموية .يعمل بها بعض ابناء المذاهب الاسلامية نكالا على مصيبة الحسين{ع} .

*** يُتخذ الشيعة يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء وبكاء، فتُقام مجالس العزاء، وتُقام المحاضرات لعرض حادثة مقتل الإمام الحسين{ع} من خلال خطيب الذي غالبا ما يجلس على منبر في الجوامع والحسينيات والتكيات متوسطاً الناس، ليبكي الناس على مصيبة الحسين واهل بيته{ع} .

**للشيعة في ذروة عاشوراء شعائر كثيرة ،يتوجه الحسينيون الى كربلاء لأحياء ركضة طويريج ويشعرون انها بيعة ومشاركة لتلبية نداء الحسين {ع} هل من ناصر ينصرنا .. وهذه الشعائر تاسست بناء على اوامر الائمة المعصومين{ع} حين عَمَد أعداء أهل البيت(ع) تبعاً لبني أمية الى طمس الحقائق و الحيلولة دون فضح ما قامت به العصابة الأموية الحاقدة على الاسلام و النبي{ص}وأهل بيته{ع}في يوم عاشوراء سنة 61 هجرية بارتكابهم أبشع جريمة بقتلهم الحسين بن علي والصفوة من أصحابه الميامين و قطع رؤوسهم و حملها الى ابن زياد في الكوفة وبعدها الى يزيد في الشام و أسرهم للإمام زين العابدين {ع} وبنات النبوة و الذرية الطاهرة من أهل البيت{ع} وهم فرحين مستبشرين..

*حين شعروا بفعلهم الشنيع هذا سعوا الى التستر على أفعال هذه العصابة الحاقدة على الاسلام و التغطية على هذه الفضائح الجسيمة و الأفعال الإجرامية من خلال تصوير هذا اليوم ـ يوم عاشوراء ـ يوم صوم و عبادة و أجر و ثواب في محاولة يائسة لأنساء الناس وصرف أفكارهم عن الذكرى الأليمة التي أوجعت قلب الرسول المصطفى وابنته الزهراء{ع}.

هذه الجماعات تسعى الى أحاديث كثيرة متناقضة وموضوعة و مكذوبة . إليك بعضاً من الأحاديث الموضوعة في فضل صوم يوم عاشوراء قال ابن الجوزي :{ تمذهب قوم من الجهال .. فقصدوا غيظ الرافضة فوضعوا احاديث فى فضل صوم عاشوراء .

اما المحبون لا زال حبهم يزداد يوما بعد يوم. هناك قصيدة اشتهرت ببيت منها ( تبكيك عيني لا لأجل مثوبةً لكنما عيني لأجلك باكية ) لهذه آلقصيدة قصة غريبة تستحق الاطلاع عليها . القصة التي حدثت كما يلي :عن لسان آلشاعر المرحوم :كنت ملتزماً في ديني فكتبت قصيدة رثاء الامام الحسين (ع ) والتي مطلعها :قد أوهنت جلدي الديارُ الخالية ...من أهلها ما للديارِ وماليه.. الخ عند انتهائي منها أريتها لوالدي العلامة الشيخ ابراهيم علي اﻷعسم قبل ان أسلمها للخطباء حيث انه كان لا أعطي قصيدة رثاء قبل ان أعرضها على والدي فكان راي الوالد انها من البحر الطويل وهو صعب الخوض فتألمت من رد الوالد ولكني سكت .. فأخذها مني وصلى ووضعها تحت مصلاه فما كان الفجر إلاّ طُرق الباب وإذا بالخطيب الشيخ محمد علي ..وهو صديق لـوالدي وافضل الخطباء في عصره قال: إني رأيت البارحة كأني دخلت الرّوضة الحيدرية فرأيت أمير المؤمنين(ع)جالساً فسلمتُ عليه فخاطبني وأعطاني ورقة فيها قصيدة وقال: اقرأ لي هذه القصيدة في رثاء ولدي الحسين فقرأتها وهو يبكي فانتبهت وأنا أحفظ منها هذا البيت: قست القلوب فلم تمِلْ لهدايةٍ تبّاً لهاتيكَ القلوبِ القاسية..

فتعجّب والدي وأخرج له الورقة التي تحت مصلّاه فدهش الشيخ محمد علي القارئ وقال: واللَّه إنها نفس الورقة بل هي هي التي أعطانيها أمير المؤمنين(ع).عندها ادرك والدي أن قصيدة ولده مقبولة عند الامام (ع) وعرفت هذه القصيدة بالقصيدة المقبولة وطلب منه ان تقرأ في مصاب الحسين وقد اشتهرت منذ ذلك الحين : يقول : قـد أوهنت جَلَدي الدّيارُ الخالية**مـن أهـلـهـا ما للدّيارِ وماليه ** ومـعـالمٌ أضحت مآتمَ لا تَرى** فـيها سوى ناعٍ يجاوِبُ ناعيه** قـسَـتِ القلوبُ فلم تَمِلْ لهدايةٍ**تـبّـاً لـهـاتيكَ القلوب القاسيه ** يـابنَ النبيّ المصطفى ووصيِّهِ**وأخا الزكيِّ ابنَ البتولِ الزاكيه** تـبـكيكَ عيني لا لأجلِ مثوبةٍ **لـكـنّـمـا عيني لأجلِكَ باكيه**تـبـتـلُّ مـنكم كربلا بدمٍ ولا** تـبـتـلُّ منِّي بالدّموعِ الجاريه**أَنْـسَـتْ رزيـتُكُم رزايانا التي **سـلـفت وهوّنت الرزايا الآتيه**وفـجـائـعُ الأيـامِ تـبقى مدّةً**وتزولُ وهي إلى القيامةِ باقيه **

يلي تناشدني عليمن تهمل العين ** كل البكا والنوح والحسره على حسين* حبّه بقلبي وتظهره بصبها دموعي**مجبور في حبّه ولا اشوفه ابْطوعي* يا ريت قبل ضلوعه انرضّت ظلوعي **ومن قبل خدّه اتعفّرت مني الخديّن **ابكي على مصابه بكل صبح ومسيّه** انحب وأساعد عالبكا الزهرا لزكيه ** لا زال تندب يا ذبيح الغاضريه ** يحسين يبني يا حبيبي وقرّة العين .. جواب الامام لشيعته ومحبيه ..

لو تشوفوني يشيعة علترب طايح جريح ** خدي متوسد ترايب والدما مني يسيح.. كم عضيد وكم ولد لي كظى كبلي ذبيح .. ذاك يبقى على الشريعة .. وهذا احمل جثته .**** ... شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني الكوى.. وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوى .. وصلت يمه ولن مخه ودمومه سوى ...

الشيخ عبد الحافظ البغدادي