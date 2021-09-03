ثورة الصحيفة السجادية التاريخية..

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هشام عبد القادر || شجرة العلم أثمرت بسلم الصعود إلى آفاق سدرة المنتهى حيث لا نهاية لها إنها زبور آل محمد عليهم السلام وراث كل العلوم وفاتح مصابيح الوجود صحيفة الكرم والجود الغيث والمزن الصافي التي تحيي ميت القلوب وتطلع منها اشجار طيبة تؤتي أكلها كل حين أنها صحيفة الحياة والعلم في الإنسان والوجود والمعارف التي تكشف البواطن للغيوب وتعلم ما لا نعلم من عظمة البيان وقوة الكلمات التي تسقط عروش الطغاة . انها سلاح المؤمن وبصيرة المستبصر وعين الأعيان وخير برهان للعقل والقلب المكنون لا تحصي فضلها الاقلام ولا تحصي أجرها الملائكة انها حصن اللاهوت وغذاء الناسوت شمس إذا لاحت ونسيم الطيب إذا فاحت. شجرة كليم الله موسى وعصاته في يوم فلق البحر بها قتل النفس الإمارة بالسوء وبها سمع المنادي أنني أنا الله فويل لمن كذب لأنها مصداق للقران الكريم وهو مصدق لما بين يدي الله من التوراة والإنجيل صحيفة السجاد علم الدنيا والمعاد ارتعدت.منها الملوك والجبابرة في كل العصور لأنها جائت من قلب شاهد أعظم الأهوال هول كربلاء الذبيح فانكسر القلب بدعاء المظلوم ففتح الله بها مغالق السموات لتسمع اجابات العليل المظطر فكل دعاءه مجاب فيا مظلومين في كل عصر إمام العالمين السجاد هو ثورة اللوح والقلم تطيح بها الجبابرة والفراعنة بخير الاسماء والكلمات فهي خير صلاح وفلاح ونجاح .. والحمد لله رب العالمين