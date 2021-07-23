الصفحة الإسلامية

فلسفة الحياة والمجتمع..غياب الأب في ظل صلاح الأبناء والأسرة..


 

هشام عبد القادر ||

 

نبداء اولا بالحضور ....للمعلم في المدرسة حضوره في المدرسة يشكل رسالة في ذهن الطالب للحضور لحصة الدرس..ويعد المعلم صمام أمان في المدرسة يشكل عامل أساسي في المدرسة .

وحضور القائد والرئيس أيضا يشكل صمام أمان للشعب  .

وحضور الأب صمام أمان الأسرة.

هنا نبداء بالسؤال سين بالخط العريض ..غاب رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه و آله هل الله يريد أن يجعلنا بدون حجة حاضرة .؟

الله لم يترك أحد بدون حجة وصمام امان ..الإنسان نفسه القلب هو الأساس في الجسم لا ينام هو الوصي والوزير وكعبة الجسد...والعقل رئيس مدبر.والمدير .والقلب البصيرة..والوحي...والروح سبب متصل بين سموات...العقل وكعبة الجسد الذي هو القلب الحي النابض..يعني حجة الإنسان في نفسه ان الإنسان على نفسه بصيرة ولديه نفس. ملهمة وزكية ومطمئنة...

باطنة الاخرة وظاهره الدنيا..

الاخرة علم غيبي.. و الدنيا علم ظاهر ....

والقلب جوهرة مكنونة كتاب الإنسان إرشيف الحياة ...

نصل إلى لب الموضوع ...

الله لم يظلم ا حد .. البعض يقول اه الرئيس الفلاني مات لو عاش كان عمل لنا كذا

القائد الفلاني مات لو عاش إنه فعل لنا كذا...

الرسول أفضل البشر غاب عنا ..

وترك لنا وصية هذه الوصية خطة ليس لسنة أو لعام بل إلى الأبد... كتاب الله وعترتي..أهل بيتي....

إذا نحن من ناحية الحياة نبحث عن العترة الطاهرة....فهم القرآن الناطق...من ناحية حياة ...

وبعد الغياب لمصلحة الأبناء... عندما يغيب الأب يجعل...الأبن يتحرك يعتمد على نفسه الكل في الأسرة تتحرك....

إذا الغياب هدفه الحركةوالسعي

لو كان غير ذالك لبقي رسول الله حي ظاهر إلى الأبد يعلم الناس..

وهو بالحقيقة الروحية حي في القلوب والحياة ولا عين تراه ولكن من خلف السحاب او يترقب أعمالنا يفرح لفرحنا ويحزن...لحزننا ..إذا في ظل الصلاح وهو غائب يفرح ويستبشر... ويعرف إننا تحركنا و

وسعينا...لم نقول اه لو حضر إنه عمل لنا لو لم يموت إننا كنا في راحة ...

هذا الغياب...لصالح المجتمع والأمة تسعى...

نلاحظ ذالك في المدرسة نجد المعلم حاضر بكل حصة الدراسة ..يدرس الطالب

لكن وقت الإختبار الوزاري ..

اين الأستاذ...

لا يحضر  عند رأس الطالب في ذالك الحين يثبت الطالب جده و سعيه  ماذا استفاد من المدرس ..

كذالك نحن غاب عنا رسول الله غاب القادة من أهل بيته

غاب عنا على سبيل المثال الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله

غاب عنا الشهيد الصماد رحمه الله

غاب روح الله الخميني رحمه الله

ماذا استفدنا في وقت حضورهم لنثبته...في غيابهم... ليفرحوا...لفرحنا... ولا نجعلهم يحزنوا...

في ظل غيابهم...لانسيئ...في اعمالنا...يجب ان يكون لنا أسوة حسنه قدوة حسنه ..المعلم حتى وإن غاب نكون بحصة الإختبار جاهزين...

هكذا فقط ملخص

رسالتنا .. علينا السعي والإجتهاد..

لنثبت ماذا تعلمنا من سيدنا محمد واله عليهم السلام..

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سر آيات التأنيب في القرآن
فلسفة الحياة والمجتمع..غياب الأب في ظل صلاح الأبناء والأسرة..
بيت الله في السجن !!
كلّ يومٍ لا يُعصى اللهَ فيه فهو عيد..
العيد الأكبر العودة إلى الولاية 
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي أوصل نبي الله إبراهيم ع الى درجة الخلّة؟ وما هي العِبرة التي نأخذها من قصة نبي الله يونس ع؟
رمزية المرأة في شعائر الحج
الشيخ جلال الدين الصغير : بعد ان تم اغتيال الغدير ما هو موقفنا اليوم تجاه اية التبليغ واكمال الدين واتمام النعمة؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن شخصيات الظلم والافساد قبيل الظهور الشريف في روايات اهل البيت صلوات الله عليهم
قالوا، وقالَ المعصوم..
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك